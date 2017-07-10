Киев снова отправляет призывников в зону "АТО"
Официальный представитель командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил о том, что республиканская разведка получила обращающие на себя особое внимание данные. По заявлениям Басурина, стало известно, что командование ВСУ обратилось в Генштаб с просьбой увеличить численность личного состава войск на Донбассе в связи с участившимися боевыми действиями на разных участках вдоль линии соприкосновения.
Проблемы с личным составом в зоне так называемой «АТО» у украинских силовиков связаны и с тем, что командование нацгвардии получило приказ о необходимости разоружить и распустить несколько формирований так называемых «добробатов», в которых находились места и многочисленным уголовникам.
Басурин утверждает, что для латания дыр в системе украинских войск в зоне «АТО» Киев принял решение о переброске в Мариуполь несколько подразделений, укоплектованных солдатами «срочной» службы – военнослужащими, оказавшимися в ВСУ и других силовых структурах Украины на основании призыва. Об этом со ссылкой на представителя командования ДНР сообщает Федеральное агентство новостей .
На данный момент солдаты-«срочники» не задействуются непосредственно в боевых действиях. Их используют в технических нуждах: для рытья окопов, обслуживания автомобильной и иной техники, при строительстве укреплений, для несения дежурства на КПП.
По некоторым данным, подразделения срочников переброшены и в район Авдеевки, которая остаётся под контролем Киева.
Проблемы с личным составом в зоне так называемой «АТО» у украинских силовиков связаны и с тем, что командование нацгвардии получило приказ о необходимости разоружить и распустить несколько формирований так называемых «добробатов», в которых находились места и многочисленным уголовникам.
Басурин утверждает, что для латания дыр в системе украинских войск в зоне «АТО» Киев принял решение о переброске в Мариуполь несколько подразделений, укоплектованных солдатами «срочной» службы – военнослужащими, оказавшимися в ВСУ и других силовых структурах Украины на основании призыва. Об этом со ссылкой на представителя командования ДНР сообщает Федеральное агентство новостей .
На данный момент солдаты-«срочники» не задействуются непосредственно в боевых действиях. Их используют в технических нуждах: для рытья окопов, обслуживания автомобильной и иной техники, при строительстве укреплений, для несения дежурства на КПП.
По некоторым данным, подразделения срочников переброшены и в район Авдеевки, которая остаётся под контролем Киева.
Использованы фотографии: Sky-bux.net
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