С-500 «Прометей» начнет серийно поступать в ВС РФ в 2019 году
Согласно информации интернет-издания « Известия », заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров сообщил о намерении представляемого им предприятия начать серийные поставки новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» в 2019 году.
Как заявлял генерал-майор Андрей Чебурин, командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО ВКС, С-500 призваны стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаваемой в стране.
С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс, который разрабатывается ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке. От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.
Как заявлял генерал-майор Андрей Чебурин, командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО ВКС, С-500 призваны стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаваемой в стране.
С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс, который разрабатывается ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и МБР на конечном участке траектории и, в определённых пределах, на среднем участке. От этих средств поражения должно обеспечиваться прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.
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