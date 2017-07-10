Ка-52 "Аллигатор" оснастят складывающимися лопастями

Так как складывание лопастей уже освоено, рассматривается возможность применения данной технологии и при производстве сухопутной модификации этого вертолета

Как сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), сухопутную версию разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" в рамках модернизации планируется оснастить складывающимися лопастями.- сказали в холдинге, передает ТАСС В пресс-службе уточнили, что модернизация вертолета уже началась. Это новшество позволит машине храниться в ангарах, что дает сухопутной версии "Аллигатора" принципиальное преимущество.Ранее замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут модернизировать с учетом их применения в Сирии. По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в боевых действиях.Ка-52 «Аллигатор» (изделие «800.06», по кодификации НАТО — Hokum B) — российский ударный вертолёт. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула».Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 «Аллигатор» может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание на взаимодействующие вертолеты и командные пункты сухопутных войск. Вертолет может обеспечивать огневую поддержку десанта, производить патрулирование и сопровождение военных колонн.