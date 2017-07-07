Музей в США пополнился восстановленной американской "Арматой"
Пресс-служба музея National Armor and Cavalry сообщила о том, что его экспозиция пополнилась восстановленным экспериментальным танком Abrams Tank Test Bed (TTB). Тридцать лет тому назад в США создали танк с необитаемым боевым модулем, но проект был закрыт на стадии готового прототипа, передает "Warspot"
В 80-е годы в США стартовала программа, в рамках которой планировалось создать ряд перспективных образцов техники для сухопутных войск. Танк, разработанный в рамках этой программы, должен был стать заменой для боевых машин M1 Abrams. Предполагалось, что первые серийные танки новой модели поступят в войска примерно в середине 90-х годов, но после распада СССР многие программы перевооружения американской армии были свернуты, и почти готовый к серийному производству Abrams TTB оказался «не у дел».
Прототип Abrams TTB оснастили боевым модулем с необитаемым боевым отделением и гладкоствольной пушкой M256 калибра 120 мм. Экипаж (три человека) размещался в передней части танка. Машина вмещала 44 снаряда, часть которых находилась в карусельном автомате заряжания.
Испытания прототипа TTB состоялись в конце 80-х годов. Проверка экспериментальной машины показала, что предложенная концепция имеет большие перспективы и может быть полезной для создания новой бронетехники, но в 90-е годы все работы по проекту M1 Abrams Block III, в рамках которого создавался прототип Abrams TTB, были приостановлены, а затем прекращены. Дальнейшее развитие танков было решено вести по пути совершенствования имеющихся машин семейства M1 Abrams без каких-либо серьезных конструктивных изменений.
По окончании испытаний прототип Abrams TTB был законсервирован, а позже стал частью экспозиции музея National Armor and Cavalry, расположенного на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия). В 2015 году экспериментальную машину отправили на восстановление, а сейчас она вновь доступна посетителям музея.
Прототип Abrams Tank Test Bed перед отправкой на восстановление
В 80-е годы в США стартовала программа, в рамках которой планировалось создать ряд перспективных образцов техники для сухопутных войск. Танк, разработанный в рамках этой программы, должен был стать заменой для боевых машин M1 Abrams. Предполагалось, что первые серийные танки новой модели поступят в войска примерно в середине 90-х годов, но после распада СССР многие программы перевооружения американской армии были свернуты, и почти готовый к серийному производству Abrams TTB оказался «не у дел».
Прототип Abrams TTB оснастили боевым модулем с необитаемым боевым отделением и гладкоствольной пушкой M256 калибра 120 мм. Экипаж (три человека) размещался в передней части танка. Машина вмещала 44 снаряда, часть которых находилась в карусельном автомате заряжания.
Прототип Abrams Tank Test Bed во время испытаний
Испытания прототипа TTB состоялись в конце 80-х годов. Проверка экспериментальной машины показала, что предложенная концепция имеет большие перспективы и может быть полезной для создания новой бронетехники, но в 90-е годы все работы по проекту M1 Abrams Block III, в рамках которого создавался прототип Abrams TTB, были приостановлены, а затем прекращены. Дальнейшее развитие танков было решено вести по пути совершенствования имеющихся машин семейства M1 Abrams без каких-либо серьезных конструктивных изменений.
Восстановленный Abrams Tank Test Bed в экспозиции National Armor and Cavalry Museum
По окончании испытаний прототип Abrams TTB был законсервирован, а позже стал частью экспозиции музея National Armor and Cavalry, расположенного на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия). В 2015 году экспериментальную машину отправили на восстановление, а сейчас она вновь доступна посетителям музея.
Использованы фотографии: facebook.com/NationalArmorandCavalryMuseum
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