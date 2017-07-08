В Конгрессе США предложили заблокировать сделку с Турцией по поставкам F-35

Американские законодатели выдвинули инициативу о возможной блокировке контракта на поставки самолётов F-35 в Турцию. Нужно отметить, что ранее между Вашингтоном и Анкарой были достигнуты предварительные договорённости по поводу того, что Турция со временем приобретёт около 100 новейших истребителей. Ожидалось, что ВВС Турции получат первую партию в 2018 году.Инициатором возможной блокировки реализации контракта с Турцией выступил конгрессмен от штата Род Айленд. В Конгрессе заявили, что на такой шаг они собираются пойти в связи с нападением охраны Эрдогана на митингующих в ходе визита президента Турции в Вашингтон. Своеобразный ответ...Напомним, что после того инцидента в США были возбуждены уголовные дела против охранников президента Турции, и несколько представителей службы турецкой безопасности были объявлены в розыск.В Анкаре возбуждение уголовных дел против сотрудников охраны президента восприняли как посягательство на суверенитет, а в Вашингтоне в ответ заявили, что США стоят на защите прав человека.Помимо демарша американских конгрессменов по поводу избиения охраной Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне на поверхность всплывает и ещё одна причина, по которой контракт по F-35 может в итоге не состояться. Конгрессмены, причём как демократы, так и республиканцы, готовят обращение к администрации президента США по поводу нанесения Турцией авиаударов по вооружённым курдским группировкам на севере Ирака. Отмечается, что под обстрелы с воздуха попадают не только представители вооружённого крыла Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией, но и отряды курдского Демократического союза.Если Трамп встретится с Эрдоганом в Гамбурге, то тема для обсуждения уже обозначена.