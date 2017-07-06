США не поддерживают обвинения Киева в организации РФ кибератак
Согласно информации РИА Новости , представитель Госдепа в ходе общения с журналистами заявил о том, что Вашингтон не поддерживает Киев в его стремлении возложить ответственность за последние кибератаки на Россию.
С его слов, позиция Украины будет рассмотрена в рамках визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, запланированного на 9 июля.
Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув украинские, а также российские компании. Нападению подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических предприятий, госорганов. В Службе безопасности Украины заявили о причастности к кибератаке российских спецслужб, доказательств при этом предъявлено не было. В Госдуме данные обвинения назвали "очередным фейком".
К сожалению, кибератаки против Украины не являются новым явлением. Мы в курсе, что украинское правительство возложило на Россию ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод.
С его слов, позиция Украины будет рассмотрена в рамках визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, запланированного на 9 июля.
Уверен, что этот вопрос будет частью разговора. Я не буду спекулировать о том, какой будет разговор.
Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув украинские, а также российские компании. Нападению подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических предприятий, госорганов. В Службе безопасности Украины заявили о причастности к кибератаке российских спецслужб, доказательств при этом предъявлено не было. В Госдуме данные обвинения назвали "очередным фейком".
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