15:29 06 июля

В отношении арестованных российских пограничников СБУ возбудила уголовные дела

Пресс-секретариат Службы безопасности Украины распространяет сообщение о том, что в отношении двоих российских пограничников, задержанных в Херсонской области, возбуждены уголовные дела. В вину пограничникам ПС ФСБ РФ вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Одна только эта формулировка уже вызывает вопросы: каким образом двое граждан иностранного государства, сбившиеся с маршрута во время учений, могли посягнуть на территориальную целостность страны; ещё и при учёте того, что они даже не догадывались о попадании на украинскую территорию...

В отношении арестованных российских пограничников СБУ возбудила уголовные дела



Напомним, что в ночь на 30 июня российские пограничники Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб принимали участие в тренировках ПС ФСБ РФ на территории Республики Крым. Двигаясь на лодке, они должны были выполнять роль условных нарушителей российской границы – чтобы в итоге проверить деятельность личного состава одной из погранзастав в Крыму. В итоге, сбившись в ночных условиях с маршрута, россияне оказались реальными нарушителями границы, причём украинской. Они были задержаны и помещены под арест на срок 15 суток.

Теперь, как уже было отмечено, СБУ решила возбудить в их отношении уголовное дело. Срок ареста во время следствия, надо полагать, будет продлён.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 20

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:37
    Что за муть ?

    Вот вам парни два весла и лодка....шуруйте вооон в ту сторону.....будете изображать чего-то....нет, карты у нас для вас нет, а GPS-навигаторы это вообще колдовство оно в армии запрещенно - гребите давайте...

    это у нас так учения проходят ?
    DEZINTO
    1. Тралл Сегодня, 14:42
      пограничникам вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»

      Возможно, имело место воровство чернозёма?
      Один из трех советников министра МВД(Геращенко, Зорян или Шкиряк) скоро озвучит итоги расследования. smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 14:51
        Этого следовало ожидать , они их так просто не отпустят , в лучшем случае будут предлагать обмен , в худшем засадят их по полной.
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 14:55
          Пацанам не повезло. Но не думаю, что они надолго задержатся в лапах укроправосудия.
          Козырь так себе. Нет особого смысла закрывать их надолго вна Украине. Наши найдут в итоге на что надавить или обменяют на каких-нибудь свидомых субчиков.
          Тралл
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:05
            В итоге, сбившись в ночных условиях с маршрута, россияне оказались реальными нарушителями границы, причём украинской.

            А как же они незамеченные через нашу границу перешли-переплыли? Это же получается в нашей границе огромные дыры, если не смогли заметить двух нарушителей? Теперь я не удивляюсь, как попадают украинские диверсанты в Крым.
            СРЦ П-15
            1. Тралл Сегодня, 15:25
              Точно так же, как белорусские рыбаки попадают случайно на Днепре на Украину.
              Случаев много, там фиг поймешь, где граница. Плывешь себе на лодочке, рыбка поклевывает, а тут раз, а на хатах на берегу уже висит желто-блакитная ткань. smile
              Тралл
        2. vovanpain Сегодня, 14:56
          Цитата: cniza
          лучшем случае будут предлагать обмен

          Обменяют Виктор! hi Вон майор в ДНР есть,да и не один. yes
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 14:58
            Приветствую! hi Очень надеюсь , а то замордуют мальчишек , но дома они должны по заднице получить по полной , как и их непосредственные командиры.
            cniza
            1. Тралл Сегодня, 15:10
              У нас когда-то в Грузии два бойца поехали в село за вином на самосвале, в итоге повредили небольшой мост и помяли МАЗ. Получили они несильно, т.к. солдат тогда уже не хватало и на губу их везти никто не собирался. Но особое искреннее возмущение у большинства офицеров вызвало то, что вино эти балбесы набрали в канистру из под соляры! Это настоящее кощунство в винодельческом регионе. (да и вылить его пришлось поэтому, а не утилизировать "по-человечески") smile
              Тралл
  2. Altona Сегодня, 14:38
    Посягалку то предъявите-оружие с патронами, подрывную литературу, вербовку агентуры. Тут же просто два мальчишки в гражданской одежде, которые заплыли не туда. Оставаться на Украине они же не собирались.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 14:53
      Для скакунов это не аргумент , они будут разыгрывать эту ситуацию по максимуму.
      cniza
  3. John_f Сегодня, 14:39
    страна агрессор отправила своих вассалов посигать на целостность "окраины"... Маразм крепчал...
    John_f
  4. сорок восьмой Сегодня, 14:40
    каким образом двое граждан иностранного государства, сбившиеся с маршрута во время учений, могли посягнуть на территориальную целостность страны; ещё и при учёте того, что они даже не догадывались о попадании на украинскую территорию...

    Как будто автору ничего не известно о позиции Украины по Крыму...
    Мы ловим украинских диверсантов в Крыму, они ловят наших погранцов на Херсонщине, чему тут удивляться?
    Ребят по-человечески жалко, но это такой реверанс судьбы. Нашим дипломатам и юристам нужно будет потрудиться.
    сорок восьмой
  5. Spartanez300 Сегодня, 14:40
    Укропия уже совсем берегов не видит .
    Spartanez300
  6. mayday Сегодня, 14:42
    Да это наши гуманисты от конвоя отбились.. бесплатные кондеи везли..) лица конечно у них как в кино: "Балбес" и "Бывалый".. laughing
    mayday
  7. Altona Сегодня, 14:43
    В вину пограничникам ПС ФСБ РФ вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
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    "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" похоже на посягательство на девственность женщины с пониженной социальной ответственностью.
    Altona
  8. iliitchitch Сегодня, 14:45
    Жалко ребят . Это к Вопросу о профессионализме наших ВО . Заблудиться в территор. водах некоей украины - это что , отмаз от начальников ? "под молотки налетят" теперь .
    И какой говнюк за это ответит теперь ? А , ну да , "сами виноваты" . Знакомо до боли в позвоночнике . "Лётчик виноват" , да . Сволочам из Штабов привет .
    Не удивлюсь , если их под "глупых рыбаков" сольют . Мы ж петрухана - ни-ни , он же це европейская морда , кот . кирпича выпрашивает . Меркельша тоже проЗит .
    iliitchitch
  9. Love is Сегодня, 14:51
    Песков обещал, что правительство позаботится об освобождении этих парней. Ждем. sad
    Love is
    1. Юрий Николаевич Сегодня, 15:00
      Они много чего обещают. После бла бла обещалки заканчиваются.
      Парням скорейшего освобождения.
      А командование, допустившее такое происшествие, под трибунал.
      Юрий Николаевич
  10. 1536 Сегодня, 15:01
    Остается надеяться, что ребят не выдадут американцам и они не попадут в тюрьму где-нибудь в Оклахоме. И как всегда никому дела нет. "Глобальные проблемы", понимаете, решают в каком-то Гамбурге. Как гамбургеры делать что ли?
    1536
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