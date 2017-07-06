10:52 06 июля

США не поддерживают обвинения Киева в организации РФ кибератак

Согласно информации РИА Новости , представитель Госдепа в ходе общения с журналистами заявил о том, что Вашингтон не поддерживает Киев в его стремлении возложить ответственность за последние кибератаки на Россию.

К сожалению, кибератаки против Украины не являются новым явлением. Мы в курсе, что украинское правительство возложило на Россию ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод.


С его слов, позиция Украины будет рассмотрена в рамках визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, запланированного на 9 июля.


Уверен, что этот вопрос будет частью разговора. Я не буду спекулировать о том, какой будет разговор.




Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув украинские, а также российские компании. Нападению подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических предприятий, госорганов. В Службе безопасности Украины заявили о причастности к кибератаке российских спецслужб, доказательств при этом предъявлено не было. В Госдуме данные обвинения назвали "очередным фейком".


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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:26
    Что то такие заявления совсем не в духе Госдепа , но на встрече 9 июля скорее всего все же договорятся что это дело рук России .
    Spartanez300
    1. pjastolov Сегодня, 10:28
      В Службе безопасности Украины заявили о причастности к кибератаке российских спецслужб, доказательств при этом предъявлено не было.
      а кто такая скакляндия? или джентльмены laughing не врут?
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 10:37
        Лавров им недавно , при помощи анекдота это популярно растолковал , поэтому США не уверены. laughing
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 10:45
          Не такие уж дураки там сидят! Прекрасно понимают что обвинять Россию в этих кибератаках-бред! Можно подумать, что америкосы не знают о том, что вирус этот "родился" именно в скакляндии! И похоже Украина порядком поднадоела матрасным со своими выбрыками, не знают как потиху отделаться....
          Подрезчик
          1. pjastolov Сегодня, 10:49
            не знают как потиху отделаться....
            привет Саша, приедет Тилерсон и объяснит laughing
            pjastolov
  2. Orionvit Сегодня, 10:36
    Хозяин щёлкнул по носу свою собачонку, которая слишком ретиво лает и уже начинает надоедать.
    Orionvit
  3. pvv113 Сегодня, 10:50
    доказательств при этом предъявлено не было

    У джентльменов принято верить на слово.
    Но укропы - не джентльмены hi
    pvv113
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