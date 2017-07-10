Постройка в Зеленодольске МРК типа «Каракурт» и других военных кораблей
Как сообщает блог bmpd , АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в рамках годового отчета за 2016 год впервые озвучило информацию о закладке в прошедшем году двух малых ракетных кораблей проекта 22800 типа "Каракурт" .
Их постройка ведется в соответствии с госконтрактом от 5 августа 2016 года, предусматривающим поставку 5 малых ракетных кораблей обозначенного проекта. Первый МРК из указанной серии (предположительно, «Циклон»), был начат в 2016 году постройкой на переданном в управление зеленодольскому предприятию заводе "Залив" в Керчи.
Согласно отчету Зеленодольского завода за 2016 год, 29 сентября 2016 года он заключил также госконтракт на передачу ВМФ 3-х МРК проекта 21631 "Буян-М" . Как ранее сообщалось, стоимость соглашения составляет 27 млрд. руб.
Кроме указанных работ, компания в рамках гособоронзаказа в 2016 года продолжало строительство 12 кораблей, судов и катеров:
- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 636 «Вышний Волочек»
- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 637 «Орехово-Зуево»
- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 638 «Ингушетия»
- пограничного сторожевого корабля проекта 22100 зав. № 112
- пограничного сторожевого корабля проекта 22100 зав. № 113
- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 161 «Василий Быков»
- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 162 «Дмитрий Рогачев»
- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 163 «Павел Державин»
- кабельного судна проекта 15310 зав. № 301 «Свияга» (ранее именовалось «Волга»)
- кабельного судна проекта 15310 зав. № 302 «Вятка»
- противодиверсионного катера проекта 21980 зав. № 988
- противодиверсионного катера проекта 21980 зав. № 989
В течение 2016 года были произведена закладка 4 кораблей:
- патрульных кораблей проекта 22160 зав. № 164, зав. № 165
- малых ракетных кораблей проекта 22800 зав. № 801, зав. № 802.
По линии военно-технического сотрудничества продолжается исполнение контракта на передачу двух фрегатов «Гепард-3.9» во Вьетнам.
Как указано в финансовой части отчета, в 2016 году выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 12,689615 млрд. руб. (в 2015 году - 12,49217 млрд. руб.), валовая прибыль - 484,679 млн. руб. (в 2015 году - 888,167 млн. руб.). Чистая прибыль в 2016 году составила 7,863 млн. руб. (в 2015 году - 6,368 млн. руб.). Рентабельность производства - 3,9 %.
Эскиз МРК проекта 22800 "Каракурт"
Их постройка ведется в соответствии с госконтрактом от 5 августа 2016 года, предусматривающим поставку 5 малых ракетных кораблей обозначенного проекта. Первый МРК из указанной серии (предположительно, «Циклон»), был начат в 2016 году постройкой на переданном в управление зеленодольскому предприятию заводе "Залив" в Керчи.
Согласно отчету Зеленодольского завода за 2016 год, 29 сентября 2016 года он заключил также госконтракт на передачу ВМФ 3-х МРК проекта 21631 "Буян-М" . Как ранее сообщалось, стоимость соглашения составляет 27 млрд. руб.
Кроме указанных работ, компания в рамках гособоронзаказа в 2016 года продолжало строительство 12 кораблей, судов и катеров:
- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 636 «Вышний Волочек»
- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 637 «Орехово-Зуево»
- малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 638 «Ингушетия»
- пограничного сторожевого корабля проекта 22100 зав. № 112
- пограничного сторожевого корабля проекта 22100 зав. № 113
- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 161 «Василий Быков»
- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 162 «Дмитрий Рогачев»
- патрульного корабля проекта 22160 зав. № 163 «Павел Державин»
- кабельного судна проекта 15310 зав. № 301 «Свияга» (ранее именовалось «Волга»)
- кабельного судна проекта 15310 зав. № 302 «Вятка»
- противодиверсионного катера проекта 21980 зав. № 988
- противодиверсионного катера проекта 21980 зав. № 989
В течение 2016 года были произведена закладка 4 кораблей:
- патрульных кораблей проекта 22160 зав. № 164, зав. № 165
- малых ракетных кораблей проекта 22800 зав. № 801, зав. № 802.
По линии военно-технического сотрудничества продолжается исполнение контракта на передачу двух фрегатов «Гепард-3.9» во Вьетнам.
Как указано в финансовой части отчета, в 2016 году выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 12,689615 млрд. руб. (в 2015 году - 12,49217 млрд. руб.), валовая прибыль - 484,679 млн. руб. (в 2015 году - 888,167 млн. руб.). Чистая прибыль в 2016 году составила 7,863 млн. руб. (в 2015 году - 6,368 млн. руб.). Рентабельность производства - 3,9 %.
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