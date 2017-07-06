США не поддерживают обвинения Киева в организации РФ кибератак

К сожалению, кибератаки против Украины не являются новым явлением. Мы в курсе, что украинское правительство возложило на Россию ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод.

Уверен, что этот вопрос будет частью разговора. Я не буду спекулировать о том, какой будет разговор.