09:02 08 июля

Стратегические бомбардировщики ВВС США осуществили полёт у границ КНДР

Американские и южнокорейские войска в очередной раз провели этап совместных учений на Корейском полуострове – с применением стратегических бомбардировщиков ВВС США. Информационное агентство Рёнхап (Республика Корея) со ссылкой на военное командование сообщает о том, что в воздушной части учений приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и истребители.

Стратегические бомбардировщики ВВС США осуществили полёт у границ КНДР


Американские самолёты были переброшены в Республику Корея с авиабазы на острове Гуам для проведения маневров, которые, как сообщается, стали ответом на испытание Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Напомним, что, по заявлениям северокорейских источников, теперь КНДР обладает ракетным вооружением, способным доставить ядерные боеголовки «в любую точку мира». В любую – не в любую, но, например, до Аляски вполне может «достать».


В сообщениях говорится, что американские стратегические бомбардировщики совершили полёт вдоль демаркационной линии, разделяющей север и юг Корейского полуострова. Сопровождались американские стратеги истребителями F-16.

В материале заявлено, что целью учений была имитация нанесения ударов по стратегически важным объектам на территории Северной Кореи. Напомним, что Россия и Китай выступают с программой преодоления кризиса на Корейском полуострове, предлагая Пхеньяну принять мораторий на ракетные и ядерные испытания, а Вашингтону и Сеулу отказаться от масштабных учений у границ КНДР.


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Комментарии 9

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 08:05
    Бомбёры,тренируются на Россию лететь.А КНДР,это щупалец Китая,а Китай давно в дёсна лобзается с Америкой.Уже лет 200,если не больше.Откидываемся в кресле и наблюдаем начало Очередной Мировой Войны.
    п-к Опарышев
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:07
      Жалко, что у КНДР С-300 нет...Они бы чпокнули этого летуна и не побоялись бы!
      ОТДЕЛ
      1. п-к Опарышев Сегодня, 08:09
        Вы ,что! Дядя!?Как можно дерзить братану,своего хозяина,башки на раз лишишься.
        п-к Опарышев
    2. Vadivak Сегодня, 08:12
      Цитата: п-к Опарышев
      А КНДР,это щупалец Китая,а Китай давно в дёсна лобзается с Америкой.

      Отношения Китая и Южной Кореи стремительно портятся по фоне решения официального Сеула разместить на своей территории систему противоракетной обороны (ПРО) США THAAD.
      южнокорейский бизнес столкнулся с неформальными ограничениями и проблемами в Китае – прежде всего, с увеличением числа разного рода инспекций в отношении южнокорейских компаний Южная Корея имеет ограниченные возможности по нарушению своих отношений с Китаем и не может позволить себе бросить по-настоящему серьезный вызов КНР
      Vadivak
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:11
    целью учений была имитация нанесения ударов по стратегически важным объектам на территории Северной Кореи

    Если раньше при проведении учений противники делились на "синих" и "красных", а на западе было принято территорию противника называть вымышленным названием страны, то сегодня американцы не церемонятся и прямо заявляют что готовят и против кого.
    rotmistr60
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:16
      Так может и России в ходе учений РВСН стоит называть цели на полигоне Кура в честь городов "партнеров" ? Срач был бы огромный !
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  3. gla172 Сегодня, 08:22
    .....я не оракул....но по ходу к осени "замес" будет.....
    gla172
    1. Vadivak Сегодня, 08:24
      Цитата: gla172
      я не оракул....но по ходу к осени "замес" будет.....


      Все зависит от Китая, заступится и никакого замеса
      Vadivak
  4. Александр 3 Сегодня, 09:02
    Ын парень упертый.Время покажет,пойдут на мораторий или нет.Стратегам не обязательно об границу тереться,достаточно что они в воздухе,при современных ТТХ ракет.
    Александр 3
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