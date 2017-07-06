В отношении арестованных российских пограничников СБУ возбудила уголовные дела

Пресс-секретариат Службы безопасности Украины распространяет сообщение о том, что в отношении двоих российских пограничников, задержанных в Херсонской области, возбуждены уголовные дела. В вину пограничникам ПС ФСБ РФ вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».Одна только эта формулировка уже вызывает вопросы: каким образом двое граждан иностранного государства, сбившиеся с маршрута во время учений, могли посягнуть на территориальную целостность страны; ещё и при учёте того, что они даже не догадывались о попадании на украинскую территорию...Напомним, что в ночь на 30 июня российские пограничники Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб принимали участие в тренировках ПС ФСБ РФ на территории Республики Крым. Двигаясь на лодке, они должны были выполнять роль условных нарушителей российской границы – чтобы в итоге проверить деятельность личного состава одной из погранзастав в Крыму. В итоге, сбившись в ночных условиях с маршрута, россияне оказались реальными нарушителями границы, причём украинской. Они были задержаны и помещены под арест на срок 15 суток.Теперь, как уже было отмечено, СБУ решила возбудить в их отношении уголовное дело. Срок ареста во время следствия, надо полагать, будет продлён.