ВМС Ирана завершили масштабное учение в Каспийском море
Военно-морские силы Ирана завершили крупное пятидневное учение в Каспийском море, передает РИА Новости сообщение агентства Mehr.
Иранские маневры получили название «Устойчивая безопасность и морская мощь 96».
«В продолжавшемся 5 дней учении приняли участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Демавенд", ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера», – говорится в сообщении агентства.
Кроме того, были задействованы самолеты-разведчики F-27 и беспилотники.
Отмечается, что маневры проходили в акватории площадью 80 тысяч кв. км. По данным агентства, были проведены практические стрельбы, а также протестированы «различные разведывательные системы и системы слежения, системы запуска ракет "земля-вода", морские беспилотные летательные аппараты».
Иранские маневры получили название «Устойчивая безопасность и морская мощь 96».
«В продолжавшемся 5 дней учении приняли участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Демавенд", ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера», – говорится в сообщении агентства.
Кроме того, были задействованы самолеты-разведчики F-27 и беспилотники.
Отмечается, что маневры проходили в акватории площадью 80 тысяч кв. км. По данным агентства, были проведены практические стрельбы, а также протестированы «различные разведывательные системы и системы слежения, системы запуска ракет "земля-вода", морские беспилотные летательные аппараты».
Использованы фотографии: AP Photo / Ebrahim Norouzi, en.mehrnews.com
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