На Балтийском флоте стартовала активная фаза учения разнородных сил
В морской части маневров задействовано около 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота (БФ), сообщает пресс-служба Западного округа.
«В ходе тактического учения планируется отработать действия группировки разнородных сил флота в соответствии с боевым предназначением. В морских полигонах флота будут выполняться комплекс учебно-боевых задач, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны», – говорится в релизе.
Сообщается, что «экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей отработают задачи по охране и обороне водного района, интенсивно будет задействована морская противолодочная авиация БФ».
Согласно информации, «следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота Хмелевка».
«На полигоне подразделениям морской пехоты береговых войск флота при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации БФ предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления», – добавили в пресс-службе.
«В ходе тактического учения планируется отработать действия группировки разнородных сил флота в соответствии с боевым предназначением. В морских полигонах флота будут выполняться комплекс учебно-боевых задач, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны», – говорится в релизе.
Сообщается, что «экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей отработают задачи по охране и обороне водного района, интенсивно будет задействована морская противолодочная авиация БФ».
Согласно информации, «следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота Хмелевка».
«На полигоне подразделениям морской пехоты береговых войск флота при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации БФ предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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