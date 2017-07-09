20:49 09 июля

Самолеты НАТО доставили в Одессу военнослужащих для участия в учении Sea Breeze

В Аэропорт Одессу прибыли специальные подразделения НАТО, задействованные в международном учении Sea Breeze-2017, передает ТАСС сообщение интернет-издания «Думская».

Самолеты НАТО доставили в Одессу военнослужащих для участия в учении Sea Breeze


«В одесском аэропорту приземлились два военных борта: американский C-130J Геркулес доставил около десятка специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III – несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учения Sea Breeze 2017», – говорится в публикации.


Кроме того, в воскресенье пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что «эсминец USS Carney (DDG 64) типа Arleigh Burke вошел в Черное море 8 июля 2017 года для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Также он примет участие в маневрах Sea Breeze.

На Украине также ожидают прибытия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и делегации Североатлантического совета. Сообщается, что «мероприятия с участием Столтенберга, приуроченные к 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины, продлятся два дня».

В рамках визита запланирована встреча генсека альянса с президентом Порошенко и участие в заседании Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, Столтенберг проведет переговоры с премьер-министром Украины Гройсманом и выступит на заседании Верховной рады.

«Си Бриз» – многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Минобороны Украины и Пентагоном. Учение «Си Бриз-2017» пройдет 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

Использованы фотографии: Odessa.net.ua
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Комментарии 17

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  1. злой партизан Сегодня, 20:11
    Прибирают к рукам Одессу. И будет база НАТО в Городе Герое...
    злой партизан
    1. Чёрный Сегодня, 20:14
      Украина еще не вошла в НАТО как полноправный член, зато член НАТО полноправно вошел в Украину. wassat
      Чёрный
      1. болот Сегодня, 20:38
        Цитата: Чёрный
        Украина еще не вошла в НАТО как полноправный член, зато член НАТО полноправно вошел в Украину.

        Так они эти учения аж с 1997 года проводят.
        болот
        1. cniza Сегодня, 20:44
          Цитата: Чёрный
          Украина еще не вошла в НАТО как полноправный член, зато член НАТО полноправно вошел в Украину. wassat


          И орудует там как хочет.
          cniza
    2. APASUS Сегодня, 20:19
      Цитата: злой партизан
      И будет база НАТО в Городе Герое...

      Скорее всего из-за Крыма не будет,база материального обеспечения возможно .Очень неудобное расположение ,американцы серьезно подмяли под себя Румынию и Болгарию ,а из Крыма можно заблокировать серьёзные ВМС в порту,глубины в районе не позволяют полноценно использовать ПЛ .
      APASUS
      1. Zibelew Сегодня, 20:40
        Ну вот,что и требовалось доказать.В Крым они не прилетят ни когда.
        Zibelew
  2. sabakina Сегодня, 20:14
    «В одесском аэропорту приземлились два военных борта: американский C-130J Геркулес доставил около десятка специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III – несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений "Sea Breeze 2017"»

    Да простят меня модераторы, но через несколько дней, после прибытия оных в Одессу, в Пентагоне должно звучать:
    sabakina
    1. Чёрный Сегодня, 20:18
      У украинских жриц любви открывается сезон охоты на отбившихся от стаи, дабы окропить своей мочой клумбу, вояк... laughing
      Чёрный
      1. sabakina Сегодня, 20:21
        Наверняка в Одессе есть малая толика жриц. Но я об другом. Всё начинается с упавшей свечи на ковёр...
        sabakina
        1. болот Сегодня, 20:41
          Цитата: sabakina
          . Всё начинается с упавшей свечи на ковёр...

          Смотря на какой ковер,шерстяные мало горючие,вот домотканные дорожки их Х/б или Льна горят не плохо. smile А шелковый на пол ,мало кто осмеется постелить.
          болот
          1. sabakina Сегодня, 20:45
            У нас фосфорная свечка. И прошу не подкалывать, а поддержать огнём в битве против империалистов! Можно в тенге.
            sabakina
  3. anjey Сегодня, 20:19
    cколько не иди с янки на компромиссы ,они всеравно свои итересы железобетонным лбом продавливают,пока им лоб не расшибут - не остановятся...
    anjey
  4. Incvizitor Сегодня, 20:21
    Будут вместе Россию бояться. good
    https://www.youtube.com/watch?v=IvtNwgl5_EI
    Incvizitor
  5. Masya Masya Сегодня, 20:21
    за Одессу обидно! представляю, что бы было с Крымом...
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 20:48
      Цитата: Masya Masya
      за Одессу обидно! представляю, что бы было с Крымом...


      Ничего , Одесса ещё воспрянет , я в этом убежден.
      cniza
  6. Екатерина II Сегодня, 20:29
    Да рутина..они к нам уже не первый год заходят и проводим Си Бриз...
    Аэропорт+порт+ЖД удобная развязка.
    Екатерина II
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 20:43
    Читаю сегодня последние новости-становится тревожно.Не за себя естественно.Хамит исключительная нация.Скоро и костёр разожгёт. И не жаль прид--ков.А самый классный фильм в мире снят ими.Назад в будущее.Особенно третья часть.Жаль,что этих придурков политилизированных нельзя за большой экран посадить.Они так мечтают уничтожить Россию,что уже дошли до предела.Сами выжить хотят? Походу,будут первыми в разборке.
    ВЕРЕСК
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