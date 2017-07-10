11:50 10 июля

Американские морпехи заказали разработку тяжелых БПЛА

Командование Корпуса морской пехоты (КМП) США заказало разработку тяжелых беспилотников, способных вертикально взлетать с десантных кораблей и решать ударные задачи, сообщают Известия .



Ожидается, что в перспективе эти дроны сделают ненужными огромные и уязвимые авианосцы.


«Новые БЛА, получившие рабочее название MUX, должны будут наносить удары по наземным целям, а также прикрывать десантные конвертопланы MV-22 Osprey», – заявили в штабе КМП.

Отмечается, что дальность полета и скорость новейших БПЛА должна соответствовать аналогичным показателям конвертопланов, а комплект вооружения будет примерно таким же, как у истребителей-бомбардировщиков F-35B. Предполагается также, что управлять беспилотниками будет искусственный интеллект, а операторам останется лишь контроль над применением вооружения и работой сенсоров.

«БЛА MUX, скорее всего, будет представлять собой летающее крыло с соосным винтом в носовой части. Взлетать и садиться он должен вертикально – на хвост. Другой вариант – полноценный конвертоплан с поворотными двигателями, представляющий собой уменьшенную версию инновационного пилотируемого аппарата V-280 Valor разработки Bell Helicopter», – говорится в материале.

Разработка поручена корпорации Northrop Grumman. Партнерами по проекту станут Boeing и Bell Helicopter. Окончание разработки запланировано на 2026 год, хотя тестовые полеты начнутся уже в этом году.

По мнению профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, «в последнее время американские военные увлеклись полуфантастическими проектами, которые на поверку оказываются чрезвычайно дорогими как в разработке, так и в производстве».

При этом их боевая эффективность остается под вопросом. Это касается и конвертопланов Osprey и разработанной для КМП версии истребителя-бомбардировщика F-35. У «Оспреев», например, нет огневой поддержки, поскольку существующие ударные вертолеты просто не поспевают за ними. Кстати, это одна из причин разработки БЛА MUX,
сказал эксперт.

По его словам, скорее всего, новым беспилотникам, которые заказал КМП, «уготована непростая судьба».

Не зря разработчики запросили так много времени на доводку аппарата, ведь им придется искать или создавать совершенно новые технологии и инженерные решения. Но в принципе, такой дрон американцам необходим, чтобы сохранить превосходство над соперниками. Ведь военно-морская мощь Китая растет очень быстро, и уже возникают серьезные трения в АТР. При наличии БЛА-заправщиков дальние рейды палубных беспилотников MUX вполне реальны, но сперва их нужно создать,
сказал Козюлин.

Использованы фотографии: Global Look Press/Louie Palu
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. злой партизан Сегодня, 10:59
    Честно говоря - завидно...
    злой партизан
  2. iliitchitch Сегодня, 11:10
    Искусственный интеллект . Может , и поможет . Как же без него . А то с самолётов постоянно промахиваются .
    После того , как это МУХ влупит по конвертоплану разок - ещё лет 15 дорабатывать будут . Нортропы с груманами без работы долго ещё не останутся .
    iliitchitch
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:17
    Американские вояки мечтают создать роботов, воюющих ВМЕСТО них. Это очень понятно,и возможно, даже осуществимо. Только на "хитрую ж..." сами знаете, что находится. Не исключаю вариант, что над районом обороны появятся барражирующие дроны - камикадзе, нацеленные на задачи ПВО.
    Горный стрелок
  4. Alexey RA Сегодня, 11:19
    БЛА MUX, скорее всего, будет представлять собой летающее крыло с соосным винтом в носовой части. Взлетать и садиться он должен вертикально – на хвост.

    Шо, опять!? laughing
    Alexey RA
    1. Partyzan Сегодня, 11:28
      Шо, опять!?
      бюджет надо осваивать laughing
      Partyzan
  5. Простой Сегодня, 11:37
    --------------------------------

    Простой
  6. mvg Сегодня, 11:42
    "Ожидается, что в перспективе эти дроны сделают ненужными огромные и уязвимые авианосцы." После этого можно не читать fool
    mvg
Картина дня