Forbes - Маккейну: Простите, но Россия уже не бензоколонка

Вы простите, сенатор (Маккейн). Но Россия — это уже нечто большее, чем обычная бензоколонка.

И снова пополнились списки «агентов Кремля» с зарубежным паспортом. Так, в авторитетном финансово-аналитическом издании Forbes вышла статья обозревателя Кеннета Рапозы, в которой тот, заочно обращаясь к американскому сенатору Маккейну, предлагает перестать называть Россию «страной-бензоколонкой». По словам Рапозы, несмотря на то, что бюджет РФ всё ещё существенно зависит от нефтегазовых доходов, нужно констатировать изменения в структуре его наполнения.Рапоза заявляет, что в России сумели наладить механизмы по ограничению государственных расходов, а также по повышению эффективности налоговой системы. Обозреватель издания пишет, что это позволяет с каждым годом увеличиваться проценту доходов, никак не связанных с продажей углеводородов.В материале анализируется структура доходов бюджета РФ и сообщается, что в первом квартале текущего года доходы России выросли в годовом исчислении на 30% в сравнении с прошлым годом. При этом выросли и доходы, не связанные с реализацией нефти и газа – на 15%. Это объясняется, в том числе, и высоким внутренним спросом.В качестве примера приводится успех на бирже крупнейшей торговой сети РФ по продаже детской одежды и игрушек - "Детский мир".Из материала:Остаётся дождаться, когда Кеннета Рапозу западные СМИ заклеймят как «путинского агента, попирающего основы мировой демократии».