Многосторонний договор о запрещении ЯО может быть принят в конце недели

В пятницу будет возобновлена Конференция по переговорам для официального принятия Договора о запрещении ядерного оружия. Это будет исторический момент, и у нас будет первое многостороннее соглашение по ядерному разоружению за последнее 20 лет,

Первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия может быть принят в ООН без участия ядерных держав, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-центра Всемирной организации.Правительственные делегации более ста государств сумели согласовать текст договора о запрещении ЯО, и в пятницу этот документ будет вынесен на утверждение участниками Конференции.сказала председатель конференции по переговорам, постпред Коста-Рики при ООН Элейн Уайт-Гомес.В пресс-центре напомнили, что «решение о подготовке договора было принято Генассамблеей ООН в декабре прошлого года». Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства. При этом ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали «против». Китай стал единственным из пяти постоянных членов СБ ООН, кто воздержался в ходе голосования.Положения резолюции обязали страны провести конференцию «с целью выработки юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации».Все раунды переговоров по разработке соглашения прошли в ООН без участия целого ряда государств, в том числе Соединенных Штатов и России.