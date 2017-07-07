12:15 07 июля

ВМФ РФ предупредил о проведении стрельб в Средиземном море

Корабли ВМФ России проведут в пятницу очередные стрельбы в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Российский ВМФ проведет учения 7 июля
- говорится в извещении NOTAM, в котором приводятся конкретные координаты района учений. При этом в навигационном предупреждении говорится о проведении "учебных стрельб".




Как следует из сообщений, стрельбы с российских кораблей могут быть осуществлены до 18:00 МСК у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.

В среду этот район также закрывался для проведения стрельб.

Как сообщалось, этот же район у побережья Сирии закрывался с 18 по 30 июня для ракетных пусков с кораблей ВМФ у побережья Сирии. 23 июня российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ в Сирии. Всего было выпущено шесть крылатых ракет.

До этого данный район у побережья Сирии также закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ в районе Пальмиры.

Использованы фотографии: https://www.discred.ru/
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Комментарии 12

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  1. Владимир16 Сегодня, 11:19
    Салют G20!!!
    Владимир16
    1. vovanpain Сегодня, 11:27
      стрельбы с российских кораблей могут быть осуществлены до 18:00 МСК у границы территориальных вод Сирии в

      Как только Путин и Трамп сядут сегодня за стол переговоров,так сразу и отсалютуют "Калибрами" good
      vovanpain
      1. Vadivak Сегодня, 11:33
        Цитата: vovanpain
        сядут сегодня за стол переговоров,так сразу и отсалютуют "Калибрами

        Vadivak
  2. Tusv Сегодня, 11:20
    Нравится мне такие учебные стрельбы. Добро зря не пропадает
    Tusv
    1. g1washntwn Сегодня, 11:40
      Еще бы бармалеев вот так не предупреждали, было бы вообще внезапно.
      g1washntwn
      1. Tusv Сегодня, 11:51
        Цитата: g1washntwn
        Еще бы бармалеев вот так не предупреждали, было бы вообще внезапно.

        Дата учений назначена, но на кого Бог пошлет, даже Аллах неведает hi
        Tusv
    2. Мар.Тира Сегодня, 12:04
      Мне тоже.Так какова максимальная дальность полёта у "Калибра"?Кто не спрятался,я не виноват.
      Мар.Тира
  3. Partyzan Сегодня, 11:20
    При этом в навигационном предупреждении говорится о проведении "учебных стрельб
    молодцы, тренируются на бармалеях soldier
    Partyzan
  4. avg-mgn Сегодня, 11:49
    Еще бы бармалеев вот так не предупреждали, было бы вообще внезапно.
    Бармалеев предупредят партнеры. Стрельбы учебные, но головные части ракет штатные т.е. вполне боевые.
    avg-mgn
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии

    По видимому "учения" будут проводиться с боевой стрельбой, а не заявленной "учебной". "Калибры" эффективнее использовать по назначению. Опять кому-то (террористам) прилетит хороший "подарочек". А кто-то (Сша) в очередной раз будет скрипеть зубами.
    rotmistr60
  6. Taran 75 Сегодня, 11:59
    Если у ВВП лицо будет не довольное выражение иметь на встрече с Трампом - стрельбы будут точно и не учебные wink
    Taran 75
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 12:02
    Очередные "бабахи" под прицелом?Толковые учения! good
    ВЕРЕСК
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