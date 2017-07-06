Путин высоко оценил новую российскую ракету Х-101

Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью - 4,5 тыс.км

Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101

Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и предприятий оборонного комплекса