17:31 06 июля

Путин высоко оценил новую российскую ракету Х-101

Президент РФ Владимир Путин, на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, высоко оценил боевые характеристики новейшей отечественной ракетной системы Х-101, отметив ее высокую надежность.

Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью - 4,5 тыс.км
- сказал Путин, передает "Интерфакс"




Президент упомянул о боевом применении этой ракетной системы в связи с операцией российских ВКС в Сирии и поблагодарил всех причастных к производству и применению данной ракетной системы:

Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101
- сказал Путин -
Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и предприятий оборонного комплекса


Как ранее сообщалось, 5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.

Это не первый случай применения крылатых ракет Х-101. В феврале 2017 года вооруженные ими бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в районе города Ракка в Сирии.

Х-101 - новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели - до 4,5 тыс. км. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ

Использованы фотографии: http://tpilot.sky56.ru/russia/raduga/index.htm
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vadivak Сегодня, 17:02
    Пример качественного отечественного продукта...
    Vadivak
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:05
      Трамп и "товарищи" надеюсь тоже оценили! Уверен , что таких интересных штучек в России еще не мало.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 17:08
        Цитата: Vadivak
        Пример качественного отечественного продукта...

        Доставка люлей в радиусе 4,5 тысячи км.! Быстро и в руки заказчика. hi
        Владимир16
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:09
        Отдел -у трампа в товарищах баксы, а все остальное он покупает или продает. ..
        Изгоняющий либероидов
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:07
      Вадим hi давно вас на сайте не было! hi
      Изгоняющий либероидов
    3. Мар.Тира Сегодня, 17:09
      Да я тоже был восхищён точности попадания с такого расстояния.На первых кадрах,что называется в яблочко.Сделали корректировку,и доработали судя по всему изделия.И хоть погрешность измеряется 5-6 метрами таких точных попаданий,ранее было мало.
      Мар.Тира
      1. Vita VKO Сегодня, 17:29
        Если бы российские системы ПВО ВКС смогли предотвратить удар американцев крылатыми ракетами или не допустить хоть раз удар по сирийским войскам и мирному населению, тогда действительно было бы чем гордится.
        Vita VKO
    4. А Нас Рать Сегодня, 17:29
      Цитата: Vadivak
      Пример качественного отечественного продукта...

      А зачем тогда "Калибр" нужен, если у Х-101 дальность пуска в 3 раза дальше? В чем проблема допилить ее до наземного\морского пускового контейнера? Не экономичнее для бюджета унифицировать КР и представить их самым продвинутым образцом? request
      А Нас Рать
    5. krokodil25 Сегодня, 17:29
      Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

      Не может а должна уже быть установлена и лежать на складах. soldier
      krokodil25
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:03
    В свою очередь ракета х101 с высоты оценила позиции и укрытия игиловцев -так себе, унечтожать можно и должно good
    Изгоняющий либероидов
  3. HAM Сегодня, 17:16
    Когда есть возможность проверить "изделие" в реальных условиях- то почему бы нет?"Косяки",если они есть,лучше исправлять на "бородатых",чтоб все "исключительные" лишний раз подумали,что "изделие" доведено до их уровня защиты.
    HAM
  4. На страже Сегодня, 17:20
    Как она наводится?
    На страже
    1. 100502 Сегодня, 17:23
      Силой мысли
      100502
    2. андрей юрьевич Сегодня, 17:24
      Цитата: На страже
      Как она наводится?
      легко...
      андрей юрьевич
  5. Orionvit Сегодня, 17:21
    А почему крылатые ракеты не в барабане а на пилонах под крылом? Это фотомонтаж?
    Orionvit
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:25
      Цитата: Orionvit
      А почему крылатые ракеты не в барабане а на пилонах под крылом? Это фотомонтаж?

      в 95е не влезет...да какая разница,с такой дальности?
      андрей юрьевич
  6. DEZINTO Сегодня, 17:21
    Любой либерал вам скажет - ракета г...но их всего 5 штук и надо было больницу построить.....
    DEZINTO
  7. БВС Сегодня, 17:21
    Цитата: Vadivak
    крылатых ракет Х-101

    В КБ «Радуга» к 1995 году была создана КРВБ Х-101 с значительно повышенной точностью стрельбы. Она является аналогом американской КР AGM-129 - малозаметной крылатой ракета большой дальности, предназначенной для несения ядерной или обычной боеголовки.
    БВС
  8. Оленебой_ Сегодня, 17:21
    МЫ становимся похожими на фейк ньюс.Не ваш сайт.Зачем об этом говорить?ТИхонечко жмякнули.И Слава Богу
    Оленебой_
  9. Злой 55 Сегодня, 17:22
    У Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть ракет Х-55 . И ещё ДЕСЯТЬ внешних точек подвески вооружения..Итого 16 единиц карандашей для подписи..Теряется смысл подводных лодок..Думаю, не зря этот полёт прошёл в нужное время, перед встречей 20-ки..
    Злой 55
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:27
      Цитата: Злой 55
      .Теряется смысл подводных лодок..

      belay а для "залпа",а "стратеги"?
      андрей юрьевич
  10. iliitchitch Сегодня, 17:31
    А с Ту-95МС разве Х-101 применяются ? А не Х-555 ? Просветите , кто в теме . Я ж про с буквой "А" не прошу . Не , понятно , что у врагов "ниппель только пососать остаётся после прихода" , убедительно весьма видел , и не раз , но поподробней бы ... "Википедия" ильично меня не устроит .
    Шифруются , Штирлицы . То ПЛ "какой-то штукой" шарахнут , то с "Медведя" "какие-то штуки" прилетят . Да чуток подробностей бы нам на ВО , больше-то и не надо .
    "Подписок" на организм ещё не хватало лет на 10-ок .
    iliitchitch
Картина дня