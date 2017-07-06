17:30 06 июля

«Калашников» на музыкальном фестивале покажет «Соратника»

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) решил показать на фестивале «Нашествие» «настоящего боевого робота», передает ТАСС сообщение директора по коммуникациям концерна Софии Ивановой.

«Калашников» на музыкальном фестивале покажет «Соратника»


Последние разработки концерна "Калашников" вызывают большой интерес аудитории. Мы видим это, например, в наших соцсетях. Поэтому решили помимо тира и сувенирного магазина показать участникам "Нашествия" настоящего боевого робота – "Соратника",
рассказала агентству Иванова.


Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в Большом Завидове с 7 по 9 июля.

«Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км», – говорится в публикации.

На платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30 мм гранатомет типа АГ-17А.

Отмечается, что «боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип».

Также предусмотрена возможность установки на "Соратник" восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ». Бронемашина может работать в связке с беспилотником.

Использованы фотографии: Пресс-служба концерна "Калашников"
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Комментарии 24

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  1. yehat Сегодня, 16:06
    Последние разработки концерна "Калашников" вызывают большой интерес аудитории

    я отношусь весьма негативно к разработкам концерна Калашникова, особенно непрофильным. Он активно пилит бюджет, протаскивая своими лоббистами плохие или убогие технические решения и вытесняя за счет нечестной конкуренции более полезные инициативы. Если бы концерн поумерил свою жадность и сосредоточился на качестве работы за счет сужения своих аппетитов, это пошло бы на пользу стране. Лично мой интерес, как части аудитории, в этом.
    yehat
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:26
      Цитата: yehat
      я отношусь весьма негативно к разработкам концерна Калашникова

      много пыли-мало дела...как то не так там всё.
      андрей юрьевич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:38
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: yehat
        я отношусь весьма негативно к разработкам концерна Калашникова

        много пыли-мало дела...как то не так там всё.

        Вам лишь бы по ныть все пропало, коррупция, дороги, голодные пенсионеры и т.д...)))
        А мне нравится эта рекламная акция "Калашникова" , очень символично "Нашествие" и боевой робот..Молодежь будет в восторге уверен! Отличная идея.. good
        ОТДЕЛ
    2. Серый брат Сегодня, 17:27
      Цитата: yehat
      я отношусь весьма негативно к разработкам концерна Калашникова, особенно непрофильным

      Ерунда, чем больше возможных направлений деятельности - тем больше возможностей для получения прибыли и если будет затык на одном направлении то можно будет вылезти на другом.
      Вон - грят что они мотоцикл сделали, так глядишь когданить и автомобиль толковый запилят.
      Серый брат
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:08
    Музыкальный фестиваль с соло Калашникова и Баса Соратника!Зашибись название.Также предусмотрена возможность установки на "Соратник" восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ». Бронемашина может работать в связке с беспилотником.А в боевой эпостаси -?Свистеть и я умею.
    ВЕРЕСК
  3. Seaman77 Сегодня, 16:09
    Похоже, что народ там здорово попляшет. laughing
    Seaman77
    1. san4es Сегодня, 16:18
      Цитата: Seaman77
      Похоже, что народ там здорово попляшет. laughing

      ...DJ приготовил новые диски...для своего пулемёта laughing
      (шутка)
      san4es
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:43
        Цитата: san4es
        DJ приготовил новые диски...для своего пулемёта laughing

        Дык,сообщают : робот может работать как ретранслятор, - вот, готовый усилок с акустикой, ну, или комбик. laughing Представил на сцене команду с гитарами,подключёнными к этому "ретранслятору". good Проблема лишь в том, что музыкальный стиль должен быть соответствующий(как минимум - Industrial Metall),уж точно не "плюшевый" отечественный рок.. Жаль только - один "Соратник" на фесте, без другана-"Нахлебника". Кстати, и тот, и другой рассматриваются как испытательные платформы,т.е. в существующем виде в серию не пойдут.
        Paranoid50
        1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 16:51
          Как минимум Industrial Metall не рассматривается так как является во многих кругах слишком популярной слащавой мелодией.
          Не шутка.
          Wild_Grey_Wolf
          1. Paranoid50 Сегодня, 16:54
            Цитата: Wild_Grey_Wolf
            является во многих кругах слишком популярной слащавой мелодией.

            Ну,буду знать... Надо будет написать Элу Йоргенсену, что Ministry - попса. laughing
            Paranoid50
            1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 17:00
              Поделитесь ответом если не сложно.
              Wild_Grey_Wolf
              1. Paranoid50 Сегодня, 17:02
                Цитата: Wild_Grey_Wolf
                Поделитесь ответом если не сложно

                Боюсь,что уже его знаю - всего два слова. yes
                Paranoid50
        2. san4es Сегодня, 16:54
          Ну, если боевые роботы соберутся, "Херургу" с "волками" точно не поздоровится - конкуренция am
          san4es
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:16
    Самопиар? А если не дай бог какое-то ЧП? Технике-военной -на таких шоу не место.
    Изгоняющий либероидов
    1. Borttex Сегодня, 16:22
      много на выставках военной техники народа поубивало?
      Borttex
    2. Paranoid50 Сегодня, 16:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Технике-военной -на таких шоу не место.

      На "Нашествии" подобное мероприятие - не в первый раз. С безопасностью всё норм. Всё правильно делают. Уж, точно - лучше одна такая площадка,чем десяток "точек" с бухлом.
      Paranoid50
    3. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 16:53
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Самопиар? А если не дай бог какое-то ЧП? Технике-военной -на таких шоу не место.


      Д.Б.
      Wild_Grey_Wolf
  5. На страже Сегодня, 16:18
    Такие Израилю бы пригодились, ездить по периметру границы.
    На страже
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:28
      Цитата: На страже
      Такие Израилю бы пригодились, ездить по периметру границы.

      купите...бэвакаша... yes вам скока? деньги вперёд... yes
      андрей юрьевич
    2. Paranoid50 Сегодня, 16:31
      Цитата: На страже
      Такие Израилю бы пригодились,

      Дык,в чём проблема? Давно бы создали(возможности-то имеются). А то: "Купол,купол..." laughing
      Paranoid50
    3. Alexey RA Сегодня, 16:59
      Таки Вы знаете куда платить. Доллары или Евро. Обещания дружбы и сотрудничества в качестве оплаты не принимаются. smile
      Alexey RA
  6. новичок Сегодня, 16:53
    а что, молодёжи веселье, “соратнику“ реклама. да и популиризация нашей роботехники налицо среди нашей молодёжи. а то ведь насмотрелись всякой херни амерской в кинозалах, а тут наш, родной “соратничек“ , живой.
    новичок
  7. NUR Сегодня, 17:26
    Концерн Калашников привез новые диски будет дискотека.
    NUR
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