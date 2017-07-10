В Забайкалье по тревоге подняты летчики истребительной авиации
Летчики соединения истребительной авиации, дислоцированного в Забайкалье, подняты по учебной тревоге для перехвата неопознанного «нарушителя» воздушного пространства, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного военного округа.
«Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности», – говорится в релизе.
Помимо этого, «отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, перехвату и сопровождению летательного аппарата условного противника», добавили в пресс-службе.
Летчики также отработали «принуждение "противника" к посадке».
Кроме того, в ходе тренировок, было уделено внимание отработке элементов воздушного боя, «в том числе уход от средств поражения условного противника».
«Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности», – говорится в релизе.
Помимо этого, «отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, перехвату и сопровождению летательного аппарата условного противника», добавили в пресс-службе.
Летчики также отработали «принуждение "противника" к посадке».
Кроме того, в ходе тренировок, было уделено внимание отработке элементов воздушного боя, «в том числе уход от средств поражения условного противника».
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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