15:01 07 июля

Освобожден от должности генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия

Начальник 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенант Юрий Сыч, отвечавший за хранение и обслуживание ядерных боеприпасов, освобожден от должности указом президента России Владимира Путина, сообщает Коммерсантъ .

Освобожден от должности генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия


По данным газеты, отставка состоялась по просьбе самого генерал-лейтенанта, сославшегося на проблемы со здоровьем.


Временно исполняющим обязанности начальника главка назначен заместитель Сыча – генерал-майор Игорь Колесников.

По словам источников газеты, генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: «за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не произошло ни одного серьезного ЧП».

Издание уточняет, что 12-е ГУМО является центральным органом военного управления «по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил». Главк контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование.

Использованы фотографии: http://kvpor-rf.ru
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Комментарии 7

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:44
    На такой работе здоровье потерять не сложно. Порядок в наших ядерных арсеналах - образцовый!
    Горный стрелок
    1. Fitter65 Сегодня, 14:06
      Цитата: Горный стрелок
      На такой работе здоровье потерять не сложно.

      А на какой работе сложно?
      Цитата: Горный стрелок
      Порядок в наших ядерных арсеналах - образцовый!

      А вы откуда это знаете? И для кого он образцовый и в чьих ядерных арсеналах нет порядка?
      Fitter65
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:10
      Цитата: Горный стрелок
      Порядок в наших ядерных арсеналах - образцовый!

      Скромненько подтвержу. Как и то,что даже в самые гнилые года,когда армия,и, в частности,матчасть, уничтожалась всеми доступными способами, в 12 ГУМО был действительно порядок. Судить могу по собственной службе(1996-1998), ибо часть наша ... ну, в общем, всё было в порядке. Нет,конечно всех коснулся суровый передел по беспределу, и части расформировывались(мы ездили принимать технику), и офицеры увольнялись, в подразделениях наблюдался некомплект л.с.... Но,тем не менее, с боеготовностью в 12 ГУМО всё обстояло более,чем.... а на фоне всеобщего развала "управа" смотрелась этаким островком порядка и стабильности. Мелких "косяков",конечно хватало, но они совершенно не влияли на несение службы в целом. Что,в принципе,объяснимо - оставалось ещё и там бардак устроить... но,думаю, в этом случае мы бы сейчас не переписывались... laughing
      Paranoid50
      1. polkovnik manuch Сегодня, 14:21
        Для устройства бардака , нужно было направить туда Сердюкова и "компанию" , но его уже направили развалить " Вертолеты России",а там глядишь скоро и Васильевой должность придумают.
        polkovnik manuch
  2. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:50
    И главное, наши либероиды не облили мужика грязью, как накануне других силовиков.
    Viktor.N.Aleksandrov.
  3. Ив762 Сегодня, 14:03
    «за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не произошло ни одного серьезного ЧП»



    laughing laughing laughing
    Ив762
  4. polkovnik manuch Сегодня, 14:23
    Либерастов и прозападников лишь-бы к арсеналам на пушечный выстрел не подпускали !!! А достойных генералов у нас МНОГО.
    polkovnik manuch
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