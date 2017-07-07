05:43 07 июля

Запланированы испытания лазерной установки для ледоколов

Как сообщает архангельская газета « У Белого моря », в ожидаемую зимнюю навигацию предполагается провести морские испытания экспериментальной лазерной установки, предназначенной для разрушения льда. На данный момент её работа тестировалась только в лабораторных условиях. Лазерная установка мощностью 30 кВт разработана по федеральной целевой программе «Гражданское судостроение» для ледоколов в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

Как указывается, конечной целью проекта является создание судового лазера на 200 кВт, который планируется применять при проводке ледовых караванов по Северному морскому пути. Со слов разработчиков, его использование позволит перейти к круглогодичной навигации в высоких широтах для ледоколов среднего уровня, которые в обычном режиме работают только 3 месяца в году. Указывается, что по итогам ведущихся работ лазер сможет справляться с 4-метровыми льдами. Скорость движения каравана составит 2–3 узла в час.

Мы достаточно быстро разрезаем метровую толщу льда с расстояния 6 м на испытательном стенде. Теперь предстоит проверка оборудования в реальных условиях. Лазер надрезает лед по линиям наивысшего напряжения, чтобы обеспечить более быстрое продвижение ледокола. Использование установки повышает ледовый класс судна.

– заявил заместитель начальника СКБ двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин.


Общий вес 30-киловаттной установки (без энергетики) составляет примерно 3,5 тонны, что вполне позволяет смонтировать её на ледокол. Эффективная дистанция применения лазера составляет 10 метров. Её уменьшение может привести к обмерзанию корпуса лазерной головки, так как при резке льда происходит интенсивный выброс пара.

Ледокольные проводки от приемного буя до порта Архангельск начинаются с середины ноября. В этот период планируется испытать лазер в различных режимах и средах: в речной пресноводной и соленой морской.


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Комментарии 2

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  1. andrewkor Сегодня, 03:55
    А ультразвуком,как в (Тайне двух океанов) не пробовали? Инженер Гарин и то планету буравил ,слабовато как то!
    andrewkor
    1. Uncle Lee Сегодня, 04:06
      В "Изгнании владыки" Адамова нечто подобное уже предлагалось
      Uncle Lee
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