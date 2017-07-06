Грибаускайте предложила Трампу внести киберугрозы в пятую статью НАТО

Альянсу следует обновиться. Литве и другим членам необходима еще более быстрая и эффективная НАТО. Нужно в обязательном порядке провести реформы и ускорить принятие решений, передислоцировать ВС и их руководство на восточный фланг альянса, подготовить постоянно обновляющиеся оборонные планы с присоединением конкретных военных подразделений, найти решения, которые могли бы предотвратить изоляцию стран Балтии, а кибернетические угрозы внести в пятую статью Вашингтонского договора

Россия активно продолжает милитаризацию – значительно возросла военная мощь этого государства в Калининградской области, идет подготовка к учениям «Запад-2017», которые носят агрессивный характер. Непрерывные кибернетические атаки, цель которых – парализовать стратегические секторы государств НАТО, стали неотъемлемой частью военного планирования России. Только лишь на пропаганду и распространение фейковых новостей, направленных на нагнетание напряженности в обществе и его недоверия к НАТО, эта страна ежегодно выделяет миллиард долларов.