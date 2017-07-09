08:49 09 июля

Политолог: конструктивная встреча Путина и Трампа не изменит настроений в США

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» прошла лучше, чем ожидалось, но настроения в Вашингтоне из-за этого сразу не изменятся, приводит ТАСС мнение руководителя профильного политологического центра Джорджтаунского университета Анджелы Стент.

Политолог: конструктивная встреча Путина и Трампа не изменит настроений в США


Думаю, встреча Трампа и Путина прошла лучше, чем предполагалось заранее. Самым важным результатом стало возобновление диалога и договоренность вести дискуссии по Сирии, Украине и киберпроблемам,
сказала Стент корреспонденту агентства.


Президенты явно поладили. Обоим важно было показать, что мы оставляем позади эпоху (прежнего президента США Барака) Обамы, когда отношения были столь антагонистичны. Время покажет, насколько успешно будут продвигаться переговоры по всем названным темам, но, во всяком случае, теперь заново открыты каналы связи,
отметила она.

Отвечая на вопрос, изменится ли после гамбургской встречи атмосфера в Вашингтоне, собеседница выразила мнение, что «сторонники Трампа будут аплодировать этому саммиту и приветствовать возобновление американо-российского диалога».

Те, кому он не нравится, уже критикуют (президента США) за то, что он, насколько можно судить, не занял в разговоре с Путиным более жесткую позицию относительно вмешательства в выборы,
добавила Стент.

Подводя итог, политолог заявила, что данный «саммит вряд ли изменит» то, о чем говорят последние месяцы в Вашингтоне.

Использованы фотографии: Steffen Kugler/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung via AP
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Комментарии 11

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  1. RASKAT Сегодня, 08:17
    Конечно не изменит, как сказал наш президент в одном из интервью, что в США меняются президенты, а политика движется в том же направлении. Так что не нужно иллюзий, могут поменяться какие то нюансы, но в целом все останется как прежде. Мы всегда будем противниками.
    RASKAT
    1. oleg-gr Сегодня, 08:20
      Это точно. "Глубинное государство" поступит с Трампом как и с Кеннеди, при необходимости. Америке требуется мировое господство и вассалы. Государства со своим мнением ей не нужны.
      oleg-gr
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:23
      Может Трамп и хочет что то изменить в отношениях с Россией , но ему этого не дадут сделать . Слишком сильно зомбирован американский народ против нашей страны СМИ США.
      Spartanez300
    3. vovanpain Сегодня, 08:27
      Подводя итог, политолог заявила, что данный «саммит вряд ли изменит» то, о чем говорят последние месяцы в Вашингтоне.

      А что были сомневающиеся? feel В России то и не сомневались,президенты приходят и уходят,а политика одна и та же yes ладно,хоть разговаривают и на том спасибо. winked
      vovanpain
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:35
        В Гамбурге прошли можно сказать, смотрины. Каков итог этих смотрин, мы увидим по поведению Трампа на родине. Но большого прорыва в наших взаимоотношениях ждать не приходится: слишком много противоречий у нас накопилось за время правления Обамы и Трампа.
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Привет , Саша ! hi drinks Когда цели диаметрально противоположны - никакая говорильня не поможет .
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:46
            Доброе утро, Паша! hi drinks Согласен с тобой! Но всё равно: лучше говорить, чем воевать!
            СРЦ П-15
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:43
        Цитата: vovanpain
        А что были сомневающиеся?

        Думаю нет, кроме либерастов...! В этом противостоянии выжить может только один..Слишком мы разные..Россия конечно слаба ,но сила духа и выживаемость у нас в разы выше!
        ОТДЕЛ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:18
    ЕслиТрамп заинтересован в нормализации отношений, так в его руках и голове возможность переменить мнение и отношение как к самому себе, так и к проводимой им политике. Главное не слова, а действия подкрепляющие эти самые слова.
    Изгоняющий либероидов
    1. лысова Сегодня, 08:38
      Именно результат, только, даже если он положителен в отношении России и мира, сразу понятно не получится. Ему бы совковую лопату, и почистить свой свинарник, для начала.
      лысова
  3. parusnik Сегодня, 08:47
    конструктивная встреча Путина и Трампа не изменит настроений в США
    ..Дык , ясен пень..Диалог будет, но политика США в отношении России останется неизменной...США почувствовали вкус однополярного мира, где они главные..
    parusnik
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