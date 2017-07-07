Москва запросила у Вашингтона информацию о бесполетных зонах в Сирии

То, что Тиллерсон говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление, но мы не были предупреждены о том, что это посвящено, может быть, даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге. И тем более мы не знаем, уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны (в Сирии) подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло,

Российский МИД запросил у США информацию о заявлениях госсекретаря Рекса Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, но пока ответ не получен, передает РИА Новости заявление главы ведомства Сергея Лаврова.Накануне Тиллерсон заявил, что администрация США изучает возможность создания совместного с РФ механизма по бесполетным зонам, по наблюдателям за соблюдением перемирия и по согласованной доставке гуманитарной помощи в САР.сказал Лавров журналистам.Он выразил уверенность, что «нацеленность этого заявления при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке… на взаимодействие России и США – это шаг в правильном направлении».Первая встреча лидеров России и США запланирована на вторую половину дня 7 июля. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на «полях» G20 в Гамбурге.