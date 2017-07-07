15:01 07 июля

Послы Большой Семёрки требуют от ВРУ немедленно принять пенсионную реформу

Послы стран так называемой Большой Семёрки написали коллективное обращение к украинским властям. Причиной обращения стало то, что Киев откровенно тянет время, не принимая пенсионную реформу, которую требует Международный валютный фонд. Напомним, что под принятие пенсионной реформы, основой которой является повышение пенсионного возраста и пересмотр параметров начисления социальных пенсий, МВФ предоставил Украине один из кредитных траншей, ожидая изменений в законодательстве в ближайшее время.

Сегодня послы таких стран как США, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция и Британия, направили письмо в Верховную раду фактически с требованием принятия пенсионной реформы до 15 июля.

Послы Большой Семёрки требуют от ВРУ немедленно принять пенсионную реформу



УНИАН приводит текст письма:
Мы, послы «Большой семерки», хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе. Пенсионная реформа является одним из самых серьёзных вызовов для любого правительства, и мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу.


Дальнейшее заявление выглядит особенно интересно. Послы стран G7 заявили, что в нынешних условиях расходы на пенсии для украинских граждан являются «одними из самых высоких в Европе». Получается, что Украина является страной, где при огромных (как утверждают в G7) затратах на пенсионные выплаты, пенсионеры получают одну из самых маленьких пенсий в той же Европе. По данным стран G7, Украина тратит 11% от ВВП на пенсионную систему. А потому в Большой Семёрке и задаются вопросом, а где же деньги, и почему украинские пенсионеры до сих пор не пересели на элитные авто премиум-класса...

Использованы фотографии: Gromex.com.ua
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Комментарии 21

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  1. cniza Сегодня, 12:35
    Как то не по европейски поступают послы , не демократично , требуют работать и отчитываться.
    cniza
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:38
      Цитата: cniza
      требуют работать и отчитываться.

      а от холопов только это и требуется
      ЛукичЪ
      1. cniza Сегодня, 12:39
        А они думают , что они паны. belay laughing
        cniza
      2. 210окв Сегодня, 12:42
        Эта "конторка" под внешним управлением.Так что будут отчитываться...Это не российские средства безнаказанно тырить..Могут и кислород перекрыть совсем.
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: cniza
        требуют работать и отчитываться.

        а от холопов только это и требуется
        210окв
    2. vovanpain Сегодня, 12:41
      Причиной обращения стало то, что Киев откровенно тянет время, не принимая пенсионную реформу, которую требует Международный валютный фонд.

      Да уж,вот как "независимость"и "свобода"выглядят request И как это все знакомо. what Чем же пенсионеры заслужили такую участь. request
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 12:44
        Владимир , моё почтение hi , бьют по самым не защищенным слоям населения , отъеэсили короче.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 12:53
          Цитата: cniza
          Владимир , моё почтение hi , бьют по самым не защищенным слоям населения , отъеэсили короче.

          Приветствую Виктор! drinks hi Украинские пенсионеры еще и виноваты в том,что жили в СССР.Деккомунизация request hi
          vovanpain
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    которую требует Международный валютный фонд

    И если разобраться, то требует справедливо, т.к. разбрасывался кредитами для Украины (даже подкорректировав под нее свои правила) выставляя определенные условия. С условиями Украина радостно соглашалась только дайте. Пришло время собирать камни.
    rotmistr60
  3. Teberii Сегодня, 12:35
    А наши чинуши, только и потирают ручки как-бы увеличить пенсионный возраст и провести очередную реформу пенсионного фонда, об этом молчат.Кто тут карманы на пенсию забивает от МВФ.
    Teberii
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:39
      Кто тут карманы на пенсию забивает от МВФ.

      Поясните вашу глубокую мысль если вам не трудно. Кто "карманы на пенсию забивает" и причем тут МВФ и ПФ РФ?
      rotmistr60
      1. 210окв Сегодня, 12:44
        Кстати и от России требуют поднять пенсионный возраст.И поднимут.
        210окв
      2. Teberii Сегодня, 12:46
        Пенсионный реформа встала ,накопитель на часть заморожена,нам предлагают помимо налогов самим отчислений по 6 пр.от зарплаты итого 19,считать балы 20пр пенсионеров так и не дождались заработанных пенсий,а кредиты как не ВМФ брать будите.Кто все это творит напрямую сними связан,только нам лапшу вешают.
        Teberii
        1. vovanpain Сегодня, 13:30
          Цитата: Teberii
          а кредиты как не ВМФ брать будите.

          Коллега,в ВМФ кредиты не берут,Военно Морской Флот это не МВФ. yes Кстати Россия рассчиталась давно уже за сотрудничество с МВФ в 90-х годах. hi
          vovanpain
  4. vch Сегодня, 12:38
    Украина получила то, к чему так стремилась. Теперь ей не рекомендуют, теперь ей выставляют фактически ультиматумы..... Дожились, деб-ы б....! am
    vch
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:40
      Цитата: vch
      Теперь ей не рекомендуют, теперь ей выставляют фактически ультиматумы...

      вот вам и "незалежные"
      ЛукичЪ
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 12:39
    Причём сдесь ВРУ? Они -просто"я ВРУ".Чего-то добиться от 404?Легче вам башку расшибить о стенку.Самим.Хотя-мозгов если нет,то уже и небудет.Пока к вам эти упоротые не придут.В дополнение к муслимам.
    ВЕРЕСК
  6. Tusv Сегодня, 12:39
    Кредитор, он есть кредитор. Тяни не тяни, тут либо почку продать, либо пенсионная реформа. Других вариантов выплатить долг нету. Почку бесплатно отберут, остается Пенсионный фонд
    Tusv
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:43
      Цитата: Tusv
      Тяни не тяни, тут либо почку продать, либо пенсионная реформа.

      придут коллекторы (саши) и последнее отберут
      ЛукичЪ
  7. Spartanez300 Сегодня, 12:40
    Какие то глупые вопросы задают правительству Украины : где деньги ? карманов много к тому же бездонных а денег мало , потому пенсионеры и ходят пешком .
    Spartanez300
  8. japs Сегодня, 13:08
    У нас в РБ тихой сапой уже проводится. Видать, что план, как в Уйроппе 73 года будет у мужчин и 65 у женщин.
    Статисты утверждают, что мы стали жить дольше. Но мы то помним, что говорил о статистике Марк Твен...
    japs
  9. максим1987 Сегодня, 13:24
    Цитата: vovanpain
    Причиной обращения стало то, что Киев откровенно тянет время, не принимая пенсионную реформу, которую требует Международный валютный фонд.

    Да уж,вот как "независимость"и "свобода"выглядят request И как это все знакомо. what Чем же пенсионеры заслужили такую участь. request


    тем что воспитали уродов и подонков разрушивших свою страну
    максим1987
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