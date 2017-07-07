Мэй выступила за усиление санкций против КНДР

Мы абсолютно осуждаем действия Северной Кореи. Нам нужно также добиться от Китая, который может пользоваться своим влиянием на Северную Корею, делать это более активно. Если будут предложения по усилению и расширению санкций, мы их поддержим

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая в Гамбург на саммит "двадцатки", выступила за усиление и готова поддержать санкции в отношении Северной Кореи, которая недавно провела испытания баллистической ракеты.Ее слова приводит РИА Новости — заявила она.КНДР 4 июля испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд на следующий день вызвал в МИД посла КНДР, чтобы лично выразить ему возмущение происходящим.