ВМФ РФ предупредил о проведении стрельб в Средиземном море

Российский ВМФ проведет учения 7 июля

Корабли ВМФ России проведут в пятницу очередные стрельбы в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.- говорится в извещении NOTAM, в котором приводятся конкретные координаты района учений. При этом в навигационном предупреждении говорится о проведении "учебных стрельб".Как следует из сообщений, стрельбы с российских кораблей могут быть осуществлены до 18:00 МСК у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.В среду этот район также закрывался для проведения стрельб.Как сообщалось, этот же район у побережья Сирии закрывался с 18 по 30 июня для ракетных пусков с кораблей ВМФ у побережья Сирии. 23 июня российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ в Сирии. Всего было выпущено шесть крылатых ракет.До этого данный район у побережья Сирии также закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ в районе Пальмиры.