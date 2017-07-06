19:28 06 июля

Бундесвер обновляет парк бронемашин и грузовиков

В ближайшее время Бундесвер ожидает обновление автомобильного парка. Немецкая армия подписала контракт с компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall на обновление боевых машин и поставку в армию новых грузовиков, передает "Warspot" со ссылкой на портал combatandsurvival.com

В ходе запланированных работ для вооруженных сил Германии будут модернизированы 30 разведывательных бронемашин FENNEK. Работы будет выполнять компания Krauss-Maffei Wegmann. Модернизация машин пройдет в период с 2018 по 2022 год — броневики будут обновлены до версии JFST 1A3+ (новейшая модификация). Стоимость работ оценивается в €88 млн.


Разведывательная бронемашина FENNEK


Компания Rheinmetall получила сразу два заказа. Согласно первому контракту, 38 командных машин на базе бронетранспортеров Boxer ранних модификаций будут обновлены до версии A2. У боевых машин будет улучшено шасси, заменены системы связи и электронное оборудование. Стоимость работ оценивается в €21 млн. Кроме того, в Минобороны Германии намерены в ближайшее время подписать контракты на модернизацию бронетранспортеров и машин эвакуации на базе шасси Boxer.

Бундесвер обновляет парк бронемашин и грузовиков

Командный пункт на базе бронетранспортера Boxer


Второй контракт для компании Rheinmetall (подразделения MAN Military Vehicles) является более «денежным» — в течение семи лет немецкой армии должен быть поставлен 2271 грузовик типа HX2 в различных модификациях. Компания Rheinmetall выпустит как легкие машины с колесной формулой 4×4, так и тяжелые десятиколесные модификации инженерных машин-мостоукладчиков. Общая стоимость контракта оценивается более чем в €900 млн.


Грузовик Rheinmetall MAN немецкой армии

Использованы фотографии: combatandsurvival.com
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Комментарии 7

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:56
    Хорошие трофеи будут в будущем.... soldier
    ОТДЕЛ
    1. xetai9977 Сегодня, 19:24
      Мечтать не вредно.
      xetai9977
  2. Бензорез Сегодня, 18:59
    Да, за пивом гонять.
    Разведывательная бронемашина FENNEK на "Водник" мне показалась похожей.
    Бензорез
    1. Серый брат Сегодня, 19:03
      Цитата: Бензорез
      Разведывательная бронемашина FENNEK на "Водник" мне показалась похожей.

      Старая школа.
      Mannschafstransportwagen (M-ARW)
      Серый брат
  3. Владимирец Сегодня, 19:17
    В принципе, нормальная работа по модернизации.
    Владимирец
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 19:17
    Я,это .С тупым вопросом.Может им ВАЗы отдать?За просто так.А на УАЗе я сам поезжу.И на Тоёте с Ниссаном тоже.Про Мазду-нескажу.Не знаю.Моя стезя-Ниссан.Тоёта-слабая для бездорожья.Пусть и полный привод.Фигня точило.Ниссан-рулит.Толковая тачка.
    ВЕРЕСК
    1. Владимирец Сегодня, 19:27
      Какой УАЗ, какая Тойота, какой Ниссан?
      Владимирец
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