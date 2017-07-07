09:11 07 июля

Польша собирается обзавестись собственными «Искандерами»

Согласно информации блога bmpd , 5 июля глава военного ведомства Польши Антоний Мацеревич сообщил о том, что ведутся переговоры между польской оборонно-промышленной группой Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) и американской корпорацией Lоckheed Martin на предмет приобретения для местных войск оперативно-тактических ракетных комплексов по программе Homar ("Омар"; другое название - DMO WWR).

Контракт будет согласован и заключен, видимо, с Lоckheed Martin. Это будет самое современное оружие, это оружие, которое позволит вам стрелять более чем на 300 км.

- заявил А. Мацеревич.

Польша собирается обзавестись собственными «Искандерами»


ОТРК М142 HIMARS


В случае достижения договоренностей выбор будет сделан в пользу производимого корпорацией ракетного комплекса М142 HIMARS с корректируемыми ракетами GMLRS и ATACMS (последние в новейшей итерации М57А1 имеют дальность стрельбы, значительно превышающую 300 км). Подписание соответствующего соглашения, как указывается, возможно до конца текущего года.


ОТРК М142 HIMARS


Всего закупки могут составить три дивизиона высокоточных ракетных комплексов с дальностью стрельбы не менее 300 км: в общей сложности 56 пусковых установок - по 18 в дивизионе, плюс две учебные. В качестве конкурентов Lоckheed Martin фигурировали израильский комплекс IMI Lynx и турецкий Roketsan T-300 Kasirga.

Польская сторона собирается активно участвовать в производстве ОТРК. Ожидается, что все машины комплекса будут выпускаться заводом Huta Stalowa Wola (HSW) на шасси польских автомобилей Jelcz. Систему управлению огнем также планируется производить в Польше. Предусматривается локализация выпуска ракет – по меньшей мере, частичная.


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Комментарии 6

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  1. alekc75 Сегодня, 09:03
    это из другой оперы!!! зачем автору приплетать искандер??? автор хоть в теме?
    alekc75
  2. senima56 Сегодня, 09:04
    Когда развалили СССР и "Варшавский договор" перестал существовать, поляки первыми кинулись лизать дупу америкосам! До сих пор прогибаются под ними и лижут! А их "младшие братья"- хохлы, те вообще лягут под "дядю Сэма"! Потому что на роду написано "лизать дупу сильному". Но самое интересное, через некоторое время начнут этого "сильного" проклинать: "Жить не дают! Мы их кормим! Без америкосов (москалей, немцев, ляхов) жили бы лучше!" Знаем, проходили.
    senima56
  3. iliitchitch Сегодня, 09:08
    Вперёд , вонючки . В Калининграде вам уже "привет" есть . Это чтоб не расширялись лишний раз .
    iliitchitch
  4. фрезер Сегодня, 09:08
    Цитата: alekc75
    это из другой оперы!!! зачем автору приплетать искандер??? автор хоть в теме?

    Автор то в теме, а Вы похоже не очень. Я вас удивлю, но "искандер" тоже ОТРК как и то, что хотят купить поляки.
    фрезер
  5. Лопатов Сегодня, 09:10
    Прикольно... Решили не доводить собственные WR-300 до ума?
    Лопатов
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:10
    Это что то вроде "Смерча". Даже не уверен, что того же калибра. Неприятная штуковина в руках бесноватых ляхов, но ни разу не "Искандер" wassat
    Горный стрелок
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