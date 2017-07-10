11:50 10 июля

Ситуация в Сирии

В провинции Идлиб обнаружены «спящие ячейки» ИГ (группировка запрещена в РФ), обстрелам со стороны исламистов подверглись кварталы Дамаска и Хомса, ВКС РФ бомбят линии снабжения террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Ситуация в Сирии


На протяжении дня продолжались бои в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Используя тяжелую военную технику, союзные войска отбили у исламистов несколько зданий, окружив группу боевиков организации «Файлак Ар-Рахман».


В восточной части провинции Хомс военнослужащие 5-го штурмового корпуса сирийской армии совместно с бойцами ливанской организации «Хезболла» и афганского формирования «Лива Фатимиюн» отбили у террористов значительную часть газового поля Аль-Хейль, заняв позиции в 15 километрах от города Ас-Сухна. ВКС РФ продолжили наносить удары по укрепленным пунктам боевиков с воздуха. Одновременно с этим элитные подразделения САА «Тигры» продвигаются к Ас-Сухне из провинции Ракка.

Тем временем к северо-западу от Пальмиры недалеко от горного массива Аш-Шумария Национальные силы обороны (NDF) полностью зачистили от ИГ населенный пункт Джибаб Хамад, а также заняли несколько опорных пунктов радикалов вблизи городов Максар Аль-Хассан и Джубб Аль-Джарра, а также ключевую вершину Аль-Аллам Аль-Шарки.

Радикалы ИГ несколько раз пытались прорвать оборону правительственных войск в районах административного центра провинции Дейр эз-Зор. Террористы атаковали укрепрайоны сирийской армии близ городской поликлиники, отеля и кладбища. Тем не менее, в ходе затяжных столкновений при помощи российских ВКС военнослужащим САА удалось отбить нападение. Кроме того, в результате воздушных ударов ВКС РФ пострадали линии снабжения исламистов недалеко от районов Хавика и Аль-Багилия, а также были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков и их военная техника.

Боевики вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» задержали в провинции Идлиб порядка ста человек, подозреваемых в связях с ИГ (так называемые «спящие ячейки»), а также двух высокопоставленных командиров ИГ в городе Ад-Дана. В ходе обысков также были обнаружены запасы боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF) и отрядов Народной самообороны (YPG) продолжили развивать наступление на опорные пункты ИГ в Ракке. В ходе ожесточенных боев курды отбили у террористов площадь Аль-Мазарин на западе столицы провинции, ликвидировав при этом 24 боевика. Таким образом, курдские подразделения получили доступ к районам Романия и Аль-Барид. Кроме того, разворачивались бои в кварталах Аль-Нахда и Хитин. Во второй половине дня курдам также удалось захватить два населенных пункта на южной окраине столицы региона, расположенных вдоль трассы, ведущей на Дейр эз-Зор.

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 09:13
    Коротко о ситуации в Сирии : ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 09:16
      Если со стороны то да , а так кукловод - США делает свою грязную работу.
      cniza
    2. сибиралт Сегодня, 09:23
      Таки, воде Трамп и Путин объявили перемирие в Сирии с 9 июля! САА Американцам, конечно, утерла нос, захватив вперед границу с Ираком, но нарушать перемирие это перебор.
      сибиралт
  2. Teberii Сегодня, 09:14
    Переходят от прямого столкновения к партизанским методам,подготовка тоже находится на уровне,выжидали.
    Teberii
  3. Платов Сегодня, 09:24
    Поясните о ситуации о которой договорился Путин и Трамп. Зона ниже Дамаска на границе с Иорданией. Не означает ли это, что этот кусок по факту отдали Амерам и Израилю в замен на не продвижение в сторону Дей ре Зор? Не размен ли это как таковой? И что дальше с этой территорией будет? Как я понял там по периметру будет наша военная Полиция. По периметру внутри Сирии. А кто внешнюю границу будет контролировать?
    Платов
    1. Донской Сегодня, 10:28
      Цитата: Платов
      Поясните о ситуации о которой договорился Путин и Трамп. Зона ниже Дамаска на границе с Иорданией. Не означает ли это, что этот кусок по факту отдали Амерам и Израилю в замен на не продвижение в сторону Дей ре Зор? Не размен ли это как таковой? И что дальше с этой территорией будет? Как я понял там по периметру будет наша военная Полиция. По периметру внутри Сирии. А кто внешнюю границу будет контролировать?

      Для России и др сил, поддерживающих Асада, выгодно такое перемирие и с США, и с Турцией. Это позволяет высвободить силы для борьбы с теми бандами, которые не присоединились к перемирию. Вести успешную борьбу одновременно на всех участках мы не способны. Перемирие не означает полную сдачу этих территорий. Скорее там потом будет организовано совместное управление по типу договоренностей с курдами.
      Донской
  4. Монархист Сегодня, 09:27
    "в провинции Идлиб обнаружены" спящие ячейки"ИГ,,а вы можете поручиться,что подобной ячейки нет в вашем городе? Сейчас такая ситуация,что эти ячейки есть везде,кроме пингвинов Антарктиды. Поклон за это бабуину
    Монархист
  5. роман66 Сегодня, 09:37
    а что за бабах такой на фотке: объемно-детонирующий?
    роман66
  6. rpuropuu Сегодня, 09:37
    Цитата: сибиралт
    Таки, воде Трамп и Путин объявили перемирие в Сирии с 9 июля! САА Американцам, конечно, утерла нос, захватив вперед границу с Ираком, но нарушать перемирие это перебор.

    Если не ошибаюсь они договорились о перемирии только на границе с Иорданией request Это Юго-Запад страны.
    rpuropuu
    1. Грица Сегодня, 10:33
      Это перемирие охватывает аж три провинции. По сути, наши отдали управление там матрасам.
      Грица
  7. rpuropuu Сегодня, 10:50
    Цитата: Грица
    Это перемирие охватывает аж три провинции. По сути, наши отдали управление там матрасам.

    Надеюсь это позволит САР перебросить ВС и достигнуть успеха на Севере и Востоке, позже вероятно вернутся и к южным провинциям. Управление там и до этого было США -ное, а деблокировать Дейр-эз-Зор сейчас важнее, чем "бодаться" с Израилем, США и Иорданией.
    rpuropuu
  8. rpuropuu Сегодня, 10:54
    Цитата: Платов
    Поясните о ситуации о которой договорился Путин и Трамп. Зона ниже Дамаска на границе с Иорданией. Не означает ли это, что этот кусок по факту отдали Амерам и Израилю в замен на не продвижение в сторону Дей ре Зор? Не размен ли это как таковой? И что дальше с этой территорией будет? Как я понял там по периметру будет наша военная Полиция. По периметру внутри Сирии. А кто внешнюю границу будет контролировать?

    Вряд ли это сдача территории. В Дейр-эз-Зор-е свои части в осаде, на границе же с Иорданией же и лояльные и оппозиционные силы ( попробуй разберись там ). С ними или договариваться либо воевать, для того чтобы воевать, нет сил. Решили договориться. Уж лучше перемирие, чем ожидание удара, ВП РФ как раз там для этого. САР же вероятно перекинет часть сил на сложные участки, да хоть в те же пригороды Дамаска.
    rpuropuu
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