Интегральная реакторная установка РИТМ-200. Инфографика
РИТМ-200 — водо-водяной ядерный реактор, разработанный в ОКБМ имени И. И. Африкантова. Предназначен для установки на ледоколах и перспективных плавучих атомных электростанциях. В июне 2016 года первая энергетическая установка с двумя реакторами для головного ледокола ЛК-60Я (проект 22220) доставлена на строительную площадку ледокола.
Первоисточник: http://www.aem-group.ru/
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