09:12 07 июля

СМИ: В Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства актива "Уралвагонзавода"

В Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства одного из предприятий, которое планировало начать работу от имени «УралВагонЗавода». Речь идёт о компании «Северо-Западный научно-технологический комплекс» (ООО «СЗНТК»), которая сама подала документы для запуска собственной процедуры банкротства на текущей неделе. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру» .

Известно, что собирающаяся объявить о своём банкротстве компания обслуживает инженерные комплексы и помещения ЦНИИМ – Центрального научно-исследовательского института материалов ВНИИТрансмаш – Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения, а также ВНИТИ – научно-исследователского института по внедрению научных и инженерно-технических инноваций.

СМИ: В Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства актива "Уралвагонзавода"



Идея объединения усилий этих научно-исследовательских институтом в интересах УралВагонЗавода была озвучена 4 года назад. Единый комплекс должен был расположиться на шоссе Революции. Первоначальный бюджет проекта составил 13 млрд рублей, затем он был урезан до 5 млрд – на основании новых предложений. На 2017-й год было запланировано завершить переезд, а само предприятие должно было начать работу по обслуживанию государственного оборонного заказа.

В Северной столице на основании этого проекта должен был появиться новый аккумуляторный завод, а также предприятие по разработке вооружений для бронетехники, выпускаемой на мощностях УралВагонЗавода.

Упомянутый питерский портал утверждает, что никакого комплекса на шоссе Революции за это время построено не было, не состоялось и переезда. При этом сам проект имеет статус стратегического инвестиционного. Процедура банкротства, как сообщает «Фонтанка», начата 3 июля.

На сайте ООО «СЗНТК» данных о начале процедуры банкротства на сегодняшний день нет.

Использованы фотографии: Vazhno-news.ru
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Комментарии 26

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  1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:10
    Единый комплекс должен был расположиться на шоссе Революции. Первоначальный бюджет проекта составил 13 млрд рублей, затем он был урезан до 5 млрд – на основании новых предложений. На 2017-й год было запланировано завершить переезд, а само предприятие должно было начать работу по обслуживанию государственного оборонного заказа.

    Упомянутый питерский портал утверждает, что никакого комплекса на шоссе Революции за это время построено не было, не состоялось и переезда. При этом сам проект имеет статус стратегического инвестиционного.

    Некоторые(особенно т.н. либералы) удивляются почему это популярность Сталина растет...
    IGOR GORDEEV
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:14
      нормально так,стырили 5 ярдов-обычное дело,даже не резонансное.... ура и слава...правильным путём идём...
      андрей юрьевич
      1. AVGUST Сегодня, 08:24
        Хочу сказать следующее, я в 2006 г. пришёл на УВЗ, в славном городе Нижнем Тагиле, с двумя дипломами (один - правоведение, другой уже вышка - юриспруденция , выпускник УРГюА, 2005 год), меня засунули в бюро судов общей юрисдикции правового управления ФГУП ПО "УралВагонЗавод", максимальная заработная плата у меня была 7 200 рублей (это когда мы переизбирали директора нашего предприятия в депутаты, по роспись о том, за кого ты голосовал), при окладе 4 500 рублей........ При этом на тот момент у начальника правового управления был оклад 120 000 рублей + неконтролируемые (неподотчётные денежные средства, выделяемые на встречу различных делегаций и представительств - типа девочки, сауны, охоты на вертолётах, да прогулки на моторных катерах по местной акватории)......... при всём этом рядовой 18-ти летний сопляк , имевший водительское удостоверение категории В или С, гонявший в на ГАЗеЛИ, получал 10 000 рублей.........Меня достала эта тупейшая ситуация и я ушёл в коммерческие структуры работать , так же - юрисконсультом, так вот - на момент испытательного срока я уже получал 13 000 р. , через 2 месяца 16 000 р. , максимально выходило около 25 000 рублей, при этом доллар стоил 22 рубля ......... теперь внимание вопрос : докеле у нас в государственных предприятиях будут издеваться над молодыми специалистами, тем более с высшим образованием, дипломом одного из лучших ВУЗов страны, .......оплачивать ему за его труд , как дворнику , у которого память , как у рыбки - составляет 2 секунды , а маразматикам , уже реально с борщём , вместо мозгов , как уважаемому специалисту, при этом я готов брать на себя ответственность и вершить великие дела , а он - нет ............ М-да - наболело , извините за сентенцию, если что ....... (Всем спасибо, кто дочитал)
        AVGUST
        1. win9090 Сегодня, 09:04
          На 2017 год тоже самое.
          Про гос. структуру:
          Есть куча мазанных, которые ничего серьезней твоей работы не делают и получают в 2 раза больше тебя + все возможные плюшки.
          Про рост карьерный можно забыть ибо как в анекдоте про полковника и его сына.
          win9090
    2. 210окв Сегодня, 07:15
      Что там в реальности происходит-нам не сообщат.Может это конторка во главе с сыном (дочкой)какого либо чина "дела мутит"..
      210окв
      1. Стропорез Сегодня, 07:32
        Сколько на 5 лярдов может жить ,например,город Смоленск?
        Стропорез
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:56
          Стропорез
          Сколько на 5 лярдов может жить ,например,город Смоленск?
          Фигня .Чуть больше года.У них бюджет на этот год чуть меньше wassat
          Наблюдатель2014
          1. Стропорез Сегодня, 08:24
            Цитата: Наблюдатель2014
            Фигня .Чуть больше года.У них бюджет на этот год чуть меньше wassat

            интересно ,а на сколько рыл поцы утыренные лярды попилили? belay
            Стропорез
      2. Балу Сегодня, 08:57
        Что там в реальности происходит-нам не сообщат.

        Альфа-банк имеет к этому отношение ( я имею ввиду инфу годовой давности)?
        Балу
    3. Anarchist Сегодня, 07:19
      Цитата: IGOR GORDEEV
      Единый комплекс должен был расположиться на шоссе Революции. Первоначальный бюджет проекта составил 13 млрд рублей, затем он был урезан до 5 млрд – на основании новых предложений. На 2017-й год было запланировано завершить переезд, а само предприятие должно было начать работу по обслуживанию государственного оборонного заказа.
      Упомянутый питерский портал утверждает, что никакого комплекса на шоссе Революции за это время построено не было, не состоялось и переезда. При этом сам проект имеет статус стратегического инвестиционного.

      Некоторые(особенно т.н. либералы) удивляются почему это популярность Сталина растет...

      При нём либералов не было...
      Anarchist
    4. фрезер Сегодня, 07:19
      Действительно странно, так как Сталин как и Ленин - главные революционеры, ходившие по заводами и фабрикам с призывает сместить власть.
      С учётом того, что народ говорит "революция=майдан" "революционеры=враги народа" любовь к Сталину очень странная.
      фрезер
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:13
    Классно ! Подняли танкостроение на нужный уровень ! Манагеры, (мат, мат, мат, туды их, мат, мат !)
    Uncle Lee
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:10
      Цитата: Uncle Lee
      мат, мат, мат, туды их, мат, мат !

      Крейсер им в бухту , истребитель в ангар и весь ядерный потенциал сами знаете куда .
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:26
        Про кнехт, клюз и киповую планку я молчу ! Воздерживаюсь.....Пока ..... hi
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
          Хоть я и не мореман ни разу - понимаю и всецело с Вами .
          З.Ы. А якорь в клюз или поиски ключа от шкафута - будем понаблюдать .... good
          bouncyhunter
          1. Uncle Lee Сегодня, 08:39
            Брашпиль им в печень ....... crying
            Uncle Lee
            1. андрей юрьевич Сегодня, 08:54
              Цитата: Uncle Lee
              Брашпиль им в печень

              просто рашпиль...
              андрей юрьевич
  3. isker Сегодня, 07:16
    " -- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи."

    нестареющая классика
    isker
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
    Если будет реоргонизация, и власти возьмут компанию под опеку, то это хорошо, а если решат выставить на торги за долги, то это по сути попытка отхватить и развалить стратегическое предприятие, то есть увз, и ФСБ должно немедленно начать работу по недопущению разворовывания и унечтожения стратегически важного предприятия.
    Изгоняющий либероидов
  5. APASUS Сегодня, 07:20
    Пора уже не предприятия банкротить ,а .При том с полной конфискацией.
    APASUS
  6. wasjasibirjac Сегодня, 07:37
    т.е. денег нет, банкротимся и расходимся. А деньги где, Зин? и ведь молчок по СМИ, как будто так и надо.
    wasjasibirjac
  7. garnik Сегодня, 07:56
    Обидно что знаем ,видим ,но нечего сделать не можем, осталось только орать в пустоту от безысходности. Скоро доберутся до предприятия ОКБ"Новатор" штампующий Калибры,правда это громко сказано,за первое полугодие закуплено всего 47 штук. А их надо более 2000 ,чтоб перевооружить морской флот,да и пострелять необходимо.
    garnik
  8. Толстоевский Сегодня, 08:06
    В старые добрые времена за саботаж к стенке ставили, а всё отродье отправляли на курорты Воркуты и Магадана. Только это и останавливало
    Толстоевский
  9. Million Сегодня, 08:27
    Рыночная экономика Ельцинско-Путинская.Кривая и неисправимая...
    Million
  10. истопник Сегодня, 08:42
    Опять психически неуравновешенная публика, не способная понять текст из 5-ти(!) абзацев, затянула единственно понятную ей арию про "распил бабла". А автор заметки, он вообще вменяемый?
    Каким образом ООО «СЗНТК», которая
    обслуживает инженерные комплексы и помещения ЦНИИМ – Центрального научно-исследовательского института материалов ВНИИТрансмаш – Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения, а также ВНИТИ – научно-исследователского института по внедрению научных и инженерно-технических инноваций.

    и
    ...планировало начать работу от имени «УралВагонЗавода»...

    стало вдруг
    ...активом "Уралвагонзавода"...?

    Какое отношения эта компания электриков-сантехников и мойщиков полов-туалетов имеет к деятельности ЦНИИМ ВНИИТрансмаша и ВНИТИ, которые 4 года назад (в 2013 году!) высказали идею
    ...объединения усилий этих научно-исследовательских институтом в интересах УралВагонЗавода...

    Какое вообще отношение ко всему этому имеет УралВагонЗавод?
    Бюджет этой "идеи" двух "почтенных" институтов планировался в 12 млрд рублей, которые были по 30 за бакс.
    Их в правительстве, судя по-всему, послали. Тогда они бодро-весело скорректировали свои запросы до 5-ти. Но и этих не дали.
    Правительство послало питерских Бендеров с их Нью-Васюками, а здешний пипл привычно затянул про "распил бабла".
    Интересно, а сам УралВагонЗавод знал о такой дивной идее этой почтенной питерской публики?
    Идее не "на миллион", а на 12 млрд..
    А автор статьи, чем он думал, когда писал её?
    истопник
  11. Monster_Fat Сегодня, 09:01
    "Иновации" и "импортозамещение" - в действии... laughing lol Ну, какие-то деньги все же были выделены под этот прожект? Очевидно организаторы поняли, что больше ничего не выбить и потому его прикрывают....,не? А вообще-то сколько таких "проектов" под непонятно что открывается в России каждый год? Кто их лоббирует?
    Monster_Fat
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