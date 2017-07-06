17:31 06 июля

ВВС Турции бомбят север Ирака

Генштаб ВС Турции подтвердил информацию о том, что самолёты ВВС Турции нанесли авиаудар по северным районам Ирака. Сообщается, что целью авиаудара стали позиции вооружённых представителей Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Бомбардировке с воздуха подверглись курдские вооружённые формирования в районе Синат-Хафтанин.

Результат авианалёта следующий: убиты четверо представителей вооружённого крыла РПК, уничтожено укрытие и три огневых точки.

Между тем, из Мосула публикуются первые снимки реки Тигр в Старом городе, где до сих пор остаются оказывающие сопротивление террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).


ВВС Турции бомбят север Ирака


По данным миссии ООН, около 20 тысяч жителей Мосула по-прежнему остаются в заложниках у так называемого «Исламского государства» (*). За последние две недели иракская армия смогла эвакуировать до 80 тысяч горожан в более безопасные кварталы.



Продвижение иракских войск, которые ранее поспешили заявить о полном освобождении Мосула, затруднено не только действия снайперов, которыми буквально кишит Старый город, но и завалами на улицах Мосула. Бронетехника с трудом пробивается через обломки бетона, образовавшихся в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов кварталов города, в которых только за последний месяц погибли свыше 400 мирных жителей.

Использованы фотографии: https://twitter.com/iraqi_day
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Комментарии 15

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  1. Shurik70 Сегодня, 16:58
    А с хозяевами за океаном согласовали?
    Что-то сомневаюсь. Дадут вам по шапке.
    Shurik70
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:12
      Цитата: Shurik70
      А с хозяевами за океаном согласовали?

      Эрдоган с США в плохих отношениях (за попытку переворота) , а США вооружает курдов продажных..Так что пусть мочит, уверен русские Турции оказывают помощь по целям(неофициально конечно.) Эх курды , правильно что у вас нет автономии продаетесь за понюшку кокаина..
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 17:14
        Пробирка с белым порошком которой тряс негр в ООН! Действительно страшнее ядерной бомбы. Сотни тысяч убитых. И не видно конца войны. Матрасы превзошли фашистов. Падлы.
        Владимир16
        1. Shurik70 Сегодня, 17:21
          Цитата: ОТДЕЛ
          Так что пусть мочит, уверен русские Турции оказывают помощь по целям(неофициально конечно.) Эх курды , правильно что у вас нет автономии продаетесь за понюшку кокаина..

          С чего это вдруг?
          Курды мочат турков, где могут, и как могут.
          И им абсолютно пофиг, от кого принимать помощь - русские, США, Иран, да хоть шайтан.
          Если это им поможет подбить ещё парочку вертолётов Турции, они примут помощь от кого угодно.
          А русские туркам помогать не будут. На счёт "вредить" не уверен. А помогать точно не станут.
          Shurik70
    2. Комментарий был удален.
  2. Vadivak Сегодня, 16:58
    Бомбометание по американским союзникам.....
    Vadivak
    1. новичок Сегодня, 17:10
      рпк не является союзником янки. вот за них то как раз, туркам ничего не будет.
      новичок
      1. Владимир16 Сегодня, 17:19
        у матрасов нет союзников. У матрасов есть подчиненные. И курды уже в подчинении. Бабло правит на востоке.
        Владимир16
        1. новичок Сегодня, 17:22
          не слышал, чтоб рпк прогнулась. я что то упустил? можно подробнее?
          новичок
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:58
    Эрдогад в отношении курдов слово держит -он их решил извести под корень, или как минимум нанести курдам максимально возможный урон.
    Изгоняющий либероидов
  4. Dave36 Сегодня, 17:01
    Что же за удар такой..4 человека...так можно всю жизнь бомбить.
    Dave36
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:01
    Вот ведь похвалились иракцев что они весь Масул освободили, а игиловцы то видать не в курсе, что их полностью выбили из города -знай себе воюют, сохраняя за собой и несколько кварталов, и тысячи мирных жителей как заложников.
    Изгоняющий либероидов
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:11
      До кучи :
      Бронетехника с трудом пробивается через обломки бетона, образовавшихся в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов кварталов города,
      Ничего не напоминает?Ага, Волга,1942... Да как же им, сердешным, пробраться-то, если все бульдозеры "союзники" ушатали?! Ой,беда... recourse
      Paranoid50
  6. новичок Сегодня, 17:04
    зачем аскяр трогает рпк и ираке? лучше бы бомбил курдских дерьмократов в сирии. что, кишка тонка против амерских бульдогов?
    новичок
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:12
      Он тоже хочет чужой нефти нахаляву, пока в Ираке очень слабая власть, и гражданская война идет.
      Изгоняющий либероидов
      1. новичок Сегодня, 17:16
        так мало нахлебался сирийской нефти видать. да он земли хочет, для расширения великой турции.
        новичок
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