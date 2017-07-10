Ситуация в Сирии
В провинции Идлиб обнаружены «спящие ячейки» ИГ (группировка запрещена в РФ), обстрелам со стороны исламистов подверглись кварталы Дамаска и Хомса, ВКС РФ бомбят линии снабжения террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На протяжении дня продолжались бои в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Используя тяжелую военную технику, союзные войска отбили у исламистов несколько зданий, окружив группу боевиков организации «Файлак Ар-Рахман».
В восточной части провинции Хомс военнослужащие 5-го штурмового корпуса сирийской армии совместно с бойцами ливанской организации «Хезболла» и афганского формирования «Лива Фатимиюн» отбили у террористов значительную часть газового поля Аль-Хейль, заняв позиции в 15 километрах от города Ас-Сухна. ВКС РФ продолжили наносить удары по укрепленным пунктам боевиков с воздуха. Одновременно с этим элитные подразделения САА «Тигры» продвигаются к Ас-Сухне из провинции Ракка.
Тем временем к северо-западу от Пальмиры недалеко от горного массива Аш-Шумария Национальные силы обороны (NDF) полностью зачистили от ИГ населенный пункт Джибаб Хамад, а также заняли несколько опорных пунктов радикалов вблизи городов Максар Аль-Хассан и Джубб Аль-Джарра, а также ключевую вершину Аль-Аллам Аль-Шарки.
Радикалы ИГ несколько раз пытались прорвать оборону правительственных войск в районах административного центра провинции Дейр эз-Зор. Террористы атаковали укрепрайоны сирийской армии близ городской поликлиники, отеля и кладбища. Тем не менее, в ходе затяжных столкновений при помощи российских ВКС военнослужащим САА удалось отбить нападение. Кроме того, в результате воздушных ударов ВКС РФ пострадали линии снабжения исламистов недалеко от районов Хавика и Аль-Багилия, а также были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков и их военная техника.
Боевики вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» задержали в провинции Идлиб порядка ста человек, подозреваемых в связях с ИГ (так называемые «спящие ячейки»), а также двух высокопоставленных командиров ИГ в городе Ад-Дана. В ходе обысков также были обнаружены запасы боеприпасов и самодельных взрывных устройств.
Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF) и отрядов Народной самообороны (YPG) продолжили развивать наступление на опорные пункты ИГ в Ракке. В ходе ожесточенных боев курды отбили у террористов площадь Аль-Мазарин на западе столицы провинции, ликвидировав при этом 24 боевика. Таким образом, курдские подразделения получили доступ к районам Романия и Аль-Барид. Кроме того, разворачивались бои в кварталах Аль-Нахда и Хитин. Во второй половине дня курдам также удалось захватить два населенных пункта на южной окраине столицы региона, расположенных вдоль трассы, ведущей на Дейр эз-Зор.
На протяжении дня продолжались бои в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Используя тяжелую военную технику, союзные войска отбили у исламистов несколько зданий, окружив группу боевиков организации «Файлак Ар-Рахман».
В восточной части провинции Хомс военнослужащие 5-го штурмового корпуса сирийской армии совместно с бойцами ливанской организации «Хезболла» и афганского формирования «Лива Фатимиюн» отбили у террористов значительную часть газового поля Аль-Хейль, заняв позиции в 15 километрах от города Ас-Сухна. ВКС РФ продолжили наносить удары по укрепленным пунктам боевиков с воздуха. Одновременно с этим элитные подразделения САА «Тигры» продвигаются к Ас-Сухне из провинции Ракка.
Тем временем к северо-западу от Пальмиры недалеко от горного массива Аш-Шумария Национальные силы обороны (NDF) полностью зачистили от ИГ населенный пункт Джибаб Хамад, а также заняли несколько опорных пунктов радикалов вблизи городов Максар Аль-Хассан и Джубб Аль-Джарра, а также ключевую вершину Аль-Аллам Аль-Шарки.
Радикалы ИГ несколько раз пытались прорвать оборону правительственных войск в районах административного центра провинции Дейр эз-Зор. Террористы атаковали укрепрайоны сирийской армии близ городской поликлиники, отеля и кладбища. Тем не менее, в ходе затяжных столкновений при помощи российских ВКС военнослужащим САА удалось отбить нападение. Кроме того, в результате воздушных ударов ВКС РФ пострадали линии снабжения исламистов недалеко от районов Хавика и Аль-Багилия, а также были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков и их военная техника.
Боевики вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» задержали в провинции Идлиб порядка ста человек, подозреваемых в связях с ИГ (так называемые «спящие ячейки»), а также двух высокопоставленных командиров ИГ в городе Ад-Дана. В ходе обысков также были обнаружены запасы боеприпасов и самодельных взрывных устройств.
Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF) и отрядов Народной самообороны (YPG) продолжили развивать наступление на опорные пункты ИГ в Ракке. В ходе ожесточенных боев курды отбили у террористов площадь Аль-Мазарин на западе столицы провинции, ликвидировав при этом 24 боевика. Таким образом, курдские подразделения получили доступ к районам Романия и Аль-Барид. Кроме того, разворачивались бои в кварталах Аль-Нахда и Хитин. Во второй половине дня курдам также удалось захватить два населенных пункта на южной окраине столицы региона, расположенных вдоль трассы, ведущей на Дейр эз-Зор.
Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти