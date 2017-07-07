СМИ: В Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства актива "Уралвагонзавода"
В Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства одного из предприятий, которое планировало начать работу от имени «УралВагонЗавода». Речь идёт о компании «Северо-Западный научно-технологический комплекс» (ООО «СЗНТК»), которая сама подала документы для запуска собственной процедуры банкротства на текущей неделе. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру» .
Известно, что собирающаяся объявить о своём банкротстве компания обслуживает инженерные комплексы и помещения ЦНИИМ – Центрального научно-исследовательского института материалов ВНИИТрансмаш – Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения, а также ВНИТИ – научно-исследователского института по внедрению научных и инженерно-технических инноваций.
Идея объединения усилий этих научно-исследовательских институтом в интересах УралВагонЗавода была озвучена 4 года назад. Единый комплекс должен был расположиться на шоссе Революции. Первоначальный бюджет проекта составил 13 млрд рублей, затем он был урезан до 5 млрд – на основании новых предложений. На 2017-й год было запланировано завершить переезд, а само предприятие должно было начать работу по обслуживанию государственного оборонного заказа.
В Северной столице на основании этого проекта должен был появиться новый аккумуляторный завод, а также предприятие по разработке вооружений для бронетехники, выпускаемой на мощностях УралВагонЗавода.
Упомянутый питерский портал утверждает, что никакого комплекса на шоссе Революции за это время построено не было, не состоялось и переезда. При этом сам проект имеет статус стратегического инвестиционного. Процедура банкротства, как сообщает «Фонтанка», начата 3 июля.
На сайте ООО «СЗНТК» данных о начале процедуры банкротства на сегодняшний день нет.
Известно, что собирающаяся объявить о своём банкротстве компания обслуживает инженерные комплексы и помещения ЦНИИМ – Центрального научно-исследовательского института материалов ВНИИТрансмаш – Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения, а также ВНИТИ – научно-исследователского института по внедрению научных и инженерно-технических инноваций.
Идея объединения усилий этих научно-исследовательских институтом в интересах УралВагонЗавода была озвучена 4 года назад. Единый комплекс должен был расположиться на шоссе Революции. Первоначальный бюджет проекта составил 13 млрд рублей, затем он был урезан до 5 млрд – на основании новых предложений. На 2017-й год было запланировано завершить переезд, а само предприятие должно было начать работу по обслуживанию государственного оборонного заказа.
В Северной столице на основании этого проекта должен был появиться новый аккумуляторный завод, а также предприятие по разработке вооружений для бронетехники, выпускаемой на мощностях УралВагонЗавода.
Упомянутый питерский портал утверждает, что никакого комплекса на шоссе Революции за это время построено не было, не состоялось и переезда. При этом сам проект имеет статус стратегического инвестиционного. Процедура банкротства, как сообщает «Фонтанка», начата 3 июля.
На сайте ООО «СЗНТК» данных о начале процедуры банкротства на сегодняшний день нет.
Использованы фотографии: Vazhno-news.ru
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