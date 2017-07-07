17:30 07 июля

Многосторонний договор о запрещении ЯО может быть принят в конце недели

Первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия может быть принят в ООН без участия ядерных держав, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-центра Всемирной организации.

Элейн Уайт-Гомес

Правительственные делегации более ста государств сумели согласовать текст договора о запрещении ЯО, и в пятницу этот документ будет вынесен на утверждение участниками Конференции.


В пятницу будет возобновлена Конференция по переговорам для официального принятия Договора о запрещении ядерного оружия. Это будет исторический момент, и у нас будет первое многостороннее соглашение по ядерному разоружению за последнее 20 лет,
сказала председатель конференции по переговорам, постпред Коста-Рики при ООН Элейн Уайт-Гомес.

В пресс-центре напомнили, что «решение о подготовке договора было принято Генассамблеей ООН в декабре прошлого года». Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства. При этом ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали «против». Китай стал единственным из пяти постоянных членов СБ ООН, кто воздержался в ходе голосования.

Положения резолюции обязали страны провести конференцию «с целью выработки юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации».

Все раунды переговоров по разработке соглашения прошли в ООН без участия целого ряда государств, в том числе Соединенных Штатов и России.

Использованы фотографии: http://www.un.org
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Комментарии 39

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  1. с-т Petrov Сегодня, 15:45
    анектод про уничтоженные не до конца ракеты становится актуальным.

    P.S. вот пусть Монголия и Никарагуа и разоружают себя, раз проголосовали love
    с-т Petrov
    1. Владимир16 Сегодня, 15:51
      Ну и что вы, папуасы, сделаете с русскими и с матрасами? wassat
      Вы бы солнце запретили. Это более реалистично. Попросите у шаманов мозги.
      Владимир16
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:53
        Первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия может быть принят в ООН без участия ядерных держав, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-центра Всемирной организации.
        Как они могут запретить то, чего у них нет? belay
        СРЦ П-15
        1. Partyzan Сегодня, 16:15
          Китай стал единственным из пяти постоянных членов СБ ООН, кто воздержался в ходе голосования.
          а Китай как всегда в своем репертуаре laughing
          Partyzan
      2. Тралл Сегодня, 15:53
        Это ж сколько дармоедов сидит в ООН и готовит абсурдные документы...
        Тралл
        1. Anarchist Сегодня, 16:03
          Никакую страну не напоминает? Там в Раде тоже сказочные законы пишут; про Крым которого у них нет, про агрессоров...
          Anarchist
      3. vovanpain Сегодня, 16:13
        Многосторонний договор о запрещении ЯО может быть принят в конце недели

        Девочка твоим ротиком надо другое делать,а не пороть чушь,которой очень больно,во первых генассамблея ООН не указ СовБезу ООН,а тут все пятеро постоянных членов ООН с редким в наше время единодушием наложат вето,Китай вряд ли воздержится,во вторых какие страны обладающие ЯО добровольно отдадут свою безопасность. yes
        vovanpain
        1. Partyzan Сегодня, 16:18
          Вот интересно - как с 5 вето можно принять что то? или папуасы с каменными топорами решили показать кто здесь главный?
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 16:46
            Цитата: Partyzan
            Вот интересно - как с 5 вето можно принять что то? или папуасы с каменными топорами решили показать кто здесь главный?


            Они что войны захотели , только благодаря Я.О. сегодня на планете не полыхает мировая война.
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 16:51
              им проста абидна, да, у них каменные топоры, а тут ЯО laughing
              Partyzan
              1. cniza Сегодня, 16:59
                Вот пусть "мамонтов" и гоняют , а к серьёзным дядькам с ерундой не пристают.
                cniza
              2. Диана Ильина Сегодня, 17:03
                Да нет ребята, все намного прозаичнее. Всем этим шавкам США сказали фас, вот они и стараются. Смысл то лишить ЯО Россию, а США как свегда уклонятся от всяких договоров. Собственно отсюда и все эти бредовые попытки. Ну не хватает тяму у амерзосов на большее, не осталось нормальных аналитиков, да и вообще просто вменяемых. Вот и порют чушь, а ей больно... laughing
                Диана Ильина
    2. тол100в Сегодня, 15:59
      Цитата: с-т Petrov
      P.S. вот пусть Монголия и Никарагуа и разоружают себя, раз проголосовали

      Одно слово - Филькина грамота! А точнее - Бред сивой кобылы!
      тол100в
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:23
      Идея хорошая конечно, но пока слишком фантастичная...Но с чего то нужно начинать!
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 16:26
        Цитата: ОТДЕЛ
        Идея хорошая

        Мне про коммунизм к 1980 году идея больше нравится smile
        Тралл
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:40
          Цитата: Тралл
          Цитата: ОТДЕЛ
          Идея хорошая

          Мне про коммунизм к 1980 году идея больше нравится smile

          Ладно не ехидничай...А ЯО нужно сокращать и мы русские всегда это предлагали в ООН и т.д. И в одностороннем порядке моратории делали..Но не слышит нас "мировое сообщество"!
          ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 17:12
      Вопрос поставлен правильно. Но с Израилем опять не посоветовались. bully
      сибиралт
  2. adma Сегодня, 15:49
    И конечно же США первыми подпишут это соглашение и уничтожат боеголовки в рекордно-короткие сроки. laughing
    adma
    1. Deadушка Сегодня, 16:08
      Цитата: adma
      и уничтожат боеголовки в рекордно-короткие сроки

      вместе со странами придумавшими и подписавшими этот договор winked
      Deadушка
    2. Paranoid50 Сегодня, 16:47
      Цитата: adma
      И конечно же США первыми подпишут это соглашение

      Нет, не подпишут,пошлют. оон будет вынуждена направить в матрасию спец.контингент для принуждения к разоружению. Будет бойня.Ужас.Мы все умрём.... Тьфу,бред. Всё,похоже, оон переживает окончательный закат. negative
      Paranoid50
  3. Zaurbek Сегодня, 15:51
    В общем, договор примут те у кого ЯО нет? laughing
    Zaurbek
    1. Толстоевский Сегодня, 15:55
      наши западные и ближневосточные партнёры, скорее всего, подпишут эту провокационную бумажку. Однако ж, догадайтесь, кто будет объявлен виновным в его невыполнении?
      Толстоевский
      1. Zaurbek Сегодня, 16:04
        Ну вот кто подписал пусть и выполняет...
        Zaurbek
        1. Anarchist Сегодня, 16:07
          Они его уже, досрочно выполнили...
          Anarchist
  4. faiver Сегодня, 15:52
    пустопорожняя суета...
    faiver
  5. Толстоевский Сегодня, 15:53
    женщине с такой внешностью и, скорее всего, с полным отсутствием личной жизни, только и остаётся, как беспокоиться о судьбах мира и сочинять идиотские прожекты
    Толстоевский
  6. Б.Т.В. Сегодня, 15:55
    Из серии: " без меня, меня женили..."
    Б.Т.В.
  7. Zomanus Сегодня, 16:00
    В смысле собрались сто лузеров, которые по сути нифига не решают и чего-то там приняли.
    Да покласть на них, если честно. Мы то понимаем, кто реально решает в этом мире.
    Zomanus
  8. Deadушка Сегодня, 16:11
    Из разряда:
    "Собрались в лесу травоядные звери и давай принимать указ о запрете мяса."
    Deadушка
  9. Altona Сегодня, 16:12
    Цитата: Владимир16
    Ну и что вы, папуасы, сделаете с русскими и с матрасами?

    ------------------------
    Обычная история-мыши против котов. Естественно, они не понимают, что наличие ЯО у ряда государств является сдерживающим фактором от начала новой мировой войны.
    Altona
  10. Topotun Сегодня, 16:16
    Слабо верится, что штаты и их коллеги пойдут на уничтожение ЯО. Да и нам это не сильно надо.
    Topotun
  11. баклан Сегодня, 16:18
    Если запретят ЯО, такое рубилово начнётся, что Хиросима сказкой покажется. Относительный мир на планете, только ЯО и удерживает.
    баклан
  12. JBlack Сегодня, 16:26
    Скоро вегетарианцы запретят мясо, геи женьщин, лесби мужчин и тд, идите лесом ЯО - это все, я бы в таких странах медицину запретил нам всем бы легче жилось, а Китай еще бы и людей переселил.
    JBlack
  13. Макаров Сегодня, 16:29
    эта тетка из коста-рики на][...(ну вы поняли) пойдет первой...
    Макаров
  14. Monster_Fat Сегодня, 16:29
    Зря смеетесь. По всей видимости, ядерное оружие уже устарело и те, кто лоббирует его запрещение, уже имеют в своих арсеналах что-то пострашнее и по-эффективнее его, ну например:климатическое, биологическое и пр. Думаете, эти "чудеса" с климатом и вспышки непонятных "инфекций"-это просто так? типа от "потепления" и "наступления на джунгли"? Ну-ну...
    Monster_Fat
  15. Старый26 Сегодня, 16:56
    Тридцать проголосовали против- это минус 4 с правом вето, вероятнее всего Индия,Пакистан, Израиль, КНДР,.Это уже 8. Оставшиеся 22 - это пороговые страны типа Бразилии, Японии, Ирана, Южной Кореи... Надо будет посмотреть, кто же голосовал "за"
    Старый26
  16. dojjdik Сегодня, 17:06
    когда будем в" атоме" гореть заживо и подыхать в муках от белокровия мож кто вспомнит эту женщину-ну а пока мы храбрые и очень жаль что оон превратили в организацию -пустышку
    dojjdik
  17. Million Сегодня, 17:21
    Приятно удивлен,что представитеди России проголосовали против
    Million
  18. На страже Сегодня, 17:26
    Пускай будет только у России США оружие такое, у остальных надо изъять его. А потом потихоньку сокращать арсеналы.
    На страже
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