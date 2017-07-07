12:16 07 июля

США приветствуют решение о проведении суда по МН17 в Нидерландах

Вашингтон приветствует решение о передаче Нидерландам права провести суд по делу о крушении «Боинга» в Донецкой области в июле 2014 года, передает РИА Новости заявление Госдепа США.

США приветствуют решение о проведении суда по МН17 в Нидерландах


Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении малайзийского лайнера пройдет в Нидерландах. Как пояснили в Киеве, Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по этому делу.


Соединенные Штаты приветствуют единогласное решение совместной следственной группы предоставить юрисдикцию для судебного преследования виновных в крушении рейса МН17 в голландских судах. У нас есть полная уверенность в способности голландской системы уголовной юстиции добиться справедливого и беспристрастного решения,
говорится в комментарии Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве вновь призвали все страны принять меры к выполнению резолюции 2166 СБ ООН, которая предусматривает «полное, тщательное и независимое международное расследование инцидента».

Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту люди (298 человек) погибли.

Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Стенин
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Комментарии 20

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  1. oleg-gr Сегодня, 10:30
    Теперь крайними будут назначать РФ и ЛДНР. Попытаются подвести юридическое и судебное обвинение под любым предлогом .
    oleg-gr
    1. Vadivak Сегодня, 10:31
      Цитата: oleg-gr
      Теперь крайними начнут назначать РФ и ЛДНР.


      Почему теперь? Разве по другому когда-нибудь было?
      Vadivak
      1. Partyzan Сегодня, 11:56
        «полное, тщательное и независимое международное расследование инцидента».
        крайний уже назначен, только теперь по чему то этот рейс летает через территорию крайнего laughing
        Partyzan
  2. Anarchist Сегодня, 10:32
    Ещё бы, не приветствовали. Это, можно сказать, их суд. Кого обвинят все знают...
    Anarchist
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:32
    Интересно кого судить собрались , доказухи никакой нет разве что с потолка взять .
    Spartanez300
    1. Скальпель Сегодня, 10:37
      Вот и посмотрим, какие доказательства они предоставят.
      Скальпель
      1. Димакс Сегодня, 11:04
        Они скажут: у нас есть неопровержимые доказательства вины России, но предоставить их мы к сожалению не можем)))))
        Димакс
    2. Офицер запаса Сегодня, 11:11
      Уровень районного суда в Киеве.
      Офицер запаса
  4. Толстоевский Сегодня, 10:36
    сродни тому, как если бы в 1943 в Берлине устроили бы всеевропейское судилище по поводу сталинской агрессии
    Толстоевский
    1. Скальпель Сегодня, 10:37
      Ерунда. Будут конкретный инцидент рассматривать.
      Скальпель
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:37
    Обвинят Путина. Дескать, из рогатки сбил... А где бойцы ВСУ, что входили в расчеты ПУ? Короче, чем дальше событие, тем туманнее будут решения суда.
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    США приветствуют решение

    Коль приветствуют значит уверены в выводах, которые сами проталкивали "независимому" расследованию. Очередной позор западной "демократии". Самое интересное заключается в том, что сегодня нас пытаются "чмырить" даже те на кого если плюнуть, то страна утонет. Заигрались мы в мифическое международное право и "демократию" во вред себе.
    rotmistr60
    1. Смог Сегодня, 10:45
      Цитата: rotmistr60
      Заигрались мы в мифическое международное право и "демократию" во вред себе.

      Да уж. Вспомнишь СССР. Где бы та Голландия была?
      Смог
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:48
        И тов. "Нет" (по западной классификации) Громыко. Тогда Сша постанывали, а Голландию ни кто всерьез и не воспринимал.
        rotmistr60
        1. Смог Сегодня, 10:53
          Цитата: rotmistr60
          тов. "Нет" (по западной классификации) Громыко.

          Да, Андрей Андреевич это ГЛЫБА А Голландия на коленях бы умоляла что бы такие разборки были бы где угодно, только не у них. Потому что в ту пору это было чревато...А сейчас? Любая шавка тявкает и часто, да можно сказать всегда, к сожалению безнаказанно .Прибалтика тому пример.
          Смог
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:59
            Поддерживаю на 100% hi
            rotmistr60
  7. 3vs Сегодня, 11:08
    Нидергланды ещё золото скифов должны Крыму вернуть!
    3vs
  8. Черный_Ватник Сегодня, 11:14
    Вообще в идеале лучше, чтобы суд в Вашингтоне прошел.... ну в принципе и Нидерланды сгодятся.

    Вообще нормально, когда матрасы выступают в роли затычки в каждой дырке. А каждая дырка рада, чтобы матрасы ее затыкали. Ушло в Европе время гордых рыцарей... безвозвратно ушло.
    Черный_Ватник
  9. Офицер запаса Сегодня, 11:18
    «— Мы тебя будем судить. Я, к твоему сведению, главный судья королевства.
    — Вот это неправильно. Я требую этого… прокурора
    — Пожалуйста. Я и прокурор
    — Вот так порядочки… дай мне хоть адвоката.
    — Ты будешь смеяться, но адвокат это тоже я. Королевство у нас маленькое, толковых людей не найдешь. Так и мучаюсь — всё сам да сам
    — Интересно, может ты ещё и палач?
    — Нет. Палач у нас есть настоящий и, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю.»
    Фильм «Старая, старая сказка», Ленфильм, 1968 г. По мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.
    Офицер запаса
  10. VadimSt Сегодня, 11:56
    Надо напомнить им для сравнения ситуации, через все доступные СМИ, как в 1988 году, США сбила пассажирский самолет Airbus с 274 пассажирами и 16 членов экипажа, в том числе 66 детей, ракетой выпущенной с ракетного крейсера Vincennes ВМС США, который находился в территориальных водах Ирана.
    Тогда, даже виновных искать не нужно было, все было налицо, а президент США Рональд Рейган назвал произошедшее "правильными оборонительными действиями". А тут, все понимают, кто сбил, но позорно прикрывают - "свой сукин сын"!
    VadimSt
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