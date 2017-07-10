ФРГ начало вывод контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик"
Согласно информации РИА Новости , интернет-издание Spiegel , ссылаясь на собственные источники, сообщило о начале вывода немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции.
Предполагается, что в Иорданию будут передислоцированы заправочные самолеты, после них, до конца июля, – разведчики-бомбардировщики "Торнадо". Всего на текущий момент на турецкой авиабазе находятся примерно 260 солдат бундесвера, которые обслуживали полеты в рамках миссии международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Данное решение вызвано запретом Анкары на посещение немецких военнослужащих депутатами Бундестага, что, в свою очередь, было спровоцировано отказом Берлина выдать военных, подозреваемых в попытке госпереворота в июле 2016 года. Недовольство Турции вызывает также взаимодействие властей ФРГ с Рабочей партией Курдистана.
Как подметили журналисты, во время приветствия глав держав при открытии G20 в Гамбурге президент Турции Рейджеп Эрдоган отпустил в адрес Канцлера Германии непонятный, может быть даже пренебрежительный, жест, махнув на неё рукой, которой долю секунды назад поздоровался с хозяйкой саммита.
Предполагается, что в Иорданию будут передислоцированы заправочные самолеты, после них, до конца июля, – разведчики-бомбардировщики "Торнадо". Всего на текущий момент на турецкой авиабазе находятся примерно 260 солдат бундесвера, которые обслуживали полеты в рамках миссии международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Данное решение вызвано запретом Анкары на посещение немецких военнослужащих депутатами Бундестага, что, в свою очередь, было спровоцировано отказом Берлина выдать военных, подозреваемых в попытке госпереворота в июле 2016 года. Недовольство Турции вызывает также взаимодействие властей ФРГ с Рабочей партией Курдистана.
Как подметили журналисты, во время приветствия глав держав при открытии G20 в Гамбурге президент Турции Рейджеп Эрдоган отпустил в адрес Канцлера Германии непонятный, может быть даже пренебрежительный, жест, махнув на неё рукой, которой долю секунды назад поздоровался с хозяйкой саммита.
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