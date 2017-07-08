15:59 08 июля

Водолазы ЧФ впервые опробовали новое вентилируемое снаряжение для погружений

Водолазные специалисты спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота (ЧФ) впервые при выполнении учебной задачи по оказанию помощи аварийным подводным лодкам провели апробацию нового водолазного вентилируемого снаряжения (СВВ), передает пресс-служба Южного военного округа.

Водолазы ЧФ впервые опробовали новое вентилируемое снаряжение для погружений


Снаряжение было представлено разработчиками из АО «Кампо» в мае этого года в Севастополе, где в это время проходил сбор специалистов поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Практически сразу после этого в соединении началась подготовка к апробации снаряжения в реальных условиях эксплуатации.


Используя новые комплекты, водолазы вместе с представителями АО «Кампо» совершили несколько десятков пробных, в том числе на глубину 60 метров. Итоги испытаний обобщат и обсудят с конструкторами и изготовителями.

Снаряжение водолазное вентилируемое (СВВ), предназначено для выполнения подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в условиях низких температур воды и воздуха. Оно приспособлено к использованию в средах с повышенной плотностью и наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 2

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  1. Бензорез Сегодня, 15:28
    "Используя новые комплекты, водолазы вместе с представителями АО «Кампо» совершили несколько десятков пробных, в том числе на глубину 60 метров"
    Ну, должно быть годное снаряжение. Раз испытания без потерь обошлись. Катерок водолазный им сдадим до кучи совершенно новый (муха ещё не сидела). И будет счастье водяным.
    Бензорез
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:35
    Меня больше волнует чтобы наше снаряжение на деле как минимум не уступало загроничному, и чтобы оно точно было наше, а не китайское,к примеру.
    Изгоняющий либероидов
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