08:49 09 июля

Пекин свел к нулю военные контакты с Пхеньяном

Народно-освободительная амия Китая (НОАК) в настоящее время не поддерживает никаких контактов с северокорейским военным ведомством, передает РИА Новости заявление директора центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо.

Пекин свел к нулю военные контакты с Пхеньяном


Нет, в настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. В прошлом у нас было много контактов и обменов,
сказал БО в интервью телеканалу Channel News Asia.


Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН,
добавил директор центра.

Он также отметил, что Пхеньян добивается прямых переговоров с Вашингтоном, и Китай помогает властям КНДР в этом вопросе.

Напомним, несмотря на жесткие санкции со стороны Совбеза ООН, Северная Корея продолжает реализацию своей ядерной и ракетной программы. В Пхеньяне заявляют, что основная цель разработки ядерного оружия и ракет-носителей – противостоять американской военной угрозе.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:33
    От поведения Ына у китайцев много геморроя, как и у РФ. Такое впечатление, что имеет место сговор КНДР с США. Благодаря северокорейскому руководству америкосы размещают свое вооружение в Республике Корея.
    oleg-gr
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:35
    Испытания ядерного оружия конечно плохо , но и северокорейцам надо иметь козырь в рукаве от наездов на их страну .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
      Стоит только Ыну дать слабину и отказаться от своей ядерной и ракетной программ - матрасы слопают КНДР и не подавятся .
      bouncyhunter
  3. APASUS Сегодня, 08:36
    Все что нужно Пхеньяну от Пекина может уместиться на флэшке 64 гига .
    APASUS
  4. aybolyt678 Сегодня, 08:37
    Нельзя допустить проигрыш ЫНа. ведь наглядный пример - ИМЕЕШЬ БомБУ - и все с тобой считаются. Интересно за ними наблюдать
    aybolyt678
  5. лысова Сегодня, 08:48
    Даже, если б не эти заокеанцы, КНДР всё равно бы продолжал свою программу по ЯО и ракето-носителей. Вообще то это их право, другое дело с разумом. Но ведь когда то и мы были такими.
    лысова
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