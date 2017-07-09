Пекин свел к нулю военные контакты с Пхеньяном
Народно-освободительная амия Китая (НОАК) в настоящее время не поддерживает никаких контактов с северокорейским военным ведомством, передает РИА Новости заявление директора центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо.
Он также отметил, что Пхеньян добивается прямых переговоров с Вашингтоном, и Китай помогает властям КНДР в этом вопросе.
Напомним, несмотря на жесткие санкции со стороны Совбеза ООН, Северная Корея продолжает реализацию своей ядерной и ракетной программы. В Пхеньяне заявляют, что основная цель разработки ядерного оружия и ракет-носителей – противостоять американской военной угрозе.
Нет, в настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. В прошлом у нас было много контактов и обменов,сказал БО в интервью телеканалу Channel News Asia.
Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН,добавил директор центра.
Он также отметил, что Пхеньян добивается прямых переговоров с Вашингтоном, и Китай помогает властям КНДР в этом вопросе.
Напомним, несмотря на жесткие санкции со стороны Совбеза ООН, Северная Корея продолжает реализацию своей ядерной и ракетной программы. В Пхеньяне заявляют, что основная цель разработки ядерного оружия и ракет-носителей – противостоять американской военной угрозе.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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