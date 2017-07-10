Соцопрос в Финляндии: За выход из ЕС высказались 19% опрошенных
Финская информационная служба Yle провела социологическое исследование на предмет того, считают ли граждане Финляндии целесообразным организацию референдума по поводу возможного выхода страны из Евросоюза. По аналогии с Brexit возможный финский референдум нарекли Finexit.
Не сообщая о том, какое количество граждан Финляндии поучаствовало в опросе, Yle приводит следующие данные: 72% респондентов заявили, что не видят необходимости в проведении референдума по выходу из Европейского союза. 22% поучаствовавших в опросе высказались за необходимость вынесения такого вопроса на плебисцит.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2016 году подобное исследование в Финляндии проводила исследовательская группа Helsingin Sanomat. И результаты были другими: против референдума о выходе из состава ЕС высказались 50% опрошенных, а за – 43%.
В ходе социологического исследования финнам задавался и вопрос следующего характера: «Если бы референдум состоялся, как бы вы проголосовали?»
19% респондентов заявили, что поддержали бы Finexit, подавляющее большинство опрошенных (62%) высказались за сохранения членства в ЕС. Остальные с однозначным ответом определиться не смогли.
Не сообщая о том, какое количество граждан Финляндии поучаствовало в опросе, Yle приводит следующие данные: 72% респондентов заявили, что не видят необходимости в проведении референдума по выходу из Европейского союза. 22% поучаствовавших в опросе высказались за необходимость вынесения такого вопроса на плебисцит.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2016 году подобное исследование в Финляндии проводила исследовательская группа Helsingin Sanomat. И результаты были другими: против референдума о выходе из состава ЕС высказались 50% опрошенных, а за – 43%.
В ходе социологического исследования финнам задавался и вопрос следующего характера: «Если бы референдум состоялся, как бы вы проголосовали?»
19% респондентов заявили, что поддержали бы Finexit, подавляющее большинство опрошенных (62%) высказались за сохранения членства в ЕС. Остальные с однозначным ответом определиться не смогли.
Использованы фотографии: Novostey.com
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