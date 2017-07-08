09:01 08 июля

Владимир Путин в Гамбурге сегодня встретится с Макроном, Эрдоганом и Юнкером

Пресс-служба российского президента сообщает о том, что во второй день саммита в Гамбурге (сегодня, 8 июля) Владимир Путин проведёт двусторонние встречи с Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о том, что о переговорах с Макрона с Путиным были достигнуты договорённости ещё в ходе «версальской» встречи лидеров двух стран. «Интерфакс» приводит заявление Юрия Ушакова:
Предполагается обстоятельно обсудить основные международные вопросы, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом. По Сирии и у России, и у Франции общие приоритеты: сохранение территориальной целостности САР, её государственности и светского характера, искоренение там террористической угрозы, проведение политических реформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога.


Отметил Ушаков и то, что Путин и Макрон обсудят складывающуюся ситуацию на Украине.

Владимир Путин в Гамбурге сегодня встретится с Макроном, Эрдоганом и Юнкером



В ходе переговоров с Эрдоганом планируется обсудить дальнейшее партнёрство по Сирии, а также ряд двусторонних тем. В первую очередь, речь пойдёт о продолжении реализации проектов «Турецкий поток», к которому хочет подключиться теперь и Венгрия, а также АЭС «Аккую».

Напомним, что накануне состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Вместо запланированных 30-35 минут диалог за закрытыми дверями продолжался около 2,5 часов. Глава МИД РФ Сергей Лавров частично поведал СМИ, о чём говорили лидеры России и США. Одна из тем – кибербезопасность. Путин, по словам Лаврова, в ходе переговоров отметил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. При этом президент России обратил внимание Трампа на несправедливость введения в своё время антироссийских санкций.

Возвращаясь к сегодняшней повестке саммита, нужно добавить, что российский президент проведёт встречу и с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Использованы фотографии: www.kremlin.ru
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Комментарии 27

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  1. Тралл Сегодня, 05:59
    Что-то решить и договориться можно будет только с Эрдоганычем.
    Макарон-подкаблучник и Юнкерс Люксембургский - несамостоятельные персонажи, от которых ничего не зависит, а только лишняя суета и пустая трата времени.
    Тралл
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:02
      Цитата: Тралл
      Что-то решить и договориться можно будет только с Эрдоганом.

      с турком? не думаю...-кинет в очередной раз.а остальные-шестёрки.
      андрей юрьевич
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:13
        -кинет в очередной раз.а остальные-шестёрки.

        Кинет и шестерки кинут...уже больно здорово вся эта кампания напоминает шайку шулеров за карточным столом...где карты все крапленные...жулье оно и в ГАМБУРГЕ жулье.
        Тот же ЛЕХА
        1. Тралл Сегодня, 07:09
          Путин в Гамбурге сегодня встретится с Макроном, Эрдоганом и Юнкером

          А Трамп после вчерашнего, если не похмелился, ни с кем не встретится smile

          А, если серьёзно, то меня больше интересует, кто та длинноволосая дама, что сидит за столом по левую руку от Путина(и напротив Макрона) и оживлённо беседует с помощью переводчика?
          Тралл
          1. sagitch Сегодня, 07:20
            Вам не светит! Зачем заморачиваться?
            sagitch
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
            Тралл
            что сидит за столом по левую руку от Путина(и напротив Макрона) и оживлённо беседует с помощью переводчика?
            Может Макароны дочку жены привели.Ну чисто познакомить.Вдруг отношения наладятся feel
            Наблюдатель2014
          3. RUSOIVAN Сегодня, 08:58
            Путин всех победит и выйдет в финал. Тут то Трамп и пригодится. Получит серебро и свалит к себе в Америку.
            RUSOIVAN
      2. Смог Сегодня, 06:22
        Цитата: андрей юрьевич
        а остальные-шестёрки.

        С Юнкером за Северный Поток-2, но тут пустое бла,бла , согласен с Вами.
        С Макроном? Осмелюсь предположить, что тут может быть по интересней ситуевина!
        В свете того, что с америкосами вчера договорились порешать судьбу территории 404 напрямую,без третьих лишних, то любителю престарелых дам возможно будет заявлено- либо вы понуждаете петю к миру, либо , господа , ваш номер последний, Россия выходит из нормандского формата и можете дальше кушать лягушек и обещать пятру ляксеичу светлое гейропейское будущеее, ну а мы с Трампом будем решать что и как. Не любитель я всяких предсказаний, но вот рискнул. hi
        Смог
        1. Подрезчик Сегодня, 07:18
          Рискнул и получится!!! Константин hi Все правильно!
          Подрезчик
          1. Смог Сегодня, 07:24
            Саша! Приветствую drinks soldier ! Вот не любитель я ванговать. А сегодня с утра на свежую голову, дай думаю рискну.Может в самом деле вскроем этот гнойник рагульский на пару с америкосами?
            А с этими гейполитиками дела иметь - себе дороже. Они в 14 Януковощу обещали, так после этих обещалок пришлось его на вертушке в Ростов как беженца эвакуировать, керосин тратить (надо было счет выставить).Так что веры им нет ни на йоту. Что прежним , что настоящим. А так может и получится. По крайней мере могут договориться о зонах ответственности.... Но, поживем - увидим. soldier
            Смог
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:21
      Тралл - все шутник, они там все марионетки и лжецы, история тому пример!Слово европейца -слово балобола! Путин там может договориться только с самим собою, ибо вся прочая челядь недовороспособна и несамостоятельна.
      Изгоняющий либероидов
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:01
    Путин вновь будет пытаться открыть им глаза на существующие проблемы . yes
    Что бы Путину договориться о чем то с Трампом 2,5 часа мало , нужно намного больше времени и выпить не одну бутылку . drinks
    Spartanez300
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
      Что бы Путину договориться о чем то с Трампом 2,5 часа мало , нужно намного больше времени и выпить не одну бутылку .


      Жена пилить ТРАМПА начнет...мужики понимаешь в своей компании про них забыли.
      Тот же ЛЕХА
      1. GAF Сегодня, 06:20
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Жена пилить ТРАМПА начнет...мужики понимаешь в своей компании про них забыли.

        К тому же и Макарон испортил картинку. Правофланговым товарищ Трамп смотрелся бы гораздо эффектнее.
        GAF
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:24
          Со МЕРКЕЛЬ они идеальная пара... smile

          Тот же ЛЕХА
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:01
    С ними нужно держать ухо востро -Путину скажут одно, а потом от своих слов откажутся, или все переврут! Вое француз что пел в Москве, а потом заднюю включил .
    Изгоняющий либероидов
    1. Смог Сегодня, 06:09
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вое француз что пел в Москве,

      В Версале Вы наверное хотели сказать?.
      Смог
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:17
        Да где бы не договаривались, один шайтан потом все переврут -сущность их такая!
        Изгоняющий либероидов
        1. Смог Сегодня, 06:27
          А это единственное что он, макрон, могет, или может????? Или могут его?????? ..
          Смог
          1. Тралл Сегодня, 06:32
            Макарону не дано понять истинные мотивы предметов своего обожания. Ни жены, ни США. smile
            Тралл
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:02
    На мой взгляд МАКРОН пустышка...много апломба ...пальцы веером...так сказать юношеский максимализм прет из всего его щелей...хочет показать как он самого ВВП ого го...нагнул.
    Тем более Мистрали многому нас научили...хе хе поиграем с французами в демократию.
    С турецким султаном при общении нужно держать кинжал за спиной...вдруг отмахиваться придется ...за ПЕШКОВА с ним еще не рассчитались...помидорами не отделается.
    Ну а ЮНКЕР ...чиновник так сказать винтик в ЕВРОПЕ...вкрутить и выкрутить...что ему скажут то и будет делать.
    Вообщем снова словоблудие будем наблюдать в этой хе хе сходке паханов.
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 06:05
      Макарон - "на верёвке опущенный" smile
      Тралл
      1. Смог Сегодня, 06:07
        Цитата: Тралл
        на верёвке опущенный"

        По жизни он опущенный.
        Смог
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    включая сотрудничество в борьбе с терроризмом

    Что-то Франция слабовато борется с терроризмом как в Сирии, так и у себя в стране. Одни только напыщенные заявления и раздувания щек. Макрон как и Трамп больше играет на публику. Вот только публике это может надоесть.
    rotmistr60
  6. 3vs Сегодня, 07:21
    Доня какой-то грустный с Мокронычем на отшибе стоит...
    Даже как-то жалко его! crying lol
    3vs
  7. samarin1969 Сегодня, 07:33
    Бесполётная зона над Сирией постепенно обретает очертания, Абэ перевёл проблему островов в плоскость обсуждения. ...Всё остальное - медийный "прорыв изоляции" "РФ"...За последние 3 года Россия всегда шла на уступки, а её "партнёры" усиливали свои позиции....Эта встреча не исключение.
    samarin1969
  8. Deck Сегодня, 08:35
    Финальное фото. Опоздал


    Deck
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