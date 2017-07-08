Владимир Путин в Гамбурге сегодня встретится с Макроном, Эрдоганом и Юнкером

Предполагается обстоятельно обсудить основные международные вопросы, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом. По Сирии и у России, и у Франции общие приоритеты: сохранение территориальной целостности САР, её государственности и светского характера, искоренение там террористической угрозы, проведение политических реформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога.

Пресс-служба российского президента сообщает о том, что во второй день саммита в Гамбурге (сегодня, 8 июля) Владимир Путин проведёт двусторонние встречи с Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о том, что о переговорах с Макрона с Путиным были достигнуты договорённости ещё в ходе «версальской» встречи лидеров двух стран. «Интерфакс» приводит заявление Юрия Ушакова:Отметил Ушаков и то, что Путин и Макрон обсудят складывающуюся ситуацию на Украине.В ходе переговоров с Эрдоганом планируется обсудить дальнейшее партнёрство по Сирии, а также ряд двусторонних тем. В первую очередь, речь пойдёт о продолжении реализации проектов «Турецкий поток», к которому хочет подключиться теперь и Венгрия, а также АЭС «Аккую».Напомним, что накануне состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Вместо запланированных 30-35 минут диалог за закрытыми дверями продолжался около 2,5 часов. Глава МИД РФ Сергей Лавров частично поведал СМИ, о чём говорили лидеры России и США. Одна из тем – кибербезопасность. Путин, по словам Лаврова, в ходе переговоров отметил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. При этом президент России обратил внимание Трампа на несправедливость введения в своё время антироссийских санкций.Возвращаясь к сегодняшней повестке саммита, нужно добавить, что российский президент проведёт встречу и с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.