Послы Большой Семёрки требуют от ВРУ немедленно принять пенсионную реформу

Мы, послы «Большой семерки», хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе. Пенсионная реформа является одним из самых серьёзных вызовов для любого правительства, и мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу.

Послы стран так называемой Большой Семёрки написали коллективное обращение к украинским властям. Причиной обращения стало то, что Киев откровенно тянет время, не принимая пенсионную реформу, которую требует Международный валютный фонд. Напомним, что под принятие пенсионной реформы, основой которой является повышение пенсионного возраста и пересмотр параметров начисления социальных пенсий, МВФ предоставил Украине один из кредитных траншей, ожидая изменений в законодательстве в ближайшее время.Сегодня послы таких стран как США, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция и Британия, направили письмо в Верховную раду фактически с требованием принятия пенсионной реформы до 15 июля. УНИАН приводит текст письма:Дальнейшее заявление выглядит особенно интересно. Послы стран G7 заявили, что в нынешних условиях расходы на пенсии для украинских граждан являются «одними из самых высоких в Европе». Получается, что Украина является страной, где при огромных (как утверждают в G7) затратах на пенсионные выплаты, пенсионеры получают одну из самых маленьких пенсий в той же Европе. По данным стран G7, Украина тратит 11% от ВВП на пенсионную систему. А потому в Большой Семёрке и задаются вопросом, а где же деньги, и почему украинские пенсионеры до сих пор не пересели на элитные авто премиум-класса...