Запланированы испытания лазерной установки для ледоколов
Как сообщает архангельская газета « У Белого моря », в ожидаемую зимнюю навигацию предполагается провести морские испытания экспериментальной лазерной установки, предназначенной для разрушения льда. На данный момент её работа тестировалась только в лабораторных условиях. Лазерная установка мощностью 30 кВт разработана по федеральной целевой программе «Гражданское судостроение» для ледоколов в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.
Как указывается, конечной целью проекта является создание судового лазера на 200 кВт, который планируется применять при проводке ледовых караванов по Северному морскому пути. Со слов разработчиков, его использование позволит перейти к круглогодичной навигации в высоких широтах для ледоколов среднего уровня, которые в обычном режиме работают только 3 месяца в году. Указывается, что по итогам ведущихся работ лазер сможет справляться с 4-метровыми льдами. Скорость движения каравана составит 2–3 узла в час.
– заявил заместитель начальника СКБ двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин.
Общий вес 30-киловаттной установки (без энергетики) составляет примерно 3,5 тонны, что вполне позволяет смонтировать её на ледокол. Эффективная дистанция применения лазера составляет 10 метров. Её уменьшение может привести к обмерзанию корпуса лазерной головки, так как при резке льда происходит интенсивный выброс пара.
Ледокольные проводки от приемного буя до порта Архангельск начинаются с середины ноября. В этот период планируется испытать лазер в различных режимах и средах: в речной пресноводной и соленой морской.
Как указывается, конечной целью проекта является создание судового лазера на 200 кВт, который планируется применять при проводке ледовых караванов по Северному морскому пути. Со слов разработчиков, его использование позволит перейти к круглогодичной навигации в высоких широтах для ледоколов среднего уровня, которые в обычном режиме работают только 3 месяца в году. Указывается, что по итогам ведущихся работ лазер сможет справляться с 4-метровыми льдами. Скорость движения каравана составит 2–3 узла в час.
Мы достаточно быстро разрезаем метровую толщу льда с расстояния 6 м на испытательном стенде. Теперь предстоит проверка оборудования в реальных условиях. Лазер надрезает лед по линиям наивысшего напряжения, чтобы обеспечить более быстрое продвижение ледокола. Использование установки повышает ледовый класс судна.
– заявил заместитель начальника СКБ двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин.
Общий вес 30-киловаттной установки (без энергетики) составляет примерно 3,5 тонны, что вполне позволяет смонтировать её на ледокол. Эффективная дистанция применения лазера составляет 10 метров. Её уменьшение может привести к обмерзанию корпуса лазерной головки, так как при резке льда происходит интенсивный выброс пара.
Ледокольные проводки от приемного буя до порта Архангельск начинаются с середины ноября. В этот период планируется испытать лазер в различных режимах и средах: в речной пресноводной и соленой морской.
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