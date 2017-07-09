Политолог: конструктивная встреча Путина и Трампа не изменит настроений в США

Думаю, встреча Трампа и Путина прошла лучше, чем предполагалось заранее. Самым важным результатом стало возобновление диалога и договоренность вести дискуссии по Сирии, Украине и киберпроблемам,

Президенты явно поладили. Обоим важно было показать, что мы оставляем позади эпоху (прежнего президента США Барака) Обамы, когда отношения были столь антагонистичны. Время покажет, насколько успешно будут продвигаться переговоры по всем названным темам, но, во всяком случае, теперь заново открыты каналы связи,

Те, кому он не нравится, уже критикуют (президента США) за то, что он, насколько можно судить, не занял в разговоре с Путиным более жесткую позицию относительно вмешательства в выборы,