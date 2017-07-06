Следователь украинской Нацполиции перешла на сторону ЛНР
Следователь по делу националистического батальона «Айдар», бойцов которого подозревают в тяжких преступлениях в Донбассе, перешла на сторону Луганской республики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР.
В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает двух бойцов "Айдара" в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Напомним, в Донбассе действовали несколько добровольческих батальонов, получавших денежные средства из частных источников. Так формирования «Азов», «Айдар» и «Донбасс» финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное делу по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».
По информации ведомства, «Сабова с начала боевых действий в Донбассе была вынуждена по семейным обстоятельствам покинуть Луганск и переехать в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений». В частности, она расследовала дело об особо тяжких преступлениях, совершенных бойцами батальона "Айдар" в Северодонецке и Старобельске.
По словам самой Сабовой, «в целях безопасности расследование дела велось в Харькове».
В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает двух бойцов "Айдара" в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Напомним, в Донбассе действовали несколько добровольческих батальонов, получавших денежные средства из частных источников. Так формирования «Азов», «Айдар» и «Донбасс» финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное делу по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Старший следователь по особо важным делам Национальной полиции Украины, подполковник Галина Сабова, побоявшись расправы, уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону Луганской народной республики,говорится в сообщении МГБ ЛНР.
По информации ведомства, «Сабова с начала боевых действий в Донбассе была вынуждена по семейным обстоятельствам покинуть Луганск и переехать в Харьков, где занималась расследованием экономических и должностных преступлений». В частности, она расследовала дело об особо тяжких преступлениях, совершенных бойцами батальона "Айдар" в Северодонецке и Старобельске.
По словам самой Сабовой, «в целях безопасности расследование дела велось в Харькове».
Правоохранители опасались, что оставшиеся на свободе бойцы "Айдара" пойдут на штурм здания отдела Нацполиции,сказала она.
Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Котенко
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти