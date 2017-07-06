Лётчики Балтфлота провели пуски ракет и отработали бомбометание
Экипажи истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели электронные пуски ракет по воздушным мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника, сообщает пресс-служба Западного округа.
«В рамках плановых полетов над Балтикой пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары», говорится в релизе.
В этот же день летчики бомбардировочной авиации БФ отработали вопросы практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск.
Согласно сообщению, «в рамках плановых полетов на учебно-боевое применение экипажи бомбардировщиков произвели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника».
Отмечается, что «поставленные задачи выполнялись с высот от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области».
Действия пилотов фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения.
«Помимо практического бомбометания, пилоты отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника», – добавили в пресс-службе.
«В рамках плановых полетов над Балтикой пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары», говорится в релизе.
В этот же день летчики бомбардировочной авиации БФ отработали вопросы практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск.
Согласно сообщению, «в рамках плановых полетов на учебно-боевое применение экипажи бомбардировщиков произвели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника».
Отмечается, что «поставленные задачи выполнялись с высот от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области».
Действия пилотов фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения.
«Помимо практического бомбометания, пилоты отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: russianplanes.net/Иван Ермолин
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