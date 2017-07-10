Американские морпехи заказали разработку тяжелых БПЛА
Командование Корпуса морской пехоты (КМП) США заказало разработку тяжелых беспилотников, способных вертикально взлетать с десантных кораблей и решать ударные задачи, сообщают Известия .
Ожидается, что в перспективе эти дроны сделают ненужными огромные и уязвимые авианосцы.
«Новые БЛА, получившие рабочее название MUX, должны будут наносить удары по наземным целям, а также прикрывать десантные конвертопланы MV-22 Osprey», – заявили в штабе КМП.
Отмечается, что дальность полета и скорость новейших БПЛА должна соответствовать аналогичным показателям конвертопланов, а комплект вооружения будет примерно таким же, как у истребителей-бомбардировщиков F-35B. Предполагается также, что управлять беспилотниками будет искусственный интеллект, а операторам останется лишь контроль над применением вооружения и работой сенсоров.
«БЛА MUX, скорее всего, будет представлять собой летающее крыло с соосным винтом в носовой части. Взлетать и садиться он должен вертикально – на хвост. Другой вариант – полноценный конвертоплан с поворотными двигателями, представляющий собой уменьшенную версию инновационного пилотируемого аппарата V-280 Valor разработки Bell Helicopter», – говорится в материале.
Разработка поручена корпорации Northrop Grumman. Партнерами по проекту станут Boeing и Bell Helicopter. Окончание разработки запланировано на 2026 год, хотя тестовые полеты начнутся уже в этом году.
По мнению профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, «в последнее время американские военные увлеклись полуфантастическими проектами, которые на поверку оказываются чрезвычайно дорогими как в разработке, так и в производстве».
По его словам, скорее всего, новым беспилотникам, которые заказал КМП, «уготована непростая судьба».
Ожидается, что в перспективе эти дроны сделают ненужными огромные и уязвимые авианосцы.
«Новые БЛА, получившие рабочее название MUX, должны будут наносить удары по наземным целям, а также прикрывать десантные конвертопланы MV-22 Osprey», – заявили в штабе КМП.
Отмечается, что дальность полета и скорость новейших БПЛА должна соответствовать аналогичным показателям конвертопланов, а комплект вооружения будет примерно таким же, как у истребителей-бомбардировщиков F-35B. Предполагается также, что управлять беспилотниками будет искусственный интеллект, а операторам останется лишь контроль над применением вооружения и работой сенсоров.
«БЛА MUX, скорее всего, будет представлять собой летающее крыло с соосным винтом в носовой части. Взлетать и садиться он должен вертикально – на хвост. Другой вариант – полноценный конвертоплан с поворотными двигателями, представляющий собой уменьшенную версию инновационного пилотируемого аппарата V-280 Valor разработки Bell Helicopter», – говорится в материале.
Разработка поручена корпорации Northrop Grumman. Партнерами по проекту станут Boeing и Bell Helicopter. Окончание разработки запланировано на 2026 год, хотя тестовые полеты начнутся уже в этом году.
По мнению профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, «в последнее время американские военные увлеклись полуфантастическими проектами, которые на поверку оказываются чрезвычайно дорогими как в разработке, так и в производстве».
При этом их боевая эффективность остается под вопросом. Это касается и конвертопланов Osprey и разработанной для КМП версии истребителя-бомбардировщика F-35. У «Оспреев», например, нет огневой поддержки, поскольку существующие ударные вертолеты просто не поспевают за ними. Кстати, это одна из причин разработки БЛА MUX,сказал эксперт.
По его словам, скорее всего, новым беспилотникам, которые заказал КМП, «уготована непростая судьба».
Не зря разработчики запросили так много времени на доводку аппарата, ведь им придется искать или создавать совершенно новые технологии и инженерные решения. Но в принципе, такой дрон американцам необходим, чтобы сохранить превосходство над соперниками. Ведь военно-морская мощь Китая растет очень быстро, и уже возникают серьезные трения в АТР. При наличии БЛА-заправщиков дальние рейды палубных беспилотников MUX вполне реальны, но сперва их нужно создать,сказал Козюлин.
Использованы фотографии: Global Look Press/Louie Palu
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