У берегов Украины стартует международное учение Sea Breeze
В Черном море у берегов Украины начинается международное учение Sea Breeze-2017, в котором примут участие военные из 17 стран, передает РИА Новости .
Sea Breeze-2015
По данным Европейского командования ВС США (EUCOM) «в число участвующих стран в этом году вошли Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США».
Согласно информации, от США в учении примут участие «ракетные крейсеры Hue City и Carney, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, подразделения ВМС». Всего к маневрам привлечены около 800 американских военнослужащих.
Как заявили в погранслужбе Украины, «география учения охватит территорию от Измаила до Очакова», в нем задействовано около 10 украинских пограничных кораблей и катеров.
Командование ВМС Украины сообщило, что «учение Sea Breeze-2017 пройдет в новом формате free play ("свободная игра"), под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО».
Отмечается, что «в ходе маневров, многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным данным руководства учений, принимая решения и руководя не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами».
Военные «отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе», сообщили в ВМС Украины.
Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и Пентагоном. В основном территорией для проведения маневров служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.
По данным Европейского командования ВС США (EUCOM) «в число участвующих стран в этом году вошли Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США».
Согласно информации, от США в учении примут участие «ракетные крейсеры Hue City и Carney, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, подразделения ВМС». Всего к маневрам привлечены около 800 американских военнослужащих.
Как заявили в погранслужбе Украины, «география учения охватит территорию от Измаила до Очакова», в нем задействовано около 10 украинских пограничных кораблей и катеров.
Командование ВМС Украины сообщило, что «учение Sea Breeze-2017 пройдет в новом формате free play ("свободная игра"), под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО».
Отмечается, что «в ходе маневров, многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным данным руководства учений, принимая решения и руководя не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами».
Военные «отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе», сообщили в ВМС Украины.
Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и Пентагоном. В основном территорией для проведения маневров служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.
Использованы фотографии: AFP
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