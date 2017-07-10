17:38 10 июля

Киев снова отправляет призывников в зону "АТО"

Официальный представитель командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил о том, что республиканская разведка получила обращающие на себя особое внимание данные. По заявлениям Басурина, стало известно, что командование ВСУ обратилось в Генштаб с просьбой увеличить численность личного состава войск на Донбассе в связи с участившимися боевыми действиями на разных участках вдоль линии соприкосновения.

Проблемы с личным составом в зоне так называемой «АТО» у украинских силовиков связаны и с тем, что командование нацгвардии получило приказ о необходимости разоружить и распустить несколько формирований так называемых «добробатов», в которых находились места и многочисленным уголовникам.

Басурин утверждает, что для латания дыр в системе украинских войск в зоне «АТО» Киев принял решение о переброске в Мариуполь несколько подразделений, укоплектованных солдатами «срочной» службы – военнослужащими, оказавшимися в ВСУ и других силовых структурах Украины на основании призыва. Об этом со ссылкой на представителя командования ДНР сообщает Федеральное агентство новостей .


На данный момент солдаты-«срочники» не задействуются непосредственно в боевых действиях. Их используют в технических нуждах: для рытья окопов, обслуживания автомобильной и иной техники, при строительстве укреплений, для несения дежурства на КПП.

Киев снова отправляет призывников в зону "АТО"


По некоторым данным, подразделения срочников переброшены и в район Авдеевки, которая остаётся под контролем Киева.

Использованы фотографии: Sky-bux.net
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Комментарии 21

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  1. Partyzan Сегодня, 15:50
    Проблемы с личным составом в зоне так называемой «АТО» у украинских силовиков связаны и с тем, что командование нацгвардии получило приказ о необходимости разоружить и распустить несколько формирований так называемых «добробатов»

    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 15:50
      Partyzan..это жестоко laughing
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 15:52
        А что делать, кому сейчас легко request
        Partyzan
      2. vch Сегодня, 15:52
        Пацанов в качестве пушечного мяса посылают. Если заварушка начнется, их же в первую очередь в пекло бросят.... Сволочи.
        vch
        1. Partyzan Сегодня, 16:00
          Пацанов в качестве пушечного мяса посылают
          бежать надо или в Европу или в Россию hi
          Partyzan
          1. ЛукичЪ Сегодня, 16:41
            Цитата: Partyzan
            бежать надо или в Европу

            благо безвиз дали laughing
            ЛукичЪ
        2. Подрезчик Сегодня, 16:05
          Ну что, Порох стал в семь раз богаче, на этих пацанов ему плевать, на всю страну плевать...Эх, назвал бы разновидность его национальности, но...нельзя!
          Подрезчик
        3. НЕКСУС Сегодня, 16:18
          Цитата: vch
          Если заварушка начнется, их же в первую очередь в пекло бросят.... Сволочи.

          Причем буквально..в переработку в крематории мобильные. А Параша будет пьянствовать и громко заявлять о агрессии России.Тьфу ,мразь.
          НЕКСУС
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:22
            Хотят прогнать(повязать кровью) , как можно больше народу особенно молодежь! Тактика известная..
            ОТДЕЛ
  2. DEZINTO Сегодня, 15:53
    Слышал интервью от ополчения о том что жалко им этих призывников стрелять, и их по поведению мол видно. Если таких привозят то тишина никто ни в кого не стреляет, а отморозков сразу видно по агрессивности. А этих жалко.......война конечно такое г...но.... recourse

    А Порошенко задекларировал ещё "7 июля Порошенко задекларировал 1 млн 119 тыс"...

    DEZINTO
    1. vch Сегодня, 16:09
      Ох придет время, морду эту кирпича присущую поставят перед судом, ох спросится с него за все!!
      vch
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:54
    Эти навоюют... wassat Проблемы с комплектованием у ВСУ- все больше. Такое ощущение, что до 19-го года эта х.рень не доживет. Рассыплется раньше...
    Горный стрелок
    1. DEZINTO Сегодня, 16:13
      Проблемы с комплектованием у ВСУ- все больше.


      Парадокс а патриотов щирых та справных моваговорящих всё больше, только им больше нравится по судам таскаться, и депутатов в мусорное баки запихиать, ну вот как-то так генетически сложилось. На фронт идти ? - "ну его нафиг, а вот мирное население кошмарить - это да спасибо дайте автомат я очень сильные патриот"
      DEZINTO
  4. Копчёный Сегодня, 16:00
    Пока во всех городах Украины не увидят пацанов без рук-ног, так и будут делать вид, что война их не касается и её нет, как сейчас.
    Копчёный
    1. volodya Сегодня, 16:09
      Цитата: Копчёный
      Пока во всех городах Украины не увидят пацанов без рук-ног, так и будут делать вид, что война их не касается и её нет, как сейчас.

      volodya
    2. ЛукичЪ Сегодня, 17:01
      Цитата: Копчёный
      так и будут делать вид, что война их не касается и её нет,

      а её и нет. есть антитеррористическая ОПЕРАЦИЯ
      ЛукичЪ
  5. Егоза Сегодня, 16:04
    Порошенко распорядился провести новый призыв в августе, вопреки тому, что по закону призыв проводится весной и осенью. А куда ж "бедному Пете" деваться, когда даже военный прокурор Матиос признает, что катастрофически парни не желают воевать и чего только для этого не делают!
    более двух бригад в общей сложности перешло на сторону ЛДНР), уклонение от призыва( безвиз очень помогает), дезертирство( более 12 тысяч уже "свинтили" из рядов доблестной хоххлоармии и где-то растворились, похоже, в России гастарбайтят).Бойцы 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ под Мариуполем, не желая воевать, начали расстреливать боеприпасы в воздух и топить их в водоемах... Но изобретательнее всех оказались ребята из 24-й бригады. Эти нажрались какой-то дряни, дружно отравились- и с пищевым отравлением и острым поносом были госпитализированы. Аж две роты, вместе с командирами. Похоже, трюк понравился и героям из других бригад, во всяком случае, командование ОТГ(отдельной тактической группы) ВСУ "Луганск" было вынуждено срочно организовать проверку качества продуктов питания из-за участившихся случаев пищевых отравлений военнослужащих ВСУ.
    Егоза
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:59
      Цитата: Егоза
      вопреки тому, что по закону

      по закону армии вообще там делать нечего. это антитеррорестическая операция и её проводить её должны спецслужбы. в стране 404 кажется ВООБЩЕ никакие законы не действуют, так же как и конституция
      ЛукичЪ
  6. farik68 Сегодня, 16:11
    На передовой не хватает пушечного мяса....? Искренне жаль ребят....
    farik68
  7. Смог Сегодня, 16:23
    Чегой то маловата пайка у солдатика на фото. Если пару окопчиков вырыть, то такая паюха пролетит и не заметишь.
    Хоть бы Петька по шоколадке каждый день добавлял. От"щедрот " своих.Хотя, эта па дла этот шоколад втридорога загонит. А с другой стороны- МВФ контора богатая, еще траншик подкинут, Педре на бедность. laughing .
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:58
      Цитата: Смог
      МВФ контора богатая, еще траншик подкинут, Педре на бедность.

      Уж лучше на свечки "за упокой" . am
      bouncyhunter
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