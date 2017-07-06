Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР

Старший следователь по особо важным делам Национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова, побоявшись расправы, уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону Луганской народной республики,

Правоохранители опасались, что оставшиеся на свободе бойцы "Айдара" пойдут на штурм здания отдела Нацполиции,