12:16 07 июля

ВМС Ирана завершили масштабное учение в Каспийском море

Военно-морские силы Ирана завершили крупное пятидневное учение в Каспийском море, передает РИА Новости сообщение агентства Mehr.

ВМС Ирана завершили масштабное учение в Каспийском море


Иранские маневры получили название «Устойчивая безопасность и морская мощь 96».


«В продолжавшемся 5 дней учении приняли участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Демавенд", ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера», – говорится в сообщении агентства.

Кроме того, были задействованы самолеты-разведчики F-27 и беспилотники.



Отмечается, что маневры проходили в акватории площадью 80 тысяч кв. км. По данным агентства, были проведены практические стрельбы, а также протестированы «различные разведывательные системы и системы слежения, системы запуска ракет "земля-вода", морские беспилотные летательные аппараты».

Использованы фотографии: AP Photo / Ebrahim Norouzi, en.mehrnews.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Сегодня, 11:19
    Иранские маневры получили название «Устойчивая безопасность и морская мощь 96»

    Вопрос может наивный, но почему "96"?
    pvv113
    1. donavi49 Сегодня, 11:30
      В Иране сейчас 1396 год.
      Кстати это один из столбов преткновения между суннитами и шиитами. У суннитов сейчас 1438 год.
      donavi49
      1. pvv113 Сегодня, 11:47
        Спасибо, весьма доходчиво hi
        pvv113
  2. Толстоевский Сегодня, 11:20
    работайте братья!
    Толстоевский
  3. mvg Сегодня, 11:41
    Эсминец, да еще и в Каспии winked Больше похож на корвет, без ПВО. Любят они "громкие" названия.
    mvg
Картина дня