11:50 10 июля

В Забайкалье по тревоге подняты летчики истребительной авиации

Летчики соединения истребительной авиации, дислоцированного в Забайкалье, подняты по учебной тревоге для перехвата неопознанного «нарушителя» воздушного пространства, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного военного округа.



«Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности», – говорится в релизе.


Помимо этого, «отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, перехвату и сопровождению летательного аппарата условного противника», добавили в пресс-службе.

Летчики также отработали «принуждение "противника" к посадке».

Кроме того, в ходе тренировок, было уделено внимание отработке элементов воздушного боя, «в том числе уход от средств поражения условного противника».

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 6

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  1. cniza Сегодня, 08:44
    Это норма жизни наших ВКС , а преподносят как , что то исключительно редкое.
    cniza
    1. сибиралт Сегодня, 08:48
      Ну хоть что - то в России работает.
      сибиралт
      1. Владимир16 Сегодня, 09:53
        Цитата: сибиралт
        Ну хоть что - то в России работает.

        Ежели попу с дивана поднять и посмотреть вокруг, то оказывается жизнь течет своим чередом. А как жить решает каждый сам. Вам видимо по нутру уныние и стенания самого себя. Тоскуете по "загранице"?
        Владимир16
    2. Rostislav Сегодня, 09:57
      Так душу греет, что это стало нормой жизни ВКС, - регулярные полеты и учения.
      Rostislav
  2. 210окв Сегодня, 08:46
    Тяжело в учении-легко в бою..Не дай Бог конечно..
    210окв
  3. aybolyt678 Сегодня, 08:47
    если учебная тревога это новость, достойная СМИ, то нужно спать спокойно, граница на замке!
    aybolyt678
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