19:28 06 июля

Грибаускайте предложила Трампу внести киберугрозы в пятую статью НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте, участвуя во встрече глав государств региона с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, предложила внести кибернетические угрозы в пятую статью Вашингтонского договора, которая предполагает коллективную оборону альянса, сообщается в четверг в пресс-релизе, опубликованном на сайте президентского дворца.

Грибаускайте предложила Трампу внести киберугрозы в пятую статью НАТО


Альянсу следует обновиться. Литве и другим членам необходима еще более быстрая и эффективная НАТО. Нужно в обязательном порядке провести реформы и ускорить принятие решений, передислоцировать ВС и их руководство на восточный фланг альянса, подготовить постоянно обновляющиеся оборонные планы с присоединением конкретных военных подразделений, найти решения, которые могли бы предотвратить изоляцию стран Балтии, а кибернетические угрозы внести в пятую статью Вашингтонского договора
— сказала Грибаускайте.


Также Грибаускайте непосредственно представила Трампу ситуацию в регионе:

Россия активно продолжает милитаризацию – значительно возросла военная мощь этого государства в Калининградской области, идет подготовка к учениям «Запад-2017», которые носят агрессивный характер. Непрерывные кибернетические атаки, цель которых – парализовать стратегические секторы государств НАТО, стали неотъемлемой частью военного планирования России. Только лишь на пропаганду и распространение фейковых новостей, направленных на нагнетание напряженности в обществе и его недоверия к НАТО, эта страна ежегодно выделяет миллиард долларов.


Принцип коллективной обороны закреплен 5-й статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с указанной статьей, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.


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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 17:46
    Шабаш прибалтийских ведьм и их хозяев продолжает истерить.
    cniza
    1. vovanpain Сегодня, 17:50
      Знатно вылизала Трампу,зачет yes Сказывается бурная комсомольская молодость. laughing
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 17:56
        Профессионализм не пропьешь , чувствуется школа СССР.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 18:54
          Как хорошо работает литовская разведка, точно знают, что миллиард долларов! laughing
          Подрезчик
        2. Чёрный Сегодня, 19:05
          Цитата: cniza
          Профессионализм не пропьешь , чувствуется школа СССР.

          Ну дык, не в первой с иностранцем общаться wassat.....а если серьёзно, мужики, то случка Трампа с прибалтами и поляками больше длжна Анжелку напрячь....сдаётся мне, что тут больше по её душу сходка. Будут давить на немцев, что бы те отказались от СП-2. Всё остальное - сопутствующий антураж.
          Чёрный
    2. ЛукичЪ Сегодня, 17:58
      Цитата: cniza
      Шабаш прибалтийских ведьм и их хозяев продолжает истерить.

      ну почему все эти бывшие коммунистические функционеры(рки) так ненавидят Россию? что в прибалтике, что в уркании
      ЛукичЪ
      1. Pancir026 Сегодня, 18:03
        Цитата: ЛукичЪ
        ну почему все эти бывшие коммунистические функционеры(рки) так ненавидят Россию? что в прибалтике, что в уркании

        Потому что они никогда не были коммунистами-приспособленцами,перевретышами.да кем угодно были,что теперь и доказывают всей своей нечистой возней.
        Секрет что ли..что в органы власти,в партию.после хруща полезло столько ..всякого..
        Pancir026
        1. ЛукичЪ Сегодня, 18:10
          Цитата: Pancir026
          Секрет что ли..что в органы власти,в партию.после хруща полезло столько ..всякого..

          вчера читал. после амнистии 55 года во власти в уркаине активно полезли западенцы. они и сейчас там. кроме параши и кого то ещё
          ЛукичЪ
          1. Pancir026 Сегодня, 18:20
            Цитата: ЛукичЪ
            после амнистии 55 года во власти в уркаине активно полезли западенцы

            Первыми кого амнистировал Хрущев-бандеровцы,кайтселиты и айзсарги-то есть вся банда нациокв полусила возможность легализоваться,а потом и пролезьть в органы власти и партию.Тот же Кравчук,с молоду в проводе УПА..
            Pancir026
        2. Evgenijus Сегодня, 18:54
          а до хруща в партии были ангелы ...
          Evgenijus
      2. Серый брат Сегодня, 18:15
        Цитата: ЛукичЪ
        ну почему все эти бывшие коммунистические функционеры(рки) так ненавидят Россию?

        Они так привыкли, это не ненависть к России, это характер такой. Раньше они в рамках партийной иерархии пресмыкались чтобы кусок себе послаще вымутить, а теперь пресмыкаются на новом уровне.
        Серый брат
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:05
          Цитата: Серый брат
          Они так привыкли, это не ненависть к России, это характер такой. Раньше они в рамках партийной иерархии пресмыкались чтобы кусок себе послаще вымутить, а теперь пресмыкаются на новом уровне.

          Стерва та еще (бывший комсомольский работник ..)) В архивах КГБ ее доносы имеются(успели вывести почти все)..Пусть наслаждается властью пока ! Придет время еще..
          ОТДЕЛ
  2. ronnon Сегодня, 17:58
    Как эта подряхлевшая "ночная бабочка" обожает прильнуть к американской ноге и с трепетанием нашёптывать " мы с вами, мы ваши на века"
    блевануть охота....
    ronnon
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:12
      Цитата: ronnon
      Как эта подряхлевшая "ночная бабочка" обожает прильнуть к американской ноге и с трепетанием нашёптывать " мы с вами, мы ваши на века

      она думает, что это в последний раз и такое вытворяет... laughing
      ЛукичЪ
  3. Ursus Сегодня, 17:58
    Предлагаю Грибайускайте ввести и заполнить в паспорте 5-й пункт ;) И вашим и нашим...

    Россия активно продолжает милитаризацию – значительно возросла военная мощь этого государства в Калининградской области, идет подготовка к учениям «Запад-2017», которые носят агрессивный характер. Непрерывные кибернетические атаки, цель которых – парализовать стратегические секторы государств НАТО, стали неотъемлемой частью военного планирования России. Только лишь на пропаганду и распространение фейковых новостей, направленных на нагнетание напряженности в обществе и его недоверия к НАТО, эта страна ежегодно выделяет миллиард долларов


    шедеврально: вынюхала под забором и пришла доложиться хозяину; лебезит, крутится, обувку лижет. Жаль, только, хвостом не виляет. А факты ну такие секретные, что даже ей самой не показали. Но они есть! :)
    Ursus
  4. Ursus Сегодня, 18:01
    Цитата: cniza
    Шабаш прибалтийских ведьм и их хозяев продолжает истерить.

    союзнички у Трампа в НАТО, конечно, те еще: одни воинствующие феминистки. Мужиков, видать, не осталось?

    Смотрю я на этих кукольных "министров обороны" и всяких там "глав прибалтийских государств" и поражаюсь: это бабья дивизия сама себя пугает и сама против своих страхов борется. Самостоятельные - жуть!
    Ursus
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:13
      Цитата: Ursus
      Мужиков, видать, не осталось?

      а они в гейропе унитызы моют
      ЛукичЪ
  5. К-50 Сегодня, 18:02
    Грибаускайте предложила Трампу внести киберугрозы в пятую статью НАТО

    Вот о чём интересно думает эта потаскуха? Стравить две огромные ядерные страны, предоставив свою в качестве поля боя? На месте её сограждан, я бы как можно скорее постарался бы или сместить такую суицидку, или бежал бы из страны, да хоть на Южный полюс, всё больше вероятности выжить будет.
    К-50
  6. DEZINTO Сегодня, 18:04
    Милая дамочка...когда уже у них там выборы?

    ..а там в середине на фото тётенька которую никто не узнаёт? журналист или ассистент чей-то...не помню laughing
    DEZINTO
    1. vovanpain Сегодня, 18:12
      Цитата: DEZINTO
      журналист или ассистент чей-то...не помню

      Не помните Коллега laughing Это президентша Эстонии. laughing hi
      vovanpain
      1. DEZINTO Сегодня, 18:26
        Это президентша Эстонии


        аааа! А я всё голову ломаю что за тётя? Так вот оно что! целый президент целой страны!наверное! Ну её мало кто узнает пока не представится.... Вроде и страну обижать не хочется.... но я реально о Мадагаскаре больше знаю. Задолбали эти три шпротные страны если честно )

        Им кто подарил государственность? Им кто заводы строил, мосты, фабрики, порты? На этих трёх шавок работало половина советского союза! И теперь они хотят быть быстро забываемыми шавками у евро-союза и нато! - которые их больше чем землю не ценят...... request Всё....вот такие страны.....
        DEZINTO
    2. 16112014nk Сегодня, 18:15
      Это коллега Дали из Эстонии.
      16112014nk
  7. изя топ Сегодня, 18:10
    не,грыбы ещё её не отпустили recourse
    изя топ
  8. Влад5307 Сегодня, 18:24
    Эта прибалядйская профурсетка так и хочет толкнуть мир к 3 МВ. Неужели думает отсидеться за большой лужей у хозяина? Мечты напрасны!
    Влад5307
    1. wasjasibirjac Сегодня, 19:03
      она же предлагает обезопасить трибалтов. с целью повышения безопасности Трибалтии предлагаю эвакуировать трибалтов заблаговременно. и сразу всех - к господину.
      wasjasibirjac
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:36
    Так и хочется спросить маразмотичку -с чьего голоса поешь, ибо у самой ни слуха, ни голоса -корова коровой в чистом виде?
    Изгоняющий либероидов
  10. 1536 Сегодня, 18:56
    Похоже на королевство кривых зеркал. Да пусть деньги тратят, бездельники-прибалты всегда жили на подачки. Теперь хозяин сменился, будет кормить их просроченным фуагра вместо щей с головизной. Противно на все на это смотреть. Бррр...
    1536
  11. wasjasibirjac Сегодня, 19:01
    хорошо придумала дуняша грибникова - малолетний альтернативноодаренный в канзасе взломал банкомат и получил бабки - КИБЕРАТАКА ПРОТИВ НАТО, блямс идиота ракетой!! negative
    wasjasibirjac
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