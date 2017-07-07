США приветствуют решение о проведении суда по МН17 в Нидерландах

Соединенные Штаты приветствуют единогласное решение совместной следственной группы предоставить юрисдикцию для судебного преследования виновных в крушении рейса МН17 в голландских судах. У нас есть полная уверенность в способности голландской системы уголовной юстиции добиться справедливого и беспристрастного решения,

Вашингтон приветствует решение о передаче Нидерландам права провести суд по делу о крушении «Боинга» в Донецкой области в июле 2014 года, передает РИА Новости заявление Госдепа США.Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении малайзийского лайнера пройдет в Нидерландах. Как пояснили в Киеве, Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по этому делу.говорится в комментарии Госдепа.Во внешнеполитическом ведомстве вновь призвали все страны принять меры к выполнению резолюции 2166 СБ ООН, которая предусматривает «полное, тщательное и независимое международное расследование инцидента».Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту люди (298 человек) погибли.