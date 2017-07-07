09:12 07 июля

За неделю российские истребители четыре раза поднимались для перехватов

Истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух для перехватов и сопровождения иностранных самолетов, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



Согласно информации министерства, разведывательные полеты вдоль российских границ вели девять летательных аппаратов.


«Нарушений воздушного пространства России не допущено», – говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что перехваты выполнялись дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

На прошлой неделе в военном ведомстве сообщили о шести вылетах российских истребителей для перехватов иностранных самолетов-разведчиков. Тогда было зафиксировано 15 разведывательных полетов вдоль границ России.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 4

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  1. Venceremos Сегодня, 08:54
    На прошлой неделе в военном ведомстве сообщили о шести вылетах российских истребителей для перехватов иностранных самолетов-разведчиков. Тогда было зафиксировано 15 разведывательных полетов вдоль границ России.


    Такая активность наблюдалась на кануне 22го июня 1941го...
    Venceremos
    1. Pulya Сегодня, 08:57
      Цитата: Venceremos
      Такая активность наблюдалась и на кануне 22го июня 1941го...

      Да ладно Вам wassat нагнетать обстановочьку...
      Мы летали, нас перехватывали...
      Они летают, мы перехватываем...
      РУТИНА laughing
      Pulya
      1. Venceremos Сегодня, 09:00
        Цитата: Pulya
        Да ладно Вам нагнетать обстановочьку...

        Да не я нагнетаю. Это ВАМ ТАМ и НАМ ЗДЕСЬ нагнетают. И разница лишь в том ,что у вас процесс ещё не перешёл в горячую фазу.
        Venceremos
  2. gukoyan Сегодня, 09:07
    "Такая активность наблюдалась на кануне 22го июня 1941го..."
    Ой та ладно кипишь поднимать... Это ответы на полёты наших "Медведей".
    gukoyan
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