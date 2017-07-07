Польша собирается обзавестись собственными «Искандерами»
Согласно информации блога bmpd , 5 июля глава военного ведомства Польши Антоний Мацеревич сообщил о том, что ведутся переговоры между польской оборонно-промышленной группой Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) и американской корпорацией Lоckheed Martin на предмет приобретения для местных войск оперативно-тактических ракетных комплексов по программе Homar ("Омар"; другое название - DMO WWR).
- заявил А. Мацеревич.
В случае достижения договоренностей выбор будет сделан в пользу производимого корпорацией ракетного комплекса М142 HIMARS с корректируемыми ракетами GMLRS и ATACMS (последние в новейшей итерации М57А1 имеют дальность стрельбы, значительно превышающую 300 км). Подписание соответствующего соглашения, как указывается, возможно до конца текущего года.
Всего закупки могут составить три дивизиона высокоточных ракетных комплексов с дальностью стрельбы не менее 300 км: в общей сложности 56 пусковых установок - по 18 в дивизионе, плюс две учебные. В качестве конкурентов Lоckheed Martin фигурировали израильский комплекс IMI Lynx и турецкий Roketsan T-300 Kasirga.
Польская сторона собирается активно участвовать в производстве ОТРК. Ожидается, что все машины комплекса будут выпускаться заводом Huta Stalowa Wola (HSW) на шасси польских автомобилей Jelcz. Систему управлению огнем также планируется производить в Польше. Предусматривается локализация выпуска ракет – по меньшей мере, частичная.
Контракт будет согласован и заключен, видимо, с Lоckheed Martin. Это будет самое современное оружие, это оружие, которое позволит вам стрелять более чем на 300 км.
- заявил А. Мацеревич.
ОТРК М142 HIMARS
В случае достижения договоренностей выбор будет сделан в пользу производимого корпорацией ракетного комплекса М142 HIMARS с корректируемыми ракетами GMLRS и ATACMS (последние в новейшей итерации М57А1 имеют дальность стрельбы, значительно превышающую 300 км). Подписание соответствующего соглашения, как указывается, возможно до конца текущего года.
ОТРК М142 HIMARS
Всего закупки могут составить три дивизиона высокоточных ракетных комплексов с дальностью стрельбы не менее 300 км: в общей сложности 56 пусковых установок - по 18 в дивизионе, плюс две учебные. В качестве конкурентов Lоckheed Martin фигурировали израильский комплекс IMI Lynx и турецкий Roketsan T-300 Kasirga.
Польская сторона собирается активно участвовать в производстве ОТРК. Ожидается, что все машины комплекса будут выпускаться заводом Huta Stalowa Wola (HSW) на шасси польских автомобилей Jelcz. Систему управлению огнем также планируется производить в Польше. Предусматривается локализация выпуска ракет – по меньшей мере, частичная.
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