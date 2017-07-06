19:33 06 июля

Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР

Следователь по делу националистического батальона «Айдар», бойцов которого подозревают в тяжких преступлениях в Донбассе, перешла на сторону Луганской республики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР.

Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР


В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает двух бойцов "Айдара" в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.


Напомним, в Донбассе действовали несколько добровольческих батальонов, получавших денежные средства из частных источников. Так формирования «Азов», «Айдар» и «Донбасс» финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное делу по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Старший следователь по особо важным делам Национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова, побоявшись расправы, уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону Луганской народной республики,
говорится в сообщении МГБ ЛНР.

По информации ведомства, «Сабова с начала боевых действий в Донбассе была вынуждена по семейным обстоятельствам покинуть Луганск и переехать в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений». В частности, она расследовала дело об особо тяжких преступлениях, совершенных бойцами батальона "Айдар" в Северодонецке и Старобельске.

По словам самой Сабовой, «в целях безопасности расследование дела велось в Харькове».

Правоохранители опасались, что оставшиеся на свободе бойцы "Айдара" пойдут на штурм здания отдела Нацполиции,
сказала она.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Котенко
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Комментарии 36

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  1. хрыч Сегодня, 15:40
    Пусть дает показания, много этой мерзоты знает
    хрыч
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:45
      Цитата: хрыч
      много этой мерзоты знает

      да про этих....все давно всё знают. сказать боятся
      ЛукичЪ
      1. Тралл Сегодня, 15:48
        Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР

        Тенденция, однако...
        Тралл
        1. Проксима Сегодня, 16:35
          Цитата: Тралл
          Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР

          Тенденция, однако...

          Тенденция в том, что если следачка более менее симпатичная, то обязательно перейдёт на сторону России.
          Проксима
          1. Проксима Сегодня, 16:53
            А вот ещё одна симпатичная "ватница" - глава МИД Приднестровья Нина Штански.
            Проксима
            1. Проксима Сегодня, 16:59
              А вот "симпатяжка" белоленточница, которую облили фекалиями. Как говорится, почувствуйте разницу.
              Проксима
            2. ЛукичЪ Сегодня, 17:02
              Цитата: Проксима
              А вот ещё одна симпатичная "ватница" - глава МИД Приднестровья Нина Штански

              а вот гордость парашки
              ЛукичЪ
              1. Проксима Сегодня, 17:16
                Цитата: ЛукичЪ
                Цитата: Проксима
                А вот ещё одна симпатичная "ватница" - глава МИД Приднестровья Нина Штански

                а вот гордость парашки

                По крайней мере, эти девицы честнее и порядочнее многих украинских политиков. Но они должны знать, что проституция - это не верх мечтаний красивой славянской женщины. Пожалуйста - президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в купальнике.
                Проксима
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:29
            Цитата: Проксима
            Цитата: Тралл
            Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР

            Тенденция, однако...

            Тенденция в том, что если следачка более менее симпатичная, то обязательно перейдёт на сторону России.

            Это точно! Как вспомнишь западных мымр в политике... laughing
            Вот Поклонская..."Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты .Как мимолетное виденье и гений чистой красоты..!" А.С.Пушкин
            ОТДЕЛ
          3. Владимирец Сегодня, 19:07
            Цитата: Проксима
            Тенденция в том, что если следачка более менее симпатичная, то обязательно перейдёт на сторону России.

            Ага, а гарем Саакашвили?
            Владимирец
    2. Владимир 38 Сегодня, 18:13
      Цитата: хрыч
      Пусть дает показания, много этой мерзоты знает

      Я думаю у наших спецслужб все по фамильно переписаны. А у следователя видно совесть есть..
      Владимир 38
    3. sabakina Сегодня, 19:24
      Цитата: хрыч
      Пусть дает показания, много этой мерзоты знает

      Вообще то , показания дают подозреваемые в преступлении в ходе допроса. Опрашиваемые дают объяснение. Свидетели-СВИДЕТЕЛЬСКИЕ показания и эти два слова неразлучны по отношению к этому следователю.
      sabakina
  2. Vik66 Сегодня, 15:42
    Надеюсь, она не с пустыми руками пришла ? Уголовное дело, хотя бы в копиях, с собой принесла ? winked
    Vik66
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:46
      Цитата: Vik66
      Уголовное дело, хотя бы в копиях, с собой принесла ?

      ну и толку от этих дел? что ими делать
      ЛукичЪ
      1. Vik66 Сегодня, 15:47
        Там оччень много интересной информации, личные данные этих уб...ков, как минимум...
        Vik66
        1. ЛукичЪ Сегодня, 15:50
          Цитата: Vik66
          личные данные этих уб...ков, как минимум...

          ну и, что это даст? спецоперацию по их уничтожению устраивать? так там минимум половина батальона таких
          ЛукичЪ
          1. Vik66 Сегодня, 15:54
            И до них руки дойдут, полковника в Куеве на небеса отправили - и этим кирпич на голову упадет, никуда не денутся. По материалам дела можно и нашим подтянуться, возбудить свое и в международный розыск отправить, пусть мандражируют, пока. Одного такого "укровоина" в Италии уже за жабры прихватили, пусть эти оглядываются.
            Vik66
            1. ЛукичЪ Сегодня, 16:18
              Цитата: Vik66
              возбудить свое и в международный розыск отправить,

              СКР этим давно уже занимается.
              ЛукичЪ
          2. DenZ Сегодня, 16:10
            Цитата: ЛукичЪ
            ну и, что это даст

            Доказательства это даст.
            Цитата: ЛукичЪ
            спецоперацию по их уничтожению устраивать

            Всему свое время. Очень может быть что ЛНР придется такую операцию устраивать.
            Цитата: ЛукичЪ
            так там минимум половина батальона таких

            Ну это само собой только вот не на всех есть доказательства. И вообще, Информация лишней не бывает.
            DenZ
            1. ЛукичЪ Сегодня, 16:24
              Цитата: DenZ
              Очень может быть что ЛНР придется такую операцию устраивать.

              из за нескольких уголовников рисковать жизнями десятка солдат????
              [quoteИ вообще, Информация лишней не бывает.][/quote]
              да какая это информация? они политические деятели? олигархи? толку от этой инфы НОЛЬ
              ЛукичЪ
              1. DenZ Сегодня, 16:31
                Никем рисковать не нужно. Когда бандеровщину скинут на Украине тогда эта информация и пригодится.
                И таки нет, они не политические деятели, они обычные преступники место которым как минимум в тюрьме. Но чтобы они там оказались нужен суд и нужны доказательства. Или как то по другому садят в тюрьму в цивилизованном порядке? ( я уж конечно молчу что по всей этой братии просто бы пулю в лоб пустить и все дела).
                DenZ
                1. ЛукичЪ Сегодня, 16:40
                  Цитата: DenZ
                  ( я уж конечно молчу что по всей этой братии просто бы пулю в лоб пустить и все дела).

                  вот именно, какие дела? там на всё ато и все добробаты дела заводить надо. это работа на века. и, что толку от ОДНОГО недорасследованного уголовного дела???
                  ЛукичЪ
              2. Vik66 Сегодня, 16:39
                Лукичу: Сидите на попе ровно, все равно все пропало ! Удачи !!!
                Vik66
                1. ЛукичЪ Сегодня, 16:58
                  Цитата: Vik66
                  Лукичу: Сидите на попе ровно, все равно все пропало ! Удачи !!!

                  сижу ровно. ничего не пропало. судить всю эту шайку будут. но рисковать воровать ОДНО недорасследованное дело нет смысла.
                  ЛукичЪ
                  1. Vik66 Сегодня, 17:00
                    Зачем воровать ? Копий достаточно. Да и с паршивой овцы хоть шерсти клок, и то дело.
                    Vik66
                    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:08
                      Цитата: Vik66
                      Копий достаточно. Да и с паршивой овцы хоть шерсти клок, и то дело.

                      она тогда ещё не собиралась бежать. а в последнее время вообще занималась экономическими делами. я вот только не пойму зачем командованию ЛНР уголовные дела????? ну зачем???? это секретные документы???? идёт война. им не до уголовников которые грабят и убивают СВОИХ. она расследовала дела бандитов которые совершали дела не против граждан ЛНР, а на территории подконтрольной куеву.
                      ЛукичЪ
        2. Orionvit Сегодня, 17:48
          Цитата: Vik66
          личные данные этих уб...ков, как минимум...

          Личные данные всех деятелей "правого сектора" и тому подобных, уже давно известны кому надо. А так же их деяния. Единственная польза от этого следователя, это возможность выступить свидетелем на будущем суде над украинскими военными преступниками, который я надеюсь (желательно скоро) будет.
          Orionvit
  3. rotmistr60 Сегодня, 15:49
    Вот это государство получилось. Правоохранительные органы опасаются выполнять свои функциональные обязанности, балом правит хунта на штыках нациков. И это стремится в Европу? Давайте и побыстрей. Кто вас взрастил тот пускай на себе и прочувствует все прелести вашей "демократии".
    rotmistr60
  4. anjey Сегодня, 15:50
    Закон на украине ? нет не слышали....
    anjey
  5. камо Сегодня, 16:02
    я надеюсь она материалы дела с собой прихватила
    камо
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:26
      Цитата: камо
      я надеюсь она материалы дела с собой прихватила

      охххх. ну зачем????? толку от этих уголовных дел никаких. ну вот, что с этими материалами делать????
      ЛукичЪ
      1. камо Сегодня, 16:32
        ну мало ли что, пусть лежат, может в будущем пригодятся
        камо
        1. ЛукичЪ Сегодня, 16:41
          Цитата: камо
          ну мало ли что, пусть лежат, может в будущем пригодятся

          одно НЕДОРАССЛЕДОВАННОЕ дело. куда пригодится???
          ЛукичЪ
          1. п-к Опарышев Сегодня, 17:31
            На кого работаешь ЛукичЪ?
            п-к Опарышев
            1. ПростоЯ Сегодня, 19:32
              п-к Опарышев Вы и так понимаете на кого ЭТО работает На таких надо просто забить ОНО ну ОЧЕНЬ умное и всех переспорит Но души у него нет
              ПростоЯ
  6. Екатерина II Сегодня, 17:56
    Домой поехала.
    Бывшая сотрудница Национальной полиции Украины без проблем уехала в оккупированный Луганск и записала видеообращение, где пояснила свои мотивы.
    Старший следователь по особо важным делам Национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова родом из Луганской области. С начала боевых действий на Донбассе она перебралась в Харьков, где продолжила полицейскую службу и участвовала в расследовании некоторых резонансных дел, сообщает "Диалог.UA".
    Интересно, что эта дама в свое время покинула Луганск, опасаясь обстрелов. А теперь выяснилось, что с насиженного места ее снова выгнало чувство незащищенности.
    Элемент информационной войны. В свое время символом она не стала(когда перебегала из Районов в Украину). Сейчас Районы ее немного "поюзают" и виде"к нам возвращаются от хунты люди".
    Сложно сказать чем она занималась насколько успешно. Работала в полиции-расследовала. Занималась работой.
    Вернулась на родину.
    В статье отсутствует что она без проблем переехала линию разграничения. ЧТо она уволилась и формально гражданский человек, который волен ехать куда хочет. Если бы я был бы руководителем службы информационной войны в Украине(если вообще у них такое есть) то непременно раскрутил бы эффект "принуждения к сотрудничеству" человека который решил посетить родину.Но судя по украинским новостям-им вообще по барабану все.
    Екатерина II
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