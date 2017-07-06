«Калашников» на музыкальном фестивале покажет «Соратника»
Концерн «Калашников» (входит в Ростех) решил показать на фестивале «Нашествие» «настоящего боевого робота», передает ТАСС сообщение директора по коммуникациям концерна Софии Ивановой.
Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в Большом Завидове с 7 по 9 июля.
«Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км», – говорится в публикации.
На платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30 мм гранатомет типа АГ-17А.
Отмечается, что «боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип».
Также предусмотрена возможность установки на "Соратник" восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ». Бронемашина может работать в связке с беспилотником.
Последние разработки концерна "Калашников" вызывают большой интерес аудитории. Мы видим это, например, в наших соцсетях. Поэтому решили помимо тира и сувенирного магазина показать участникам "Нашествия" настоящего боевого робота – "Соратника",рассказала агентству Иванова.
Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в Большом Завидове с 7 по 9 июля.
«Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км», – говорится в публикации.
На платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30 мм гранатомет типа АГ-17А.
Отмечается, что «боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип».
Также предусмотрена возможность установки на "Соратник" восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ». Бронемашина может работать в связке с беспилотником.
Использованы фотографии: Пресс-служба концерна "Калашников"
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