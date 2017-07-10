11:50 10 июля

У берегов Украины стартует международное учение Sea Breeze

В Черном море у берегов Украины начинается международное учение Sea Breeze-2017, в котором примут участие военные из 17 стран, передает РИА Новости .

У берегов Украины стартует международное учение Sea Breeze
Sea Breeze-2015

По данным Европейского командования ВС США (EUCOM) «в число участвующих стран в этом году вошли Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США».


Согласно информации, от США в учении примут участие «ракетные крейсеры Hue City и Carney, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, подразделения ВМС». Всего к маневрам привлечены около 800 американских военнослужащих.

Как заявили в погранслужбе Украины, «география учения охватит территорию от Измаила до Очакова», в нем задействовано около 10 украинских пограничных кораблей и катеров.

Командование ВМС Украины сообщило, что «учение Sea Breeze-2017 пройдет в новом формате free play ("свободная игра"), под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО».

Отмечается, что «в ходе маневров, многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным данным руководства учений, принимая решения и руководя не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами».

Военные «отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе», сообщили в ВМС Украины.

Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и Пентагоном. В основном территорией для проведения маневров служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 28

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  1. Ретвизан 8 Сегодня, 10:22
    Америка с нами!... Ну, ну...
    Ретвизан 8
    1. Владимир16 Сегодня, 10:34
      Додон тоже в учениях. А параллельно яблоки впаривает русским. На учения бабло есть, а на остальное русские подкинут? Вот скорми яблоки матросам участникам шабаша.
      Владимир16
      1. Владимир16 Сегодня, 10:39
        отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе

        По факту будут выполнять приказы матрасов. Учения призваны продемонстрировать подчинение всех стран участников воле генералитета США.
        Вся остальная бравада для лохов.
        Владимир16
      2. Смог Сегодня, 10:47
        Цитата: Владимир16
        Додон тоже в учениях

        Так Молдова унитарная парламентская республика. Президентская власть ограничена В ФРГ тоже есть президент, и часто мы о нем слышим.Так что в данной ситуации наезд на Додона неуместен.
        Смог
        1. Подрезчик Сегодня, 11:24
          Но ведь Россия и Белоруссия молчат на ежегодные учения такого количества стран, так чего же вы (прибалты, укровоины и НАТО) сявкаете на наши Запад-2017?
          Подрезчик
        2. Чёрный Сегодня, 11:30
          Чего смеётесь....у украины морская пИхота есть. wassat ..
          Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 10:22
    Похохотать приплыли над "тысячелетним флотом"?
    210окв
    1. Балу Сегодня, 10:27
      Все украинские адмиралы будут задействованы, каждому по плотику хватило?
      Балу
      1. soroKING Сегодня, 10:33
        варёную кукурузу будут подвозить натовцам wassat
        soroKING
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 11:32
      "...в нем задействовано около 10 украинских пограничных кораблей и катеров."
      ...а также засекреченное число надувных рыбацких лодок, спасательных шлюпок, спасательных кругов и жилетов.
      Семь фу(н)тов под килем, тысячелетний флот, Владычица и гроза рукотворного Чёрного моря!!! soldier soldier soldier
      Чёрный Полковник
  3. роман66 Сегодня, 10:35
    два мощнейших флота региона - грузинский и украинский дадут бой всему остальному миру. канада?
    роман66
    1. Смог Сегодня, 11:10
      Цитата: роман66
      два мощнейших флота региона - грузинский и украинский

      А Молдова то где? Молдову забыли!!!!!!! laughing
      Дунайские силы Молдавии крайне малочисленны и имеют скорее символическое значение. Расположены в порту Джурджулешты. Имеют в своём распоряжении несколько невооруженных катеров различных типов и вспомогательных плавсредств.

      Так что будут соображать, ой. участвовать в учениях, на троих.... drinks
      Смог
      1. роман66 Сегодня, 11:28
        конечно. соображать - две страны винодельческие и любители халявы, наверное ,от них придут танкеры с "горючим"
        роман66
        1. Смог Сегодня, 11:39
          Цитата: роман66
          две страны винодельческие

          А у третьей президент алкаш lol
          Хотя!!!!!!!!! Ни что человеческое и им не чуждо
          Цитата: роман66
          две страны любители халявы,

          Позвольте не согласиться. Халяву любят все три., так что то что
          Цитата: роман66
          от них придут танкеры с "горючим"
          весьма сомнительно laughing Тырить будут друг у друга.....
          Смог
      2. Чёрный Сегодня, 11:35
        А Молдова то где? Молдову забыли!!!!!!! laughing

        Ничего не забыли...наши разведывательные беспилотники зафиксировали выдвижение в район учений молдавского боевого корабля laughing
        Чёрный
  4. злой партизан Сегодня, 10:45
    Жаль, что "Сайгак Дачный" сейчас на приколе, а то бы пристрелил бы нечаянно из своего древнего ракетно-торпедного вооружения какой-нибудь Бёрк во время учебных стрельб. Говорят как-то раз уже пытался...
    злой партизан
    1. 3officer Сегодня, 10:51
      Цитата: злой партизан
      Жаль, что "Сайгак Дачный" сейчас на приколе

      Да нет вроде на ходу.По крайней мере до Одессы своим ходом добрался.
      3officer
      1. vch Сегодня, 10:54
        На одной турбине и с перемотанным изолентой винтом?
        vch
        1. 3officer Сегодня, 11:00
          Таких подробностей не знаю lol но гетманский корпус имеет движение относительно воды recourse
          3officer
    2. роман66 Сегодня, 11:31
      берк там один, но его почему-то ракетным крейсером обозвали
      роман66
    3. Чёрный Полковник Сегодня, 11:34
      Жаль, что "Сайгак Дачный" сейчас на приколе, а то бы пристрелил бы нечаянно из своего древнего ракетно-торпедного вооружения какой-нибудь Бёрк во время учебных стрельб.
      Неужто на нём каменные ядра списали?
      Чёрный Полковник
  5. anjey Сегодня, 10:57
    «география учения охватит территорию от Измаила до Очакова»
    оскверняют пролитую кровь хохлы, наших общих предков под Измаилом...
    anjey
  6. vch Сегодня, 11:03
    Тут другое напрягает. Участок проведения учений очень маленький. Кораблей собрали дофига. Как бы какую провокацию не замутили..... angry
    vch
  7. ded100 Сегодня, 11:03
    В Черном море у берегов Украины начинается международное учение Sea Breeze-2017, в котором примут участие военные из 17 стран, передает РИА Новости

    Украина там как учится будет и главное на чем?

    ded100
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    Представить десяток катеров (моторных лодок) для учений это мощный шаг со стороны Украины. Есть чем гордиться стране с "тысячелетней историей" флота. А вот систематические учения НАТО с привлечением шестерок в Черном море проводятся исключительно в провокационных целях. Что забабахаем в ответ?
    rotmistr60
  9. notingem Сегодня, 11:23
    Немцы и итальянцы уже опытные. Отказались. Водичка в Черном море больно холодная. А румынам видать мало
    notingem
    1. notingem Сегодня, 11:25
      Извините итальянцы опять приплыли
      notingem
  10. japs Сегодня, 11:29
    А "Д. Кук" будет? Адреналинчику получить...
    japs
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