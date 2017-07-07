19:49 07 июля

Сербия представила первый прототип беспилотной наземной боевой машины

Сербия делает первые шаги по созданию боевой робототехники. Военно-технический институт Сербии продемонстрировал первый прототип беспилотной наземной боевой машины Milos, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com

Машина может называться роботом весьма условно, поскольку не оснащена системой автоматического управления. За движение шасси и использование боевого модуля отвечает оператор, который может дистанционно управлять машиной с расстояния около 1 км. Машина оснащена видеокамерами, тепловизором, лазерным дальномером и целеуказателем.

Сербия представила первый прототип беспилотной наземной боевой машины

Беспилотная боевая машина Milos



На боевом модуле установлен пулемет M86 калибра 7,62 мм и 40-мм автоматический гранатомет. Электроника «Милоша» позволяет вести прицельный огонь из пулемета на дистанции до 800 м, из гранатомета – до 400 м. Боевой модуль может вращаться на 360 градусов со скоростью 20 градусов в секунду.

Гусеничное шасси боевой машины позволяет ей двигаться по бездорожью со скоростью до 7 км/ч, заряда встроенных батарей достаточно для часа непрерывного движения. Масса прототипа Milos составляет 620 кг. Габариты машины сравнительно невелики: длина – 1,73 м, ширина – 77 см, высота – 95 см. Milos будет поставляться в виде небольшого транспортируемого модуля, где размещается боевая машина, а также пульт управления и рабочее место оператора. Разработчики – Военно-технический институт Сербии и компания Special Products Factory Namenska – указывают, что Milos может использоваться для разведки, ударных операций, а при установке противотанкового вооружения сможет поражать даже тяжелую бронетехнику.

Использованы фотографии: janes.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. На страже Сегодня, 17:49
    На фото выглядит как игрушечная.

    длина – 1,73 м, ширина – 77 см, высота – 95 см


    Маленькая, не знаю даже. Отдача не перевернёт его?
    На страже
    1. Громобой Сегодня, 18:20
      Не должна,ручное оружие подобного типа удерживается нехитрыми механизмами амортизации ,а у представленного образца отличные данные для балансировки точной стрельбы.Поэтому держаться от неё нужно подальше.А что делать---роботы атакуют sad request
      прицельный огонь из пулемета на дистанции до 800 м, из гранатомета – до 400 м.
      Громобой
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:39
        всё это так незначительно,и не интересно....
        андрей юрьевич
      2. На страже Сегодня, 18:42
        Для охраны частных владений хорошая штука может.
        На страже
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:50
    Пусть пробуют..! Это лучше чем закупать и зависимыми становиться...
    ОТДЕЛ
    1. лысова Сегодня, 18:20
      Добрый вечер. Да, его бы помучить не помешало, по полной. Моё мнение - легковат, не перевернёт ли , при рядом разорвавшегося боеприпаса ( даже малого ).
      лысова
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:02
        Цитата: лысова
        Добрый вечер. Да, его бы помучить не помешало, по полной. Моё мнение - легковат, не перевернёт ли , при рядом разорвавшегося боеприпаса ( даже малого ).

        Согласен, но пусть пробуют ..(мы в России тоже с такого(по тем временам) начинали в прошлом веке..
        ОТДЕЛ
  3. Александр 3 Сегодня, 17:56
    На аккумуляторах значит малошумный,а это немаловажно.
    Александр 3
  4. Deadушка Сегодня, 18:16
    Молодцы, "работайте братья". good
    Жаль, бросили их в свое время sad
    Deadушка
  5. Vladimir74 Сегодня, 18:24
    Какая-то фигня wassat

    Тут на сайте есть про Израильский беспилотный автомобиль Guardium ( https://topwar.ru/57122-izrailskiy-bespilotnyy-av
    tomobil-guardium.html )

    Вот это машина, а тут еле ползущий прототип непонятно чего...
    Vladimir74
  6. CorvusCoraks Сегодня, 19:07
    Может не прав, но километр не слишком ли близко, в плане опасности потери оператора при его обнаружении?
    CorvusCoraks
Картина дня