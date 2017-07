Основные разновидности французского кремневого пистолета образца 1763/66 года

Французские кремневые пистолеты образца 1763/66 года можно условно классифицировать по ряду признаков. По годам выпуска разделяют пистолеты первого, второго и третьего типа. В зависимости от принадлежности к родам войск можно выделить армейские и морские пистолеты. Кроме того кремневые пистолеты образца 1763/66 года различаются в зависимости от предприятия изготовителя.Сайт HistoryPistols.ru в предыдущей статье Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года уже вкратце рассказывал про историю появления этого оружия во Французской армии.Разработкой пистолета занимался инспектор оружейного завода Сент-Этьена господин Монбеляр (de Montbelliard). Взяв за основу пистолет образца 1733/34 года, он вместо шпилек крепления ствола и шомпольных колец установил на новом оружии изначально два кольца, крепящих ствол к ложу. Кроме того были переделаны ложе и замок. Новый пистолет был разработан со стволом длиной 310 мм, имел общую длину 480 мм и весил 1400 грамм. Из-за спешки и бюрократических ошибок не было учтено, что к 1763 году длина ствола у пистолета образца 1733/34 года была несколько уменьшена, по сравнению с пистолетами изготовленными ранее. Еще до официального принятия пистолета М 1763/66 на вооружение (5 марта 1766 года) из войск стали поступать жалобы, что пистолеты образца 1763 года не влезают в кобуры.К этому времени государственные оружейные заводы Сент-Этьена и Шарлевиля изготовили первый заказа по 1000 пар пистолетов, а предприятие Мобеже изготовило 400 пар пистолетов. Необходимо было быстро и с наименьшими затратами переделать оружие. В связи с этим было решено просто укоротить ствол и ложе, а вместо двух колец крепления использовать одно удлиненное. Переделке подверглись не все 2400 пистолетов. Оставшееся, с прежней длиной ствола оружие, встречается крайне редко и очень высоко ценится среди коллекционеров. Пистолеты с длинным стволом и двумя кольцами крепления, а так же их укороченные, переделанные версии называют первым типом французского кремневого пистолета образца 1763/66 года (French flintlock pistol model of 1763/66 1 type).Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года второго типа (French flintlock pistol model of 1763/66 2 type) подробно показан на фотографиях и описан в статье Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года. Его характерным отличием являются удлиненный наконечник цевья, а так же фурнитура (прибор) из металла желтого цвета. Наконечник цевья, спусковая скоба, замочная личина и наконечник рукоятки у пистолетов второго типа изготовлены из латуни. Длина ствола пистолетов второго типа 230 мм, общая длина оружия 402 мм, вес 1230 грамм.Указание на место изготовления оружия обычно наносилось в виде клейма на поверхности замочной доски. Королевская мануфактура Сент Этьена (Manufacture of Saint Etienne) клеймила замочные доски в виде текста «St.Etienne». У оружия до 1769 года выпуска внешний вид замка немного отличается от замков более позднего выпуска. У раннего оружия замочная доска и курок имеют плоскую форму, а нижняя часть пороховой полки граненая.Начиная с 1773 года в Сент-Этьене изготавливали пистолеты, замки которых отличались от замков ранних пистолетов Сент-Этьена. Более того, они отличались и от кремневых замков, устанавливаемых на других государственных заводах, даже в более поздние годы.Кремневые замки пистолетов Сент-Этьена после 1773 года напоминали по внешнему виду замки стрелковой винтовки образца 1770 года.Их замочная доска имела закругленную форму. Нижняя часть курка была более массивной и округлой. Нижняя часть пороховой полки полусферическая. Спица курка, направляющая верхней губки - прямой формы.Справочная литература указывает на следующие варианты клейм на поверхности оружия, изготовленного в Сент-Этьене:Клеймо в виде короны, лилии, литер «L» и «75»; 2. Приемное клеймо Клода Бертиса (Claude Bertheas), годы выпуска оружия 1763—1772; 3. Клеймо Этьена Лальера (Etienne Lallier) с 1772 по 1777 год; 4. Варианты маркировки хвостовика казенного болта; 5. Клеймо Хонора Блана (Honoré Blanc) с 1763 по 1774 год; 6. Клеймо Хуберта Розьера (Hubert Rozier) с 1774 по 1777 год; 7. Клеймо на ложе контроллера Буланже (Boulanger) 1763 по 1784 год. 8. Маркировка с фамилией подрядчика на задней стороне замочной доски.Вторым крупным военным заводом, выпускающим пистолеты образца 1763/66 года была мануфактура Мобеже (Manufacture Maubeuge).Каждый завод изготавливал пистолеты полностью самостоятельно, т.е. имел полный цикл производства, начиная от выделки ствола, замка, прибора и заканчивая сборкой оружия.На замочных досках пистолетов, изготовленных в Мобеже наносилась маркировка в виде текста «M de Maubeuge».Клейма пистолетов изготовленных в Мобеже не отличаются большим разнообразием. Обычно встречаются: 1. Клеймо Кузена (Cousin) с 1754 по 1785 год; 2. Клеймо Хонора Блана (Honoré Blanc) с 1774 по 1777 год.Третьим заводом, выпускавшим пистолеты было предприятие Шарлевиля (Charleville)На поверхности замочной доски этих пистолетов нанесен текст «Charleville».Согласно справочных данных на поверхности пистолетов М 1763/66, изготовленных в Шарлевиле встречаются следующие клейма: 1. Клеймо Бекузина (Beaucousin) 1754—1766 год; 2. Клеймо Мерси (Mercier) 1766—1771 год; 3. Клеймо на стволе с годом изготовления; 4. Клеймо Александра (Alexandre) 1763—1772 год; 5. Еще один вариант клейма Александра (Alexandre); 6. Клеймо Нутра (Nautre) 1772—1777 год; 7. Приемное клеймо Мерси (Mercier); 8. Клеймо Мерси (Mercier) на поверхности ложа.Пистолеты для военно-морского флота отличаются от армейского оружия наличием клейма в виде якоря на поверхности ствола. У пистолета, показанного на фото на верхней части ствола изображен большой якорь и текст «BREST». Маркировка указывает на то, что пистолет был предназначен для поставки в военно-морской арсенал в Бресте.Данный пистолет судя по маркировке и внешнему виду замка изготовлен на заводе в Сент-Этьене в 1775 году. Еще одним отличием данного морского пистолета от обычного кавалерийского — наличие поясного крюка. Крюк крепится одним из винтов замочной личины. На внутренней поверхности замочной доски нанесено клеймо изготовителя замка «La Thuilerie».Второй морской кремневый пистолет образца 1763/66 года (French flintlock Marine Pistol model of 1763/66) так же изготовлен в Сент-Этьене.Данный пистолет на поверхности ствола имеет маркировку в виде двух скрещенных якорей и надписи «TOULON», которая нанесена между двух звездочек. Судя по маркировке, пистолет принадлежит к арсеналу порта Тулон. У данного пистолета нет поясного крюка, который не был обязательным на флоте.В 1792 году революционная Франция столкнулась с угрозой вторжения европейской коалиции. Декрет Законодательного Собрания об объявлении отечества в опасности 11 июля 1792 года призвал граждан защитить свободу и конституцию. В короткий промежуток времени потребовалось вооружить более чем 750000 мужчин. В 1778 году модель кавалерийского пистолет образца 1763—1766 года была заменена моделью пистолета образца 1777 года. Однако пистолет M1777 был не очень популярен среди военных. Оружие не укладывалось в кобуру, стрелок обжигал руку после ряда выстрелов. Кроме того пистолет был сложным для изготовления, а недостаток меди в революционной Франции делал практически невозможным массовое производство этого оружия. По этой причине было решено возобновить производство старой модели пистолета образца 1763—1766 года. Однако вместо латуни для изготовления фурнитуры (прибора) было предложено использовать сталь.Изготовление пистолета М1777 было прекращено в 1792—1793 и в это же время вновь в войска поступил пистолет образца 1763/1766 года с железным прибором. Данное оружие носит название французский кремневый пистолет образца 1763/66 года третьего типа или революционного периода производства (Flintlock pistol model of 1763/66 Revolutionary war period French, 3 type). Так как город Шарлевиль изменил свое название на Либревилль (по решению городского совета от 13 ноября 1793 года) на поверхности замочных досок наносилась маркировка «Manufacture de Libreville». В 1794 году был заключен контракт на изготовление в Либревилле 35000 пар пистолетов.К 1798 году возросло количество кавалерийских полков и для их вооружение был сделан новый заказ. В литературе нет точных сведений о количестве оружия, которое изготовили согласно второго контракта. Специалисты указывают, что вероятное количество произведенных пистолетов составляло 35 000 пар. Таким образом общее количество пистолетов М 1763/1766, изготовленных в период революции составляет примерно 70 000 пар или 140 000 штук. Из-за срочности изготовления качество оружия было очень посредственным.К 1798 году на замочных досках кремневых замков пистолетов вновь появилась маркировка Шарлевиля. Обычно она выглядела как "M. N Gosuin a Charleville", т.е. указывала не только на место производства оружия, но и на фамилию подрядчика.1. Клеймо Либревилля (Libreville); 2. Пример клейма на хвостовика казенного болта; 3. Другие типы клейм, в том числе и Шарлевиля. 4. Неопознанное клеймо на поверхности ложа; 5. Клеймо на поверхности ложа, контроллер Нутр (Nautre).На одном из аукционов Германии был выставлен очень интересный пистолет. Оружие имеет все характерные признаки кремневого пистолета образца 1763/66 года, но имеет некоторые отличия от него.Одно из отличий — более изогнутая рукоятка пистолета. Вторым серьезным отличием является форма спусковой скобы. Спусковая скоба этого пистолета в задней части не просто крепится винтами, а входит своим крюком в паз пластины, так же как у французского кавалерийский кремневого пистолета An 9 (French cavalry flintlock pistol model An IX), о котором сайт HistoryPistols.ru рассказывал ранее.В описании к лоту на аукционе указано, что пистолет является переходной моделью между пистолетом М 1763/66 и пистолетом An IX и его можно рассматривать как прототип пистолета An IX.Французские кремневые пистолеты образца 1763/66 года первого и второго типа изготавливались в течении 10 лет. Их выпуск был прекращен в 1779 году. Всего было сделано 33650 пар пистолетов M 1763/66 первого и второго типа. Это не малое количество, возможно по этой причине стоимость пистолетов второго типа на аукционах находится в пределах 1500 — 2500 долларов за штуку. Примерно такая же стоимость пистолетов третьего типа — революционного периода производства. Стоимость пистолетов образца 1763/66 первого типа и морских пистолетов значительно выше, из-за их редкости.