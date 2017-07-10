На каждом из российских флотов появились центры обслуживания "Адмиралтейских верфей"

На всех флотах созданы специальные производственные технические базы. С их помощью происходит поддержание технической готовности кораблей в рамках полного жизненного цикла

Наши гарантийные обязательства прописаны в государственных контрактах на строительство. Изначально верфи на протяжении пяти лет обязаны обеспечить техническую готовность кораблей после передачи флоту. Все гарантийные обязательства исчисляются от даты подписания акта передачи корабля

Мы строим корабль, сопровождаем его эксплуатацию и несем за него полную ответственность. Причем эксплуатация кораблей, особенно Черноморского флота, и корабля-спасателя "Игорь Белоусов" исключительно напряженная - они все время в море. Мы гордимся тем, что обеспечили техническую готовность кораблей