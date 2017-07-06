10:52 06 июля

Генерал Брукс: лишь самоконтроль удерживает США от войны с Северной Кореей

Единственное, что удерживает Вашингтон и Сеул от войны с КНДР – это «самоконтроль», передает РИА Новости заявление командующего войсками в Южной Корее генерала Винсента Брукса.



Самоконтроль – наш выбор, и это единственное, что отделяет перемирие от войны,
сказал Брукс.


По его словам, «другой выбор» будет сделан лишь в том случае, когда от руководства стран последует соответствующий приказ.

Смертельно опасной ошибкой для всякого будет заблуждаться на этот счет,
подчеркнул командующий.

Напомним, во вторник в КНДР объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии.

Вашингтон резко осудил запуск ракеты и созвал заседание Совбеза ООН по северокорейской проблеме. При этом Трамп выразил надежду, что Сеул и Токио не будут дальше мириться с испытаниями в КНДР, а Пекин предпримет жесткие меры в отношении Пхеньяна.

Использованы фотографии: EPA / ИТАР ТАСС
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Комментарии 20

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  1. shans2 Сегодня, 10:15
    Самоконтролем называются разные штуки в виде РЭБ и ПВО стянутые Китаем и Россией по границам с КНДР). Кое-что стоит и в самой КНДР, конечно токмо разработки КНДР, токмо самой КНДР))). КНДР сделала такой рывок в ракетных технологиях за последние 5 лет токмо благодаря гению Ына), остальные тут не при чем)
    shans2
    1. Ольгович Сегодня, 10:31
      Цитата: shans2
      Самоконтролем называются


      -"Держите меня семеро!" lol
      Ольгович
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:17
    Самоконтролью США никогда не отличалась тут дело в чем то в другом , может боятся получить сдачи и не малой .
    Spartanez300
    1. pjastolov Сегодня, 10:23
      Возможно понимают, что Россия уже без "глубокой озабоченности" не допусти арабского бардака у своих границ, особенно в свете "очень точных" матрасовских ударов negative
      pjastolov
      1. Лопатов Сегодня, 10:31
        Россия тут не при чём.
        Во-первых, если победят, то однозначно кровью умоются.
        Во-вторых- неизвестно как к этому отнесётся Китай.
        Лопатов
        1. pjastolov Сегодня, 10:51
          как к этому отнесётся Китай.
          так же - ему тоже "меткие выстрелы" матрасов не нужны hi
          pjastolov
    2. cniza Сегодня, 10:32
      Похоже , они не знают что есть у Ына , поэтому банально боятся.
      cniza
    3. Paranoid50 Сегодня, 10:32
      Цитата: Spartanez300
      может боятся получить сдачи и не малой .

      И такой момент присутствует.
      Самоконтроль – наш выбор, и это единственное, что отделяет перемирие от войны,
      сказал Брукс.
      В переводе с дипломатического : "Держите меня,семеро!!" laughing Только увидел заголовок статьи - сразу навеяло: "... насекомое стерпит всё; самоконтроль - это САМОКОНТРОЛЬ!!!"(Егор Летов)
      Paranoid50
    4. Orionvit Сегодня, 10:39
      Как тогда у США, называются, те самые десятки вооруженных конфликтов, которые они развязали за последние годы. Недержанием? lol
      Orionvit
  3. vch Сегодня, 10:19
    Да какой самоконтроль? Ссут просто в войнушку с Ыном втягиваться.....
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 10:29
      Ставлю на спор челюсть Брукса, что американцы засцут очередной раз laughing
      Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:30
      Это точно . Я и не знал что ядрёная дубина Ына (а попутно - России и Китая) - это матрасный "самоконтроль" . lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 10:42
        Оказывается, что дело не в самоконтроле, а в том, что янки в прямом смысле слова боятся , так как не знают, что можно ожидать от товарища Ына wink
        pvv113
      2. Подрезчик Сегодня, 10:50
        Ну да, самоконтроль и обычный страх, и еще "веселые" воспоминания о корейской и вьетнамской войнах... angry
        Подрезчик
  4. сорок восьмой Сегодня, 10:20
    Ястребы из Пентагона начали подавать голос. Видать жаждут крови.
    сорок восьмой
    1. Чёрный Сегодня, 10:28
      Северная Корея стала ядерной и ракетной державой – это нужно признать всем, кто хочет действительно решить так называемую корейскую проблему. В первую очередь, самим американцам, чьими усилиями она и была создана.
      Чёрный
  5. sabakina Сегодня, 10:24
    Единственное, что удерживает Вашингтон и Сеул от войны с КНДР – это «самоконтроль», передает РИА Новости заявление командующего войсками в Южной Корее генерала Винсента Брукса.

    Всё ясно, сидят или на валидоле или антидепрессантах.
    sabakina
  6. Копчёный Сегодня, 10:24
    Новость из серии "держите меня семеро".
    Копчёный
  7. 1536 Сегодня, 10:37
    Создается впечатление, что если бы не было КНДР, ее следовало бы придумать. Ну, в самом деле, как еще можно держать под прицелом целый регион, если бы не было бы там этого "плохого корейского парня" с ракетами. А так ли уж плох для США этот паренёк? Логика напрашивается сама собой, кому выгодна такая политика КНДР? Прежде всего США по причине того, что кто-то во сне им приказал все контролировать в мире. Китаю, под эту сурдинку можно вооружаться до бесконечности и еще политические дивиденды получать от США за "поддержку", глядя на летящие под мороженое и виски американские ракеты "возмездия". Не выгоднее всего нам, т.к. мы с КНДР торгуем по чесноку. И если американцы начнут свою полицейскую операцию в рамках санкций по досмотру и аресту кораблей и грузов, идущих в Северную Корею, нам придется снова глотать горькие пилюли обиды, потому что сделать мы ничего не сможем, да и не захотим, по всей видимости, потому что ответить на такое хамство, увы, не можем. Так что, поскольку КНДР наш сосед, все укладывается в концепцию "контролируемого хаоса" по-американски.
    1536
  8. Alex66 Сегодня, 10:44
    Понимают, что могут отхватить люлей вот и самоконтролируются.
    А вообще вся заварушка из-за редкоземельных металлов на территории КНДР, вот америкосы и крутятся вокруг, уж очень эти металлы редкие.
    Alex66
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