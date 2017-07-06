Правительство внесло изменения в положение об альтернативной службе
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Положении о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.
Постановлением предусматривается, что «гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».
Кроме того, в целях повышения контроля за прохождением службы и привлечения к ответственности за уклонение определяются случаи, о которых работодатель должен сообщать следственным органам.
«К таким случаям в том числе относятся неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населённого пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу», – говорится в документе.
Напомним, закон об альтернативной гражданской службе вступил в силу в 2004 году, замена военной службы возможна альтернативной сроком от 18 до 21 месяцев. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию, а также относящиеся к коренным малочисленным народам.
Постановлением предусматривается, что «гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».
Кроме того, в целях повышения контроля за прохождением службы и привлечения к ответственности за уклонение определяются случаи, о которых работодатель должен сообщать следственным органам.
«К таким случаям в том числе относятся неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населённого пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу», – говорится в документе.
Напомним, закон об альтернативной гражданской службе вступил в силу в 2004 году, замена военной службы возможна альтернативной сроком от 18 до 21 месяцев. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию, а также относящиеся к коренным малочисленным народам.
Использованы фотографии: http://subsidii.net
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