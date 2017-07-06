ВВС Турции бомбят север Ирака

Генштаб ВС Турции подтвердил информацию о том, что самолёты ВВС Турции нанесли авиаудар по северным районам Ирака. Сообщается, что целью авиаудара стали позиции вооружённых представителей Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Бомбардировке с воздуха подверглись курдские вооружённые формирования в районе Синат-Хафтанин.Результат авианалёта следующий: убиты четверо представителей вооружённого крыла РПК, уничтожено укрытие и три огневых точки.Между тем, из Мосула публикуются первые снимки реки Тигр в Старом городе, где до сих пор остаются оказывающие сопротивление террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).По данным миссии ООН, около 20 тысяч жителей Мосула по-прежнему остаются в заложниках у так называемого «Исламского государства» (*). За последние две недели иракская армия смогла эвакуировать до 80 тысяч горожан в более безопасные кварталы.Продвижение иракских войск, которые ранее поспешили заявить о полном освобождении Мосула, затруднено не только действия снайперов, которыми буквально кишит Старый город, но и завалами на улицах Мосула. Бронетехника с трудом пробивается через обломки бетона, образовавшихся в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов кварталов города, в которых только за последний месяц погибли свыше 400 мирных жителей.