Президент РФ одобрил предложение кабмина о подписании протокола к антитеррористической Конвенции СЕ

Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Поручить МИДу России подписать от имени Российской Федерации дополнительный протокол со следующим заявлением: "Российская Федерация заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется статья 4 дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве несут за собой уголовную ответственность",

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и поручил МИД подписать документ, передает РИА Новости Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.говорится в тексте распоряжения.В протоколе предлагается ввести уголовную ответственность за «намеренные попытки вербовки для осуществления терактов, за намеренное прохождение обучения или попытки организации подготовки людей для терактов, за попытки проезда на территорию государства, кроме государства проживания, с целью совершения теракта, планирования или подготовки, или участие в террористических актах, или для оказания или получения террористической подготовки».Помимо этого, предлагается усилить наказание за умышленное предоставление или сбор средств, а также организацию поездок с целью совершения или подготовки терактов.