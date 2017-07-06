Грибаускайте предложила Трампу внести киберугрозы в пятую статью НАТО
Президент Литвы Даля Грибаускайте, участвуя во встрече глав государств региона с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, предложила внести кибернетические угрозы в пятую статью Вашингтонского договора, которая предполагает коллективную оборону альянса, сообщается в четверг в пресс-релизе, опубликованном на сайте президентского дворца.
Также Грибаускайте непосредственно представила Трампу ситуацию в регионе:
Принцип коллективной обороны закреплен 5-й статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с указанной статьей, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.
Альянсу следует обновиться. Литве и другим членам необходима еще более быстрая и эффективная НАТО. Нужно в обязательном порядке провести реформы и ускорить принятие решений, передислоцировать ВС и их руководство на восточный фланг альянса, подготовить постоянно обновляющиеся оборонные планы с присоединением конкретных военных подразделений, найти решения, которые могли бы предотвратить изоляцию стран Балтии, а кибернетические угрозы внести в пятую статью Вашингтонского договора— сказала Грибаускайте.
Также Грибаускайте непосредственно представила Трампу ситуацию в регионе:
Россия активно продолжает милитаризацию – значительно возросла военная мощь этого государства в Калининградской области, идет подготовка к учениям «Запад-2017», которые носят агрессивный характер. Непрерывные кибернетические атаки, цель которых – парализовать стратегические секторы государств НАТО, стали неотъемлемой частью военного планирования России. Только лишь на пропаганду и распространение фейковых новостей, направленных на нагнетание напряженности в обществе и его недоверия к НАТО, эта страна ежегодно выделяет миллиард долларов.
Принцип коллективной обороны закреплен 5-й статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с указанной статьей, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.
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