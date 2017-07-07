15:00 07 июля

Военная техника на рок-фестивале «Нашествие»

На рок-фестивале «Нашествие» в Тверской области открылась тематическая зона ВС РФ «Вместе мы – сила!», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.



«В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск. Всего представлено 21 единица техники», – говорится в релизе.


Военная техника на рок-фестивале «Нашествие»


Отмечается, что «любой гость фестиваля может ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками представленной техники, ощутить себя командиром экипажа или механиком-водителем, оказавшись в командном отсеке или за рычагами управления, сфотографироваться в элементах военной формы одежды и пообщаться с действующими членами экипажей, которые охотно ответят на вопросы о боевых машинах и помогут детям и их мамам забраться внутрь».



Также в рамках акции пройдут полюбившиеся гостям фестиваля мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы.

«"Секретные" способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, гости могут «проверить способности в специальном пункте отбора на военную службу по контракту и получить информацию о поступлении в военные вузы».








Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Paranoid50 Сегодня, 14:28
    Молодцы. И историческую технику подтянули, и современность представлена,вплоть до предсерийных роботов("Соратник"). Очень даже неплохая традиция появляется.
    Paranoid50
    1. сибиралт Сегодня, 14:43
      "Рок фестивали" вообще -то устраиваются для "долбаных отморозков", несовершеннолетних и праздных бездельников, но при чем тут армия? belay
      сибиралт
      1. Копчёный Сегодня, 14:45
        Пока тело под кайфом успеть записать на контракт.
        Копчёный
      2. krokodil25 Сегодня, 14:47
        Цитата: сибиралт
        Рок фестивали" вообще -то устраиваются для "долбаных отморозков

        Сам ты отморозок!
        krokodil25
        1. сибиралт Сегодня, 14:52
          Я наркоту не употребляю, но хороший джаз обожаю, как и классику. laughing Рок - не музыкальный стиль, а чистая лабуда для лохов без музыкального слуха, особенно в России. Макаревич и БГ - чистый отстой домашей выгонки! laughing
          сибиралт
      3. Paranoid50 Сегодня, 14:49
        Цитата: сибиралт
        но при чем тут армия? belay

        Ох.... belay Ей-бо,ответить можно развёрнуто,на страницу, но ,к счастью,много лет назад в одной Великой Стране появился лозунг, актуальный по сей день : "Народ и армия едины". Да, и двадцать лет назад я уходил в армию практически с концерта. hi
        Paranoid50
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