Путин высоко оценил новую российскую ракету Х-101
Президент РФ Владимир Путин, на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, высоко оценил боевые характеристики новейшей отечественной ракетной системы Х-101, отметив ее высокую надежность.
Президент упомянул о боевом применении этой ракетной системы в связи с операцией российских ВКС в Сирии и поблагодарил всех причастных к производству и применению данной ракетной системы:
Как ранее сообщалось, 5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.
Это не первый случай применения крылатых ракет Х-101. В феврале 2017 года вооруженные ими бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в районе города Ракка в Сирии.
Х-101 - новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели - до 4,5 тыс. км. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.
ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ
Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью - 4,5 тыс.км- сказал Путин, передает "Интерфакс"
Президент упомянул о боевом применении этой ракетной системы в связи с операцией российских ВКС в Сирии и поблагодарил всех причастных к производству и применению данной ракетной системы:
Что касается применения наших вооружений, в том числе в борьбе с террористами в Сирии, хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101- сказал Путин -
Вооружения такого уровня, такого класса и должны быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и предприятий оборонного комплекса
Как ранее сообщалось, 5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии.
Это не первый случай применения крылатых ракет Х-101. В феврале 2017 года вооруженные ими бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в районе города Ракка в Сирии.
Х-101 - новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели - до 4,5 тыс. км. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.
ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ
Использованы фотографии: http://tpilot.sky56.ru/russia/raduga/index.htm
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