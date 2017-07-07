12:15 07 июля

Москва запросила у Вашингтона информацию о бесполетных зонах в Сирии

Российский МИД запросил у США информацию о заявлениях госсекретаря Рекса Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, но пока ответ не получен, передает РИА Новости заявление главы ведомства Сергея Лаврова.



Накануне Тиллерсон заявил, что администрация США изучает возможность создания совместного с РФ механизма по бесполетным зонам, по наблюдателям за соблюдением перемирия и по согласованной доставке гуманитарной помощи в САР.


То, что Тиллерсон говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление, но мы не были предупреждены о том, что это посвящено, может быть, даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге. И тем более мы не знаем, уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны (в Сирии) подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло,
сказал Лавров журналистам.

Он выразил уверенность, что «нацеленность этого заявления при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке… на взаимодействие России и США – это шаг в правильном направлении».

Первая встреча лидеров России и США запланирована на вторую половину дня 7 июля. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на «полях» G20 в Гамбурге.

Использованы фотографии: AP Photo / Jacquelyn Martin
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Комментарии 14

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  1. Тралл Сегодня, 10:49
    Зона поражения С-400 - это и есть бесполетная зона smile
    Тралл
    1. Владимир16 Сегодня, 10:50
      ...никогда о них речи не шло,
      сказал Лавров журналистам.

      Выходит телерсон тоже ...бол (человек говорящий всякую хрень не соответсвующую действительности.)
      Владимир16
      1. vovanpain Сегодня, 11:00
        Цитата: Владимир16
        Выходит телерсон тоже ...бол (человек говорящий всякую хрень не соответсвующую действительности.)

        Посмотрите на фото,коллега,ощущение такое будьто Рексу косточку не дали и педигрипала забыли насыпать. laughing А в действительности Лавров и сказал:
        даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге

        hi
        vovanpain
    2. Владимир 38 Сегодня, 10:56
      Цитата: Тралл
      Зона поражения С-400 - это и есть бесполетная зона smile

      Вроде как американцы раньше запрашивали, что то всё сильно поменялось..
      Владимир 38
    3. Partyzan Сегодня, 11:13
      нацеленность этого заявления при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке… на взаимодействие России и США – это шаг в правильном направлении».
      да, отойти подальше от С-400 lol
      Partyzan
      1. shvn Сегодня, 11:43
        И сколько пусков мы сможем осуществить на их более 1000 самолетов в крыле?
        Считать особо не хочется, что то мне цифры не нравятся...
        shvn
        1. Partyzan Сегодня, 11:50
          Канада, которая к сегодняшнему дню уже приостановила свое участие в коалиции, ограничилась шестью тактическими истребителями Ф-16 «Хорнет», двумя разведывательными самолетами СР-140 «Аврора» и одним транспортно-заправочным «Поларисом». Весь этот металл давно морально устарел и располагался на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте.

          Австралия выставила примерно такую же эскадрилью: семь Ф-16, один Е-7А (радиолокация и корректировка действий) и один КС-30А на базе «Аль-Минад» в ОАЭ. Бельгия пожертвовала шесть Ф-16 на базе «Аль-Салти» в Иордании. Датское королевство ограничилось только одним Ф-16 («Али аль-Салем», Кувейт), а вот страна тюльпанов и мариуханы расщедрилась аж на восемь Ф-16 в Иордании. Наконец, Франция перебросила в Аль-Дафру (ОАЭ) три «Рафаля» и пару возрастных транспортных самолетов.

          Широко разрекламированное участие Великобритании в борьбе против ИГИЛ на практике свелось к шести «Торнадо» на базе «Акротири», что на Кипре, и базе самолетов-разведчиков (там же, на Кипре, а также на аэродроме Аль-Удейда в Катаре).

          Ну а основная роль, разумеется, отведена Вашингтону. Пентагон использует стратегические бомбардировщики В1 «Лансер», базирующиеся на континентальной территории США, а штабы – фронтовую авиацию, расположенную на аэродромах различных ближневосточных государств. Это десять Ф-15 и Ф-16, шесть Ф-22 и многочисленные самолеты поддержки, разведки, электронной борьбы. На первый взгляд, эту группировку можно посчитать мощной, но во время бомбардировок Югославии, например, Пентагон суммарно использовал более 1200 самолетов. Сейчас же общая доля американского участия в коалиции против ИГИЛ не превышает и сотни самолетов.
          как то 1000 не получается recourse
          Partyzan
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    информацию о заявлениях госсекретаря Рекса Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии

    Американцы в который раз ляпнули не подумавши. Так может все же России объявить бесполетные зоны и навести наконец порядок в шмыганье авиации коалиции.
    rotmistr60
  4. Черный_Ватник Сегодня, 11:06
    Ну и накой нужны эти совместные механизмы? Матрасы, как обычно, подотрутся этими механизмами, как только ситуация вынудит.
    Черный_Ватник
  5. pvv113 Сегодня, 11:11
    Накануне Тиллерсон заявил, что администрация США изучает возможность создания совместного с РФ механизма по бесполетным зонам

    Судя по удивлению МИД РФ Тиллерсон просто пиарится, зарабатывая дешевый авторитет на козыре типа "да я знаком с самим Лавровым" wink
    pvv113
  6. Alex Justice Сегодня, 11:22
    Какое отношение Америка имеет к Сирии? Для них вся Сирия должна быть бесполетная зона. Правительство Сирии ясно об этом сказало.
    Alex Justice
  7. Николай Фёдоров Сегодня, 11:25
    На обычный русский это переводится так: что вы там вякнули про бесполётные зоны, сявки?! angry а сявки молчат, как мыши под веником... feel
    Николай Фёдоров
  8. shvn Сегодня, 11:46
    Цитата: Alex Justice
    Для них вся Сирия должна быть бесполетная зона.



    И как нам это обеспечить?
    shvn
  9. баклан Сегодня, 11:49
    В их понимании бесполётная зона - американцы летают везде, а русские нигде.
    баклан
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