Самолеты НАТО доставили в Одессу военнослужащих для участия в учении Sea Breeze
В Аэропорт Одессу прибыли специальные подразделения НАТО, задействованные в международном учении Sea Breeze-2017, передает ТАСС сообщение интернет-издания «Думская».
«В одесском аэропорту приземлились два военных борта: американский C-130J Геркулес доставил около десятка специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III – несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учения Sea Breeze 2017», – говорится в публикации.
Кроме того, в воскресенье пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что «эсминец USS Carney (DDG 64) типа Arleigh Burke вошел в Черное море 8 июля 2017 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Также он примет участие в маневрах Sea Breeze.
На Украине также ожидают прибытия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и делегации Североатлантического совета. Сообщается, что «мероприятия с участием Столтенберга, приуроченные к 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины, продлятся два дня».
В рамках визита запланирована встреча генсека альянса с президентом Порошенко и участие в заседании Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, Столтенберг проведет переговоры с премьер-министром Украины Гройсманом и выступит на заседании Верховной рады.
«Си Бриз» – многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Минобороны Украины и Пентагоном. Учение «Си Бриз-2017» пройдет 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.
«В одесском аэропорту приземлились два военных борта: американский C-130J Геркулес доставил около десятка специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III – несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учения Sea Breeze 2017», – говорится в публикации.
Кроме того, в воскресенье пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что «эсминец USS Carney (DDG 64) типа Arleigh Burke вошел в Черное море 8 июля 2017 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Также он примет участие в маневрах Sea Breeze.
На Украине также ожидают прибытия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и делегации Североатлантического совета. Сообщается, что «мероприятия с участием Столтенберга, приуроченные к 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины, продлятся два дня».
В рамках визита запланирована встреча генсека альянса с президентом Порошенко и участие в заседании Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, Столтенберг проведет переговоры с премьер-министром Украины Гройсманом и выступит на заседании Верховной рады.
«Си Бриз» – многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Минобороны Украины и Пентагоном. Учение «Си Бриз-2017» пройдет 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.
Использованы фотографии: Odessa.net.ua
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