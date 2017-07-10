Американские морпехи заказали разработку тяжелых БПЛА

При этом их боевая эффективность остается под вопросом. Это касается и конвертопланов Osprey и разработанной для КМП версии истребителя-бомбардировщика F-35. У «Оспреев», например, нет огневой поддержки, поскольку существующие ударные вертолеты просто не поспевают за ними. Кстати, это одна из причин разработки БЛА MUX,

Не зря разработчики запросили так много времени на доводку аппарата, ведь им придется искать или создавать совершенно новые технологии и инженерные решения. Но в принципе, такой дрон американцам необходим, чтобы сохранить превосходство над соперниками. Ведь военно-морская мощь Китая растет очень быстро, и уже возникают серьезные трения в АТР. При наличии БЛА-заправщиков дальние рейды палубных беспилотников MUX вполне реальны, но сперва их нужно создать,