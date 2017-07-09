08:49 09 июля

Интегральная реакторная установка РИТМ-200. Инфографика

РИТМ-200 — водо-водяной ядерный реактор, разработанный в ОКБМ имени И. И. Африкантова. Предназначен для установки на ледоколах и перспективных плавучих атомных электростанциях. В июне 2016 года первая энергетическая установка с двумя реакторами для головного ледокола ЛК-60Я (проект 22220) доставлена на строительную площадку ледокола.




Первоисточник: http://www.aem-group.ru/


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Комментарии 1

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  1. лысова Сегодня, 08:17
    Такое впечатление, что его рекламируют и готовят почву к продаже. Такими изделиями торговать не следует (если оно так).
    лысова
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