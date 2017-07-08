09:02 08 июля

В Конгрессе США предложили заблокировать сделку с Турцией по поставкам F-35

Американские законодатели выдвинули инициативу о возможной блокировке контракта на поставки самолётов F-35 в Турцию. Нужно отметить, что ранее между Вашингтоном и Анкарой были достигнуты предварительные договорённости по поводу того, что Турция со временем приобретёт около 100 новейших истребителей. Ожидалось, что ВВС Турции получат первую партию в 2018 году.

В Конгрессе США предложили заблокировать сделку с Турцией по поставкам F-35


Инициатором возможной блокировки реализации контракта с Турцией выступил конгрессмен от штата Род Айленд. В Конгрессе заявили, что на такой шаг они собираются пойти в связи с нападением охраны Эрдогана на митингующих в ходе визита президента Турции в Вашингтон. Своеобразный ответ...


Напомним, что после того инцидента в США были возбуждены уголовные дела против охранников президента Турции, и несколько представителей службы турецкой безопасности были объявлены в розыск.

В Анкаре возбуждение уголовных дел против сотрудников охраны президента восприняли как посягательство на суверенитет, а в Вашингтоне в ответ заявили, что США стоят на защите прав человека.

Помимо демарша американских конгрессменов по поводу избиения охраной Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне на поверхность всплывает и ещё одна причина, по которой контракт по F-35 может в итоге не состояться. Конгрессмены, причём как демократы, так и республиканцы, готовят обращение к администрации президента США по поводу нанесения Турцией авиаударов по вооружённым курдским группировкам на севере Ирака. Отмечается, что под обстрелы с воздуха попадают не только представители вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией, но и отряды курдского Демократического союза.

Если Трамп встретится с Эрдоганом в Гамбурге, то тема для обсуждения уже обозначена.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 06:35
    СУшки и МИГи будут летать по обе стороны сирийско-турецкой границы?
    Ай конгрессмен молодца smile
    Тралл
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:52
      Скорее всего истинная причина блокировки сделки это сближение Турции с Россией .
      Spartanez300
      1. Pulya Сегодня, 07:09
        Цитата: Spartanez300
        Скорее всего истинная причина блокировки сделки это сближение Турции с Россией .


        А вот это уже ближе к истине!
        Pulya
      2. AID.S Сегодня, 07:13
        Цитата: Spartanez300
        Скорее всего истинная причина блокировки сделки это сближение Турции с Россией .

        Операция "Сименс-2", по перевооружению баальбекского авиаполка.. laughing
        AID.S
      3. НЕКСУС Сегодня, 08:26
        Цитата: Spartanez300
        Скорее всего истинная причина блокировки сделки это сближение Турции с Россией .

        И думаю,сделка Турции с РФ по С-400...
        НЕКСУС
  2. изя топ Сегодня, 06:38
    сейчас этих сенаторов производители от впк загрызут.не видать им следующего срока в широких креслах
    изя топ
    1. Тралл Сегодня, 06:50
      Согласен. Странный какой-то конгрессмен(или глупый).
      Пчёлы против меда smile
      Тралл
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:38
    Да. У конгрессменов точно башню снесло. И здесь палки в колеса Трампу вставляют.
    Mavrikiy
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Неужели американцы откажутся от денег? Все же 100 самолетов. Сейчас лоббисты от ВПК возьмутся за сенатора и наверное вправят ему мозги.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:11
      Привет , Гена ! hi Очередной спектакль от матрасов . Будь их воля - они бы и пингвинам в Антарктиде свои Фу-35 втюхали - бабки на разработку этой вундервафли отбивать надо .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:18
        Привет, Паша! hi Про пингвинов ты верно подметил. Закон капитализма - получение сверх прибылей и не важно кому продаешь другу или врагу, главное продать и подороже.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:20
          В вопросе "срубить бабла" матрасы не отличаются особой щепетильностью .
          bouncyhunter
  5. мармеладный Сегодня, 06:45
    один в поле не воин-тем более у них....да если большинство проголосуют за продажу(думаю проголосуют)то это пук в лужу и раздутая буря в стакане сми
    мармеладный
  6. Комментарий был удален.
  7. Delink Сегодня, 06:53
    Эрдогану остается одно, потребовать возврат денег ранее перечисленных на разработку Фу-35.
    Delink
  8. Kot3713 Сегодня, 07:16
    А как же поддержать союзника! laughing
    Kot3713
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    Не прохляет запрет, ибо трамп бизнесмен, ему нужно бабло, да и турецкий рынок тоже не лишний. А накласть эрдогаду на бошку трамп может поддержкой курдов.
    Изгоняющий либероидов
  10. Altona Сегодня, 07:38
    Цитата: Тралл
    Согласен. Странный какой-то конгрессмен(или глупый).
    Пчёлы против меда

    -----------------------------
    Ну по вопросам поставки этих истребителей этому "глупому" конгрессмену от Род Айленда придется сильно подискутировать с "умным" сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном. И как то на Маккейна я ставлю больше. laughing hi
    Altona
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:57
    Трамп заблокирует или аннулирует сделку только при одном условии -если турки за самолеты заплатят помидорами wassat
    Изгоняющий либероидов
  12. gla172 Сегодня, 08:08
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Трамп заблокирует или аннулирует сделку только при одном условии -если турки за самолеты заплатят помидорами wassat

    ........и на бортах 35-х будет надпись..."туркиш аирлайн".... laughing
    gla172
    1. Zaurbek Сегодня, 08:41
      PEGASUS.......
      Zaurbek
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