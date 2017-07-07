19:49 07 июля

Wall Street Journal: В учениях "Запад-2017" примут участие 500 тысяч солдат

Американская газета Wall Street Journal сообщила, что в российско-белорусских учениях "Запад" примут участие от 400 до 500 тысяч солдат, причем не уточнив, откуда взяты эти данные. Статья в разделе "Мнение" под заголовком "Трамп должен занять жесткую позицию в отношении Путина" написана известным американским русофобом Дэвидом Сэттером. Автор материала призывает американского лидера "отложить в сторону" любые мысли о новой "перезагрузке" отношений между Москвой и Вашингтоном, передает РИА Новости .

Любой компромисс в американской позиции сдерживания в отношении России еще больше осложнит и без того опасную международную ситуацию
— уверен Сэттер.

Эксперт утверждает, что Россия готовится провести крупнейшие с 1991 года военные учения.


В них, по имеющимся оценкам, примут участие от 400 тысяч до 500 тысяч военнослужащих
— говорится в статье. Откуда Сэттер взял эти цифры — неизвестно. По официальным данным, в учениях примут участие около трех тысяч российских и десяти тысяч белорусских солдат.



Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал проинформировать западных партнеров о маневрах по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что в учениях будет задействовано значительно меньше военных и техники, чем на подобных маневрах стран НАТО в Европе.

Ранее украинская хакерская группа "КиберБеркут" заявила, что Сэттер играет одну из главных ролей в плане Вашингтона устроить "цветную революцию" в России. По утверждению хакеров, журналист долгое время жил в Москве и сотрудничал с такими изданиями, как The Wall Street Journal, Financial Times и "Радио Свобода". После того, как в 2013 году ему отказали в продлении российской визы, Сэттер начал активно поддерживать российские оппозиционные СМИ. По информации "КиберБеркута", по его заказу только в прошлом году были подготовлены более 20 статей и журналистских расследований с целью дискредитации российских властей и их окружения.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:39
    СССР вы не уничтожили...!
    Все опять начинается у славян..Миссия у нас такая была всегда и вас это бесит жутко господа ..))))
    ОТДЕЛ
  2. Андрей К Сегодня, 19:40
    Wall Street Journal: В учениях "Запад-2017" примут участие 500 тысяч солдат

    Ёпти...
    По ходу в учениях будет принимать участие пара армейских корпусов китайцев lol
    И наши конноводолазныемилицейские буряты wassat
    100500 бурят wassat
    Андрей К
  3. nikolaev Сегодня, 19:41
    И 100-500 тысяч миллионов инопланетян из Альфы-Центавры
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 19:44
      написал и онемел от ужаса глядя на дело рук своих - ведь поверят же!
      nikolaev
  4. Teberii Сегодня, 19:42
    Такие силы точно придется размещать на соседних территориях,хотя причем тут американцы,только вот результат нулевой,корявая попытка испортить встречу президентов.
    Teberii
  5. Сергей уи Сегодня, 19:45
    500 тысяч это только со стороны Беларуси, а от России сколько ? laughing
    Сергей уи
  6. Градиент 3 Сегодня, 19:45
    Этот "сеттер"...Просто спаниэль...Какой-то....
    Лает Бобик на нас...Лает...
    Хочет порвать...грелку...
    А караван идет....
    Градиент 3
  7. da Vinci Сегодня, 19:46
    Из америкОнской Википедии "Занято в армии Белоруси 65 000 человек (48 500 военнослужащих и 16 500 гражданского персонала)". fool
    da Vinci
  8. Egorovich Сегодня, 19:46
    Даже в Китае не соберут столько на одни военные учения.Похоже полигонов таких вряд ли где найдешь?
    Egorovich
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