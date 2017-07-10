08:23 10 июля

С-500 «Прометей» начнет серийно поступать в ВС РФ в 2019 году

Согласно информации интернет-издания « Известия », заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров сообщил о намерении представляемого им предприятия начать серийные поставки новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» в 2019 году.



Как заявлял генерал-майор Андрей Чебурин, командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО ВКС, С-500 призваны стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаваемой в стране.


С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс, который разрабатывается ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке. От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

С-500 «Прометей» начнет серийно поступать в ВС РФ в 2019 году


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 07:02
    Так это "Нудоль" или С500 на картинке?
    210окв
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:01
      Причем тут перспективная стационарная ПРО "Нудоль"?
      Юджин-Евгений
  2. просто экспл Сегодня, 07:11
    япона рама, ну сколько раз говорить - НЕ ДАВАЙТЕ СРОКОВ , ВЫ ВСЕ РАВНО ИХ ПРОКАКАЕТЕ И НАРОД ПЕРЕСТАНЕТ ВАМ ВЕРИТЬ , делайте вывод из ситуации когда обещали в серию к 2013му году и Армату и ПАК ФА , а потом каждый год одни и те же сказки что вот мол в следующем году точно точно в серию, и так уже 5 лет .
    вот начнете поставки , тогда с гордостью скажете - смогли , сделали , пошла серия , а пока серии нету молчите в тряпочку .
    просто экспл
    1. 210окв Сегодня, 07:13
      Да уж...не времена Сталина..Трижды подумали перед тем как что то пообещать стране..
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 07:31
        Цитата: 210окв
        не времена Сталина...что то пообещать стране..

        Вникайте в суть сказанного товарищи нытики:
        Александр Ведров сообщил о намерении

        Предприятие намерено начать выпуск... Это вовсе не значит, что предприятие будет выпускать. Ни кто ни чего стране не обещает. Люди отвечают на вопросы журналистов. Журналисты желают выпендриться. До тех пор пока люди потребляют это, журналисты будут продолжать кормить всех подобными "обещаниями" и "планами".
        Вы всё продолжаете жить в СССР с его лозунгами, обещаниями и прочей хренью к реальной жизни не имеющей отношения.
        Владимир16
        1. 210окв Сегодня, 08:19
          Хрень-это к сегодняшней жизни..А не о той что была в СССР..Извините за флуд..
          210окв
  3. askme Сегодня, 07:20
    Это все для дезинформации врагов))
    Еще, когда враги особо рьяно давят, для информационной психотерапии своих граждан) Всем военную тайну знать необязательно)))
    askme
  4. Старый26 Сегодня, 07:38
    Цитата: 210окв
    Так это "Нудоль" или С500 на картинке?

    На картинке вообще ХЗ что. Это рисунок из корпоративного календаря фирмы "Алмаз-Антей" за 2016 год. Взято шасси от "Ярса", немного отфотошоплено (дорисована среднина кабины). Насколько этот рисунок близок к реалиям никто не знает
    Старый26
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:02
      Ну, живьем пока что не замечены, насколько мне известно
      Юджин-Евгений
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей.

    ... это же сколько их надо, "Прометеев"?... а ещё и
    уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.
    recourse
    a.s.zzz888
Картина дня