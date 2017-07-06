13:16 06 июля

Президент РФ одобрил предложение кабмина о подписании протокола к антитеррористической Конвенции СЕ

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и поручил МИД подписать документ, передает РИА Новости .



Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.


Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Поручить МИДу России подписать от имени Российской Федерации дополнительный протокол со следующим заявлением: "Российская Федерация заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется статья 4 дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве несут за собой уголовную ответственность",
говорится в тексте распоряжения.

В протоколе предлагается ввести уголовную ответственность за «намеренные попытки вербовки для осуществления терактов, за намеренное прохождение обучения или попытки организации подготовки людей для терактов, за попытки проезда на территорию государства, кроме государства проживания, с целью совершения теракта, планирования или подготовки, или участие в террористических актах, или для оказания или получения террористической подготовки».

Помимо этого, предлагается усилить наказание за умышленное предоставление или сбор средств, а также организацию поездок с целью совершения или подготовки терактов.

Использованы фотографии: https://m.ok.ru
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Комментарии 11

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  1. RASKAT Сегодня, 11:17
    Подписать еще не значит Ратифицировать. Зная с какой легкостью запад клеит ярлыки террористов на кого им удобно, есть ли смысл его подписывать? Хотя может что выторгуем для себя в обмен на этот документ.
    RASKAT
    1. сибиралт Сегодня, 11:21
      Теперь Путин будет лично отвечать за террор в Европе, а Россия огребаться очередными санкциями, отработанными на "Минске-2".
      сибиралт
  2. pvv113 Сегодня, 11:17
    Снять во все мире мораторий на смертную казнь для террористов
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
      Это было бы правильно , но ЕС на это не пойдёт : а как же либерастная толерастия ?
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 11:32
        Согласен. И террористы это прекрасно знают и пользуются
        pvv113
      2. vovanpain Сегодня, 11:36
        Цитата: bouncyhunter
        Это было бы правильно , но ЕС на это не пойдёт : а как же либерастная толерастия ?

        А это значит кормить мы его будем,пока террорюга кеды не откинет. drinks hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
          Ну и на кой такое счастье ? Правда , "попытку к бегству" никто не отменял ... feel Привет , братишка ! hi drinks
          bouncyhunter
    2. Großer Feldherr Сегодня, 12:53
      Пугать джихадистов и террористов-смертников смертной казню , это конечно сильно...
      Großer Feldherr
  3. sds87 Сегодня, 11:40
    Думаю, правильное решение кабмина и президента. Как я читал: многие вербовщики работают через соцсети. Там в основном пытаются вербовать одиноких девушек, страдающих от отсутствия у них личных отношений и людей, которые ищут социальной справедливости и не находят ее в своей стране. Вроде как еще на сайтах поиска работы публикуют вакансии с предложением работать по разным специальностям в странах Ближнего Востока. Так же читал, что в мечетях вербуют имамов, либо убивают несогласных, если те отказываются работать на террористов, и ставят там "своего" человека. И в таких мечетях начинают проводить обработку мусульман и вербовать их массово. В общем - заросшее сорняками поле, которое надо перепахивать и выкорчевывать из него террористическую заразу.
    sds87
  4. avg-mgn Сегодня, 11:57
    судя по тому, что протоколу без малого 2 года, документ досконально анализировался на всех уровнях на предмет подводных камней и раз поступил на подпись Президенту, значит так тому и быть.
    avg-mgn
  5. Толстоевский Сегодня, 12:20
    без вышки не побороть ни терроризм, ни их пособников
    Толстоевский
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