Бундесвер обновляет парк бронемашин и грузовиков
В ближайшее время Бундесвер ожидает обновление автомобильного парка. Немецкая армия подписала контракт с компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall на обновление боевых машин и поставку в армию новых грузовиков, передает "Warspot" со ссылкой на портал combatandsurvival.com
В ходе запланированных работ для вооруженных сил Германии будут модернизированы 30 разведывательных бронемашин FENNEK. Работы будет выполнять компания Krauss-Maffei Wegmann. Модернизация машин пройдет в период с 2018 по 2022 год — броневики будут обновлены до версии JFST 1A3+ (новейшая модификация). Стоимость работ оценивается в €88 млн.
Компания Rheinmetall получила сразу два заказа. Согласно первому контракту, 38 командных машин на базе бронетранспортеров Boxer ранних модификаций будут обновлены до версии A2. У боевых машин будет улучшено шасси, заменены системы связи и электронное оборудование. Стоимость работ оценивается в €21 млн. Кроме того, в Минобороны Германии намерены в ближайшее время подписать контракты на модернизацию бронетранспортеров и машин эвакуации на базе шасси Boxer.
Второй контракт для компании Rheinmetall (подразделения MAN Military Vehicles) является более «денежным» — в течение семи лет немецкой армии должен быть поставлен 2271 грузовик типа HX2 в различных модификациях. Компания Rheinmetall выпустит как легкие машины с колесной формулой 4×4, так и тяжелые десятиколесные модификации инженерных машин-мостоукладчиков. Общая стоимость контракта оценивается более чем в €900 млн.
В ходе запланированных работ для вооруженных сил Германии будут модернизированы 30 разведывательных бронемашин FENNEK. Работы будет выполнять компания Krauss-Maffei Wegmann. Модернизация машин пройдет в период с 2018 по 2022 год — броневики будут обновлены до версии JFST 1A3+ (новейшая модификация). Стоимость работ оценивается в €88 млн.
Разведывательная бронемашина FENNEK
Компания Rheinmetall получила сразу два заказа. Согласно первому контракту, 38 командных машин на базе бронетранспортеров Boxer ранних модификаций будут обновлены до версии A2. У боевых машин будет улучшено шасси, заменены системы связи и электронное оборудование. Стоимость работ оценивается в €21 млн. Кроме того, в Минобороны Германии намерены в ближайшее время подписать контракты на модернизацию бронетранспортеров и машин эвакуации на базе шасси Boxer.
Командный пункт на базе бронетранспортера Boxer
Второй контракт для компании Rheinmetall (подразделения MAN Military Vehicles) является более «денежным» — в течение семи лет немецкой армии должен быть поставлен 2271 грузовик типа HX2 в различных модификациях. Компания Rheinmetall выпустит как легкие машины с колесной формулой 4×4, так и тяжелые десятиколесные модификации инженерных машин-мостоукладчиков. Общая стоимость контракта оценивается более чем в €900 млн.
Грузовик Rheinmetall MAN немецкой армии
Использованы фотографии: combatandsurvival.com
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