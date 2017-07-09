Политолог: конструктивная встреча Путина и Трампа не изменит настроений в США
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» прошла лучше, чем ожидалось, но настроения в Вашингтоне из-за этого сразу не изменятся, приводит ТАСС мнение руководителя профильного политологического центра Джорджтаунского университета Анджелы Стент.
Отвечая на вопрос, изменится ли после гамбургской встречи атмосфера в Вашингтоне, собеседница выразила мнение, что «сторонники Трампа будут аплодировать этому саммиту и приветствовать возобновление американо-российского диалога».
Подводя итог, политолог заявила, что данный «саммит вряд ли изменит» то, о чем говорят последние месяцы в Вашингтоне.
Думаю, встреча Трампа и Путина прошла лучше, чем предполагалось заранее. Самым важным результатом стало возобновление диалога и договоренность вести дискуссии по Сирии, Украине и киберпроблемам,сказала Стент корреспонденту агентства.
Президенты явно поладили. Обоим важно было показать, что мы оставляем позади эпоху (прежнего президента США Барака) Обамы, когда отношения были столь антагонистичны. Время покажет, насколько успешно будут продвигаться переговоры по всем названным темам, но, во всяком случае, теперь заново открыты каналы связи,отметила она.
Отвечая на вопрос, изменится ли после гамбургской встречи атмосфера в Вашингтоне, собеседница выразила мнение, что «сторонники Трампа будут аплодировать этому саммиту и приветствовать возобновление американо-российского диалога».
Те, кому он не нравится, уже критикуют (президента США) за то, что он, насколько можно судить, не занял в разговоре с Путиным более жесткую позицию относительно вмешательства в выборы,добавила Стент.
Подводя итог, политолог заявила, что данный «саммит вряд ли изменит» то, о чем говорят последние месяцы в Вашингтоне.
Использованы фотографии: Steffen Kugler/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung via AP
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