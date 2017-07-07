15:01 07 июля

Музей в США пополнился восстановленной американской "Арматой"

Пресс-служба музея National Armor and Cavalry сообщила о том, что его экспозиция пополнилась восстановленным экспериментальным танком Abrams Tank Test Bed (TTB). Тридцать лет тому назад в США создали танк с необитаемым боевым модулем, но проект был закрыт на стадии готового прототипа, передает "Warspot"


Прототип Abrams Tank Test Bed перед отправкой на восстановление


В 80-е годы в США стартовала программа, в рамках которой планировалось создать ряд перспективных образцов техники для сухопутных войск. Танк, разработанный в рамках этой программы, должен был стать заменой для боевых машин M1 Abrams. Предполагалось, что первые серийные танки новой модели поступят в войска примерно в середине 90-х годов, но после распада СССР многие программы перевооружения американской армии были свернуты, и почти готовый к серийному производству Abrams TTB оказался «не у дел».


Прототип Abrams TTB оснастили боевым модулем с необитаемым боевым отделением и гладкоствольной пушкой M256 калибра 120 мм. Экипаж (три человека) размещался в передней части танка. Машина вмещала 44 снаряда, часть которых находилась в карусельном автомате заряжания.


Прототип Abrams Tank Test Bed во время испытаний


Испытания прототипа TTB состоялись в конце 80-х годов. Проверка экспериментальной машины показала, что предложенная концепция имеет большие перспективы и может быть полезной для создания новой бронетехники, но в 90-е годы все работы по проекту M1 Abrams Block III, в рамках которого создавался прототип Abrams TTB, были приостановлены, а затем прекращены. Дальнейшее развитие танков было решено вести по пути совершенствования имеющихся машин семейства M1 Abrams без каких-либо серьезных конструктивных изменений.


Восстановленный Abrams Tank Test Bed в экспозиции National Armor and Cavalry Museum


По окончании испытаний прототип Abrams TTB был законсервирован, а позже стал частью экспозиции музея National Armor and Cavalry, расположенного на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия). В 2015 году экспериментальную машину отправили на восстановление, а сейчас она вновь доступна посетителям музея.

Использованы фотографии: facebook.com/NationalArmorandCavalryMuseum
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Комментарии 12

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  1. adma Сегодня, 14:29
    Сейчас многие начнут оспаривать первенство в танкостроении!
    В очередь, сукины дети! В очередь!
    adma
    1. Тралл Сегодня, 14:33
      Да Голливуд всё это, как и высадка на Луне smile
      Тралл
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:52
        Цитата: Тралл
        Да Голливуд всё это, как и высадка на Луне

        Абсолютно солидарен во мнении, фуфло это всё голливудское, чего-чего а врать красиво мерикосы умеют.
        товарищ ШУХЕР
    2. tomket Сегодня, 14:36
      Цитата: adma
      В очередь, сукины дети! В очередь!

      Ну так и до "Дредноута" было много кораблей, использовавших элементы нового типа линкоров. Однако именно "Дредноут" объединил их все, и вошел в состав флота, а не остался на бумаге. Так и "Армата".
      tomket
  2. Tusv Сегодня, 14:33
    Проверка экспериментальной машины показала, что предложенная концепция имеет большие перспективы и может быть полезной для создания новой бронетехники, но

    Но оказалось невозможно встроить раскладушку и проект закрыли lol
    Tusv
    1. den3080 Сегодня, 14:40
      не раскладушку, а унитаз и биде.
      den3080
      1. Tusv Сегодня, 14:46
        Цитата: den3080
        не раскладушку, а унитаз и биде.

        Это как раз не проблема. Памперс семиведерный давно стоит на вооружение ами оф янки
        Tusv
  3. fedor13 Сегодня, 14:40
    Дай Бог нашим музеям богатство на экспонаты. Я очень люблю бывать на экспозициях прямо чувствуешь волну эмоций
    fedor13
  4. Deadушка Сегодня, 14:40
    но в 90-е годы все работы по проекту M1 Abrams Block III, в рамках которого создавался прототип Abrams TTB, были приостановлены, а затем прекращены.

    Расслабились янки, "нюх потеряли"... а тут на тебе - Русский медведь совершенно не издох. laughing
    В 70-80е у них много интересных проектов было.
    Что-то даже с ЖМВ(жидкие метательные вещества) "мутили".
    Deadушка
    1. den3080 Сегодня, 14:52
      Русский медведь совершенно не издох

      почитайте вот это)) давно написано, но актуальности почти не потеряло
      http://sgtmadcat.livejournal.com/24526.html
      den3080
  5. pafegosoff Сегодня, 14:43
    Наверное правнук Кристи создавал.
    С обвесками может сыграть в фильмах "Армату", которая примерно одновременно с ним и разрабатывалась. В СССР деньги кончились первыми. И кто у кого? Конкорд у Ту? Ту-144 у Т-100? Ту-160 у В1А,В? Су-24 у FB-111?
    pafegosoff
  6. Incvizitor Сегодня, 14:51
    "Армата" это не только необитаемая башня, там помимо неё полно инноваций.
    Incvizitor
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