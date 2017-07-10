17:38 10 июля

Соцопрос в Финляндии: За выход из ЕС высказались 19% опрошенных

Финская информационная служба Yle провела социологическое исследование на предмет того, считают ли граждане Финляндии целесообразным организацию референдума по поводу возможного выхода страны из Евросоюза. По аналогии с Brexit возможный финский референдум нарекли Finexit.

Не сообщая о том, какое количество граждан Финляндии поучаствовало в опросе, Yle приводит следующие данные: 72% респондентов заявили, что не видят необходимости в проведении референдума по выходу из Европейского союза. 22% поучаствовавших в опросе высказались за необходимость вынесения такого вопроса на плебисцит.

Соцопрос в Финляндии: За выход из ЕС высказались 19% опрошенных



Обращает на себя внимание тот факт, что в 2016 году подобное исследование в Финляндии проводила исследовательская группа Helsingin Sanomat. И результаты были другими: против референдума о выходе из состава ЕС высказались 50% опрошенных, а за – 43%.
В ходе социологического исследования финнам задавался и вопрос следующего характера: «Если бы референдум состоялся, как бы вы проголосовали?»

19% респондентов заявили, что поддержали бы Finexit, подавляющее большинство опрошенных (62%) высказались за сохранения членства в ЕС. Остальные с однозначным ответом определиться не смогли.

Использованы фотографии: Novostey.com
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Комментарии 7

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:03
    Чего им спокойно не живётся?Нормальная страна,хорошие люди.Финская автономная область-ну незнаю.Подумать надо.
    ВЕРЕСК
  2. Чёрный Сегодня, 15:06
    Соцопрос в Финляндии: За выход из ЕС высказались 19% опрошенных

    И результаты были другими: против референдума о выходе из состава ЕС высказались 50% опрошенных,

    В общем всё как обычно - "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует" laughing
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:12
      Цитата: Чёрный
      В общем всё как обычно - "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"

      Пианиста , который аккомпанирует этим танцам , называть не будем ? wink
      bouncyhunter
      1. Monster-Fat Сегодня, 15:39
        А у нас в некоторых "вестернизованных" барах висят обычные и даже обязательные для того времени таблички: "Господа не стреляйте пожалуйста в пианиста-он старается как может....или играйте сами."
        Monster-Fat
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:21
    Хорошо они там живут, спокойно. Пользуются всеми благами ЕС, и не испытывают дискомфорта из-за несамостоятельности... laughing
    Горный стрелок
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 15:54
      Цитата: Горный стрелок
      Хорошо они там живут, спокойно. Пользуются всеми благами ЕС, и не испытывают дискомфорта из-за несамостоятельности... laughing

      Ага, а водку пить и за девочками к нам ездят)) Это им повезло просто. А если бы они не были так удачно расположены рядом с Россией, как бы им жилось тогда??
      osoboye_mneniye
  4. Andrew3000 Сегодня, 17:32
    Это у них на генетическом уровне откуда то выходить: сначала из состава России, потом из ЕС.......
    Andrew3000
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