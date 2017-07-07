Освобожден от должности генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
Начальник 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенант Юрий Сыч, отвечавший за хранение и обслуживание ядерных боеприпасов, освобожден от должности указом президента России Владимира Путина, сообщает Коммерсантъ .
По данным газеты, отставка состоялась по просьбе самого генерал-лейтенанта, сославшегося на проблемы со здоровьем.
Временно исполняющим обязанности начальника главка назначен заместитель Сыча – генерал-майор Игорь Колесников.
По словам источников газеты, генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: «за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не произошло ни одного серьезного ЧП».
Издание уточняет, что 12-е ГУМО является центральным органом военного управления «по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил». Главк контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование.
По данным газеты, отставка состоялась по просьбе самого генерал-лейтенанта, сославшегося на проблемы со здоровьем.
Временно исполняющим обязанности начальника главка назначен заместитель Сыча – генерал-майор Игорь Колесников.
По словам источников газеты, генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: «за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не произошло ни одного серьезного ЧП».
Издание уточняет, что 12-е ГУМО является центральным органом военного управления «по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил». Главк контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование.
Использованы фотографии: http://kvpor-rf.ru
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