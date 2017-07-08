Стратегические бомбардировщики ВВС США осуществили полёт у границ КНДР

Американские и южнокорейские войска в очередной раз провели этап совместных учений на Корейском полуострове – с применением стратегических бомбардировщиков ВВС США. Информационное агентство Рёнхап (Республика Корея) со ссылкой на военное командование сообщает о том, что в воздушной части учений приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и истребители.Американские самолёты были переброшены в Республику Корея с авиабазы на острове Гуам для проведения маневров, которые, как сообщается, стали ответом на испытание Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Напомним, что, по заявлениям северокорейских источников, теперь КНДР обладает ракетным вооружением, способным доставить ядерные боеголовки «в любую точку мира». В любую – не в любую, но, например, до Аляски вполне может «достать».В сообщениях говорится, что американские стратегические бомбардировщики совершили полёт вдоль демаркационной линии, разделяющей север и юг Корейского полуострова. Сопровождались американские стратеги истребителями F-16.В материале заявлено, что целью учений была имитация нанесения ударов по стратегически важным объектам на территории Северной Кореи. Напомним, что Россия и Китай выступают с программой преодоления кризиса на Корейском полуострове, предлагая Пхеньяну принять мораторий на ракетные и ядерные испытания, а Вашингтону и Сеулу отказаться от масштабных учений у границ КНДР.