04:26 10 июля

ФРГ начало вывод контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик"

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание Spiegel , ссылаясь на собственные источники, сообщило о начале вывода немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции.

Предполагается, что в Иорданию будут передислоцированы заправочные самолеты, после них, до конца июля, – разведчики-бомбардировщики "Торнадо". Всего на текущий момент на турецкой авиабазе находятся примерно 260 солдат бундесвера, которые обслуживали полеты в рамках миссии международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

ФРГ начало вывод контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик"



Данное решение вызвано запретом Анкары на посещение немецких военнослужащих депутатами Бундестага, что, в свою очередь, было спровоцировано отказом Берлина выдать военных, подозреваемых в попытке госпереворота в июле 2016 года. Недовольство Турции вызывает также взаимодействие властей ФРГ с Рабочей партией Курдистана.

Как подметили журналисты, во время приветствия глав держав при открытии G20 в Гамбурге президент Турции Рейджеп Эрдоган отпустил в адрес Канцлера Германии непонятный, может быть даже пренебрежительный, жест, махнув на неё рукой, которой долю секунды назад поздоровался с хозяйкой саммита.



2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 03:23
    "Махнул рукой", а перед этим ей сказал:
    зайдёшь вечером, станцуешь танец живота, может вырвет и махнул рукой... wassat
    а Макроха поцеловал, пощупал, подумал: жирновата... моя покостлявее wassat
    soroKING
  2. warriordima Сегодня, 03:25
    Дойчен зольдатен унд официрен...капиталюрен.))
    warriordima
  3. Teberii Сегодня, 03:27
    Милые бранятся, только тешатся. Турция не сможет без ЕС противостоять угрозам ближнего востока,да и НАТО всегда тут.С другой стороны обещания даваемые Анкаре оказались туфтой.
    Teberii
    1. 34 регион Сегодня, 04:06
      03.27. Тиберий! Сомневаюсь я в помощи Турции со стороны НАТО и ЕС. А перебрасывают наверно неспроста. Польша активизировалась, прибалты, окраина что то мутит. Ой неспроста всё это. Что то готовится. И Россия не просто так натаскивает свою армию. Не зря создаётся 8 армия с имеющими боевой опыт офицерами.
      34 регион
Картина дня