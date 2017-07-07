12:15 07 июля

Мэй выступила за усиление санкций против КНДР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая в Гамбург на саммит "двадцатки", выступила за усиление и готова поддержать санкции в отношении Северной Кореи, которая недавно провела испытания баллистической ракеты.

Мэй выступила за усиление санкций против КНДР


Ее слова приводит РИА Новости :


Мы абсолютно осуждаем действия Северной Кореи. Нам нужно также добиться от Китая, который может пользоваться своим влиянием на Северную Корею, делать это более активно. Если будут предложения по усилению и расширению санкций, мы их поддержим
— заявила она.

КНДР 4 июля испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд на следующий день вызвал в МИД посла КНДР, чтобы лично выразить ему возмущение происходящим.

Использованы фотографии: http://www.cetusnews.com/
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Комментарии 4

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  1. vch Сегодня, 12:10
    Еще одна санкционная маньячка! Ну когда до их тупых голов дойдет, что их санкции, что России, что С.Корее, как мертвому припарки??
    vch
    1. Partyzan Сегодня, 12:12
      Нам нужно также добиться от Китая
      а добивалка то выросла?
      Partyzan
  2. ВадимЖивов Сегодня, 12:12
    hi А КНДР уже и наглии на хвост наступил (в смысле взял на прицел) ????? tongue
    ВадимЖивов
  3. nik-karata Сегодня, 12:13
    Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд на следующий день вызвал в МИД посла КНДР

    Странно! Что в Британии делать послу КНДР и иже с ними. И почему эти стервятники (мелкобриты) ещё не закрыли это "ненавистное" посольство?! И как так друзья матрасы молчат. Бардак!
    nik-karata
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