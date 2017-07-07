Военная техника на рок-фестивале «Нашествие»
На рок-фестивале «Нашествие» в Тверской области открылась тематическая зона ВС РФ «Вместе мы – сила!», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.
«В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск. Всего представлено 21 единица техники», – говорится в релизе.
Отмечается, что «любой гость фестиваля может ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками представленной техники, ощутить себя командиром экипажа или механиком-водителем, оказавшись в командном отсеке или за рычагами управления, сфотографироваться в элементах военной формы одежды и пообщаться с действующими членами экипажей, которые охотно ответят на вопросы о боевых машинах и помогут детям и их мамам забраться внутрь».
Также в рамках акции пройдут полюбившиеся гостям фестиваля мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы.
«"Секретные" способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ», – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, гости могут «проверить способности в специальном пункте отбора на военную службу по контракту и получить информацию о поступлении в военные вузы».
«В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск. Всего представлено 21 единица техники», – говорится в релизе.
Отмечается, что «любой гость фестиваля может ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками представленной техники, ощутить себя командиром экипажа или механиком-водителем, оказавшись в командном отсеке или за рычагами управления, сфотографироваться в элементах военной формы одежды и пообщаться с действующими членами экипажей, которые охотно ответят на вопросы о боевых машинах и помогут детям и их мамам забраться внутрь».
Также в рамках акции пройдут полюбившиеся гостям фестиваля мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы.
«"Секретные" способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ», – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, гости могут «проверить способности в специальном пункте отбора на военную службу по контракту и получить информацию о поступлении в военные вузы».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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