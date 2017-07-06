Генерал Брукс: лишь самоконтроль удерживает США от войны с Северной Кореей
Единственное, что удерживает Вашингтон и Сеул от войны с КНДР – это «самоконтроль», передает РИА Новости заявление командующего войсками в Южной Корее генерала Винсента Брукса.
По его словам, «другой выбор» будет сделан лишь в том случае, когда от руководства стран последует соответствующий приказ.
Напомним, во вторник в КНДР объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии.
Вашингтон резко осудил запуск ракеты и созвал заседание Совбеза ООН по северокорейской проблеме. При этом Трамп выразил надежду, что Сеул и Токио не будут дальше мириться с испытаниями в КНДР, а Пекин предпримет жесткие меры в отношении Пхеньяна.
Самоконтроль – наш выбор, и это единственное, что отделяет перемирие от войны,сказал Брукс.
По его словам, «другой выбор» будет сделан лишь в том случае, когда от руководства стран последует соответствующий приказ.
Смертельно опасной ошибкой для всякого будет заблуждаться на этот счет,подчеркнул командующий.
Напомним, во вторник в КНДР объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии.
Вашингтон резко осудил запуск ракеты и созвал заседание Совбеза ООН по северокорейской проблеме. При этом Трамп выразил надежду, что Сеул и Токио не будут дальше мириться с испытаниями в КНДР, а Пекин предпримет жесткие меры в отношении Пхеньяна.
Использованы фотографии: EPA / ИТАР ТАСС
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти