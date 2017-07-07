За неделю российские истребители четыре раза поднимались для перехватов
Истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух для перехватов и сопровождения иностранных самолетов, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Согласно информации министерства, разведывательные полеты вдоль российских границ вели девять летательных аппаратов.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», – говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что перехваты выполнялись дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).
На прошлой неделе в военном ведомстве сообщили о шести вылетах российских истребителей для перехватов иностранных самолетов-разведчиков. Тогда было зафиксировано 15 разведывательных полетов вдоль границ России.
Согласно информации министерства, разведывательные полеты вдоль российских границ вели девять летательных аппаратов.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», – говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что перехваты выполнялись дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).
На прошлой неделе в военном ведомстве сообщили о шести вылетах российских истребителей для перехватов иностранных самолетов-разведчиков. Тогда было зафиксировано 15 разведывательных полетов вдоль границ России.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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