Сербия представила первый прототип беспилотной наземной боевой машины
Сербия делает первые шаги по созданию боевой робототехники. Военно-технический институт Сербии продемонстрировал первый прототип беспилотной наземной боевой машины Milos, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com
Машина может называться роботом весьма условно, поскольку не оснащена системой автоматического управления. За движение шасси и использование боевого модуля отвечает оператор, который может дистанционно управлять машиной с расстояния около 1 км. Машина оснащена видеокамерами, тепловизором, лазерным дальномером и целеуказателем.
На боевом модуле установлен пулемет M86 калибра 7,62 мм и 40-мм автоматический гранатомет. Электроника «Милоша» позволяет вести прицельный огонь из пулемета на дистанции до 800 м, из гранатомета – до 400 м. Боевой модуль может вращаться на 360 градусов со скоростью 20 градусов в секунду.
Гусеничное шасси боевой машины позволяет ей двигаться по бездорожью со скоростью до 7 км/ч, заряда встроенных батарей достаточно для часа непрерывного движения. Масса прототипа Milos составляет 620 кг. Габариты машины сравнительно невелики: длина – 1,73 м, ширина – 77 см, высота – 95 см. Milos будет поставляться в виде небольшого транспортируемого модуля, где размещается боевая машина, а также пульт управления и рабочее место оператора. Разработчики – Военно-технический институт Сербии и компания Special Products Factory Namenska – указывают, что Milos может использоваться для разведки, ударных операций, а при установке противотанкового вооружения сможет поражать даже тяжелую бронетехнику.
Машина может называться роботом весьма условно, поскольку не оснащена системой автоматического управления. За движение шасси и использование боевого модуля отвечает оператор, который может дистанционно управлять машиной с расстояния около 1 км. Машина оснащена видеокамерами, тепловизором, лазерным дальномером и целеуказателем.
Беспилотная боевая машина Milos
На боевом модуле установлен пулемет M86 калибра 7,62 мм и 40-мм автоматический гранатомет. Электроника «Милоша» позволяет вести прицельный огонь из пулемета на дистанции до 800 м, из гранатомета – до 400 м. Боевой модуль может вращаться на 360 градусов со скоростью 20 градусов в секунду.
Гусеничное шасси боевой машины позволяет ей двигаться по бездорожью со скоростью до 7 км/ч, заряда встроенных батарей достаточно для часа непрерывного движения. Масса прототипа Milos составляет 620 кг. Габариты машины сравнительно невелики: длина – 1,73 м, ширина – 77 см, высота – 95 см. Milos будет поставляться в виде небольшого транспортируемого модуля, где размещается боевая машина, а также пульт управления и рабочее место оператора. Разработчики – Военно-технический институт Сербии и компания Special Products Factory Namenska – указывают, что Milos может использоваться для разведки, ударных операций, а при установке противотанкового вооружения сможет поражать даже тяжелую бронетехнику.
Использованы фотографии: janes.com
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