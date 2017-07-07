15:00 07 июля

Forbes - Маккейну: Простите, но Россия уже не бензоколонка

И снова пополнились списки «агентов Кремля» с зарубежным паспортом. Так, в авторитетном финансово-аналитическом издании Forbes вышла статья обозревателя Кеннета Рапозы, в которой тот, заочно обращаясь к американскому сенатору Маккейну, предлагает перестать называть Россию «страной-бензоколонкой». По словам Рапозы, несмотря на то, что бюджет РФ всё ещё существенно зависит от нефтегазовых доходов, нужно констатировать изменения в структуре его наполнения.

Рапоза заявляет, что в России сумели наладить механизмы по ограничению государственных расходов, а также по повышению эффективности налоговой системы. Обозреватель издания пишет, что это позволяет с каждым годом увеличиваться проценту доходов, никак не связанных с продажей углеводородов.

В материале анализируется структура доходов бюджета РФ и сообщается, что в первом квартале текущего года доходы России выросли в годовом исчислении на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом выросли и доходы, не связанные с реализацией нефти и газа – на 15%. Это объясняется, в том числе, и высоким внутренним спросом.


В качестве примера приводится успех на бирже крупнейшей торговой сети РФ по продаже детской одежды и игрушек - "Детский мир".

Из материала:
Вы простите, сенатор (Маккейн). Но Россия — это уже нечто большее, чем обычная бензоколонка.




Остаётся дождаться, когда Кеннета Рапозу западные СМИ заклеймят как «путинского агента, попирающего основы мировой демократии».


Использованы фотографии: https://www.forbes.com/sites/kenrapoza
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. vch Сегодня, 12:46
    Ну и рожа у тебя Маккейн! Видно тебе в плену не только мозги выбили, на и фейс отрихтовали......
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 12:48
      Ну чего журналисты к невменяемому старикашке пристали. Он волшебный на всю голову, ему чушь пороть простительно laughing Надо быть гуманнее к бывшим воякам , которях пять лет в плену били башкой об пальму wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 12:51
        Волшебный не волшебный , а на русофобии не слабую денежку рубит и посмеивается.
        cniza
        1. Балу Сегодня, 13:23
          на русофобии не слабую денежку рубит и посмеивается

          У него акцентуация на бензоколонки. Неужели вьетнамцы на бензоколонке того самого... belay
          Балу
        2. НЕКСУС Сегодня, 14:26
          Цитата: cniza
          Волшебный не волшебный , а на русофобии не слабую денежку рубит и посмеивается.

          Он с этого крохи имеет,а вот те кто за ним стоят...ведь ясно,что данный "военно пленный" из зиндана -просто говорящая голова,а по русски,"поющие трусы".
          НЕКСУС
    2. Teberii Сегодня, 12:52
      Ну что тут скажешь,спасибо вам научили нас из ресурсов получать продукты,лучше бы нам не помогали.
      Teberii
    3. сибиралт Сегодня, 13:00
      Будь Сталин, Маккейн давно бы уже не вякал. laughing
      сибиралт
    4. vovanpain Сегодня, 13:04
      Вы простите, сенатор (Маккейн). Но Россия — это уже нечто большее, чем обычная бензоколонка.

      Бесполезно обращатся к тому,кто тебя слышать не хочет и у того одна извилина и то ниже спины. laughing
      vovanpain
    5. Geisenberg Сегодня, 13:55
      Цитата: vch
      Ну и рожа у тебя Маккейн! Видно тебе в плену не только мозги выбили, на и фейс отрихтовали......


      Что есть то есть. Хлебало так и просит кирпича ...
      Geisenberg
  2. cniza Сегодня, 12:47
    У них с этим не заржавеет , объявят и начнут травлю.
    cniza
  3. Million Сегодня, 12:47
    Правильнее было написать:не только бензоколонка
    Million
    1. 210окв Сегодня, 12:51
      Ага..Тем паче что бензоколонки превращаются еще и в торговые центры..Кстати товары в "Детском мире" откуда?Тут было бы логичнее привести в качестве примера сельское хозяйство..Сейчас оно явно на подъеме.
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 13:02
      Не только бензоколонка, но и газораздатка. Кто бы с этим спорил? laughing Торгуем сырьем, а не продукцией с добавленной стоимостью, причем, не за рубли, а за доллары. Это же постыдно унизительно для государства, желающего всем показать свой "суверенитет" большого "калибра". laughing
      Систему менять надо. hi Государство без идеологии, как Душа без Бога.
      сибиралт
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:51
        Цитата: сибиралт
        Не только бензоколонка,

        Да бензоколонка, бензоколонка... Но такая - класса "премиум". Пока заправляетесь,можно в магазинчике приобрести разный ширпотреб- к примеру, двигатели Рд-180, ТВЭЛ для АЭС, а на сдачу(если останется) можно набрать Бе-200 - в общем,всё что американской душе угодно. yes
        Paranoid50
        1. сибиралт Сегодня, 14:22
          Хорошо бы, если у этого "магазинчка" бюджет от продажи нефти не составлял 63% от общего. hi Мировая цена на нефть пошла вниз и бюджет заскрипел. laughing Ну и где наша экономическая независимость? А без инфляции и наши спекулятивные баки усохнут. От того и цены растут без всяких видимых причин.
          сибиралт
          1. Paranoid50 Сегодня, 14:30
            Цитата: сибиралт
            если у этого "магазинчка" бюджет от продажи нефти не составлял 63% от общего

            Тут,увы, ничего не скажу,тем более,что из разных источников доводится слышать совершенно разные цифры, и "вилка" просто огромна. request hi
            Paranoid50
            1. сибиралт Сегодня, 14:35
              А кто эту вилку сотворяет? Наше правительство спокойно уводит за бюджет прибыль от продажи нефти сверх запланированных 40 баксов за одну английскую бочку. Они как бы зависают в частном банке международных финансовых спекулянтов, именуемого ЦБ РФ. И эта, как бы "неучтенка," уходит на скупку американских бумажек для поддержки экономики США за 1 процент годовых. Что-то еще объяснять нужно?
              сибиралт
              1. Paranoid50 Сегодня, 14:40
                Цитата: сибиралт
                Что-то еще объяснять нужно?

                Всё предельно ясно,разве что с финальной целью(поддержка экономики сша) как-то... request
                Paranoid50
  4. Spartanez300 Сегодня, 12:47
    Ну вот еще один попал в число не угодных , не стесняйтесь пополняйте списки "агентов Кремля" . yes
    Spartanez300
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 12:52
    Маккейн-это тайный агент Путина.Вы ничего не понимаете в политике!Он сам-бы не догадался,куда часы спрятать.Теперь работает на нас.Мы-ж Страна советов.
    ВЕРЕСК
    1. Tusv Сегодня, 12:59
      Цитата: ВЕРЕСК
      Маккейн-это тайный агент Путина.

      Блин. Спалил канал качественной дезы recourse
      Tusv
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:03
        Вот чёрт.Придётся Маку крышу новую строить.Не подумал,что свалю его.Новые часы подарю.И фиг вы их найдёте. feel
        ВЕРЕСК
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:53
    Отлично выдали главному американскому русофобу. Вот только это до его пробитой головушки не дойдет. Это же осмыслить нужно, а он не в силах осмыслить несколько предложений. А Кеннета Рапозу наверное попытаются сморщить в американских СМИ за такое смелое высказывание.
    rotmistr60
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:05
      Вот только это до его пробитой головушки не дойдет.


      да тут до русских с форума все никак не дойдет что Россия в 99 и Россия в 2017 - две большие разницы

      спрашивают на полном серьезе - а что Путин то в России изменил? И это те кто живет в РФ)

      а вы от макейна что то хотите. Ему хоть и голову пробили.) он хотя бы бабло за это получает - а местные что получают? карму от украинцев да грузин да израильтян?)

      Типа в России все плохо - сразу словил 30 плюсов от зарубежных гостей и от парочки местных - и звезда вуаля)
      с-т Petrov
      1. Walanin Сегодня, 13:15
        Так что Путин в России изменил? Вот тот самый Детский Мир чьи товары продает?
        Walanin
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:17
          жгут детей в актовом зале в школе подержать не просят старшеклассники на дискотеках, пока ставятся героином поголовно. Достаточно?

          Или поговорим об обеспечении ВС РФ? о ГСМ для ВМФ? о зарплатах офицеров? О пенсии отставников? О чем поговорим?

          Можно о любой сфере поговорить. Можно начать с тех - в которых после прихода Путина случился упадок. Начинайте.

          Про сельское хозяйство - которое всегда в России считалось черной дырой не будем говорить. там вроде подъем, да?

          с-т Petrov
        2. IGOR GORDEEV Сегодня, 14:21
          Цитата: Walanin
          Так что Путин в России изменил? Вот тот самый Детский Мир чьи товары продает?

          Сколько вам лет и откуда будете? Живете в тайге и раз в месяц выбираетесь в райцентр, чтобы выйти в инет?
          IGOR GORDEEV
  7. Нормаль ок Сегодня, 12:59
    Рапоза заявляет, что в России сумели наладить механизмы по ограничению государственных расходов, а также по повышению эффективности налоговой системы

    Другими словами, - меньше денег на армию, медицину, образование. Зато больше налогов.
    Нормаль ок
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:01
    Не, а что такого? Есть например, страны, где ВСЕ доходы от углеводородов. И что? А у нас они все меньше зависят. И все больше своего делаем... wassat
    Горный стрелок
  9. Anarchist Сегодня, 13:02
    Наконецто, всё в России хорошо. Доходы растут. Маккейн обезврежен!
    Только я в какой-то другой России живу...
    Anarchist
    1. kepmor Сегодня, 13:08
      не будьте эгоистом...не вы один...
      kepmor
    2. с-т Petrov Сегодня, 13:09
      Только я в какой-то другой России живу...


      Россия она большая. В моем городке с 90-х изменений нет за исключением 5 домов многоквартирных и уничтоженной вконец инфраструктуры. А соседний поселок полностью перестроили, построили ФОКи, бассейны, школы и садики новые

      Посмотришь на нас - уныние наступает - отьехал за 8 км - так сразу видно разницу и эмоциональный подъем.

      Так что до нас просто очередь не дошла. Слишком большие расстояния. Во всех крупных городах где есть набережные (ну я думаю практически во всех) облагородили, теперь города красивые. Ухоженные.

      Но есть Псков какой нибудь - где все не так радужно, как в других местах до которых дошли руки

      Посмотрите на Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск - благоустройство идет.

      Про Казань не говорю - там вообще космос. А метро какое потрясающее. В общем дела делаются.

      с-т Petrov
      1. Anarchist Сегодня, 13:17
        Я сейчас в Москве работаю. До этого в Сочи. Сына вижу по праздникам. Сын в Краснодарском крае живёт. Походу у нас их два: один где Сочи, и другой по ту сторону Краснодара. Работы нет. А ведь ограрный край. Не бензоколонка?...
        Anarchist
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:22
          Работы нет.


          Надо поднять значит попу со стула. В омерике это считается нормально, переехать в другой город где есть работа.

          Вахту никто не отменял. Ну и специалист всегда найдет работу я считаю. Вы же поехали в Москву.

          с-т Petrov
        2. Околоточный Сегодня, 14:20
          Я живу и работаю в Краснодарском крае, не в Сочи и не в Краснодаре, в райцентре. И сотни тысяч также живут, на хуторах, дома у них, лучше, чем у меня в станице. Люди делом заняты.
          Околоточный
  10. pvv113 Сегодня, 13:03
    обращаясь к американскому сенатору Маккейну, предлагает перестать называть Россию «страной-бензоколонкой»

    Вряд ли Маккейн является автором этой фразы. Его скудного умишки хватило только на то, чтобы однажды где-то подслушанную мысль запомнить, а потом вставлять к месту и не к месту
    pvv113
  11. Vladimir74 Сегодня, 13:38
    Самое печальное, что экономика вроде как растёт и улучшается, но эти деньги до населения практически не доходят из за коррупции. Да и цены растут и на транспорт и продукты, в отличии от зарплат, которые за ростом цен не успевают совсем.
    Vladimir74
    1. barclay Сегодня, 13:44
      Цитата: Vladimir74
      Самое печальное, что экономика вроде как растёт и улучшается, но эти деньги до населения практически не доходят из за коррупции. Да и цены растут и на транспорт и продукты, в отличии от зарплат, которые за ростом цен не успевают совсем.

      Все деньги у тех кто сидит на "денежной струе". А это "барыги-торгаши" и чиновники, которые делают для них условия. Одни делают "серый нал", а другие из этого "серого нала" взятками кормятся. Вот и получается, что растет ИХ экономика.
      barclay
  12. den3080 Сегодня, 14:25
    Маккейн со времен Вьетнама наверное еду носит за щеками, НЗ на всякий случай, вдруг опять попадется))
    Кстати г-н Жириновский несёт бред почище Маккейна или наравне с ним, вообще не следит "за базаром", так что баш на баш.
    den3080
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